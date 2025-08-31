行李箱千萬不可「放床上」！空服員曝旅遊3大禁忌：不可原諒

▲資深空服員曝搭飛機旅遊3大禁忌。（示意圖／翻攝Pexels）

文／CTWANT

日前一名資深空服員在社群平台分享她的飛行禁忌，提醒旅客千萬別犯下「嚴重」的錯誤，否則後果難以想像。其中她強調，將行李箱放在床上是「不可原諒、絕對不允許」的行為，引發網友熱議。

根據《每日郵報》的報導，這位名叫雪兒達拉斯（Cher Dallas）的空服員已有六年飛行經驗，並在TikTok上累積逾2.4萬粉絲。她近日以「作為空服員，我永遠不會做的三件事」為題發布影片。

1.別把行李箱丟床上

雪兒表示，首先她嚴禁在床上打開或打包行李箱，並解釋行李箱輪子經常接觸機場地面及廁所地板，衛生堪憂；更糟的是，機上行李艙內部環境比想像中骯髒，「曾經有乘客母乳外漏流入垃圾桶，想想就覺得噁心，因此行李箱放上床是絕對不行的。」

2.旅行的衣服鞋子一回家就換掉

她表示，自己回到家後一定會立刻脫鞋與換下旅行服，避免將細菌帶入生活空間。雪兒透露，工作鞋常沾到嘔吐物，若穿著同一套衣服直接上床睡覺，實在難以接受，她無法想像從機場離開的人，竟直接穿著飛機上的衣服睡覺。

3.頂著油膩頭髮搭機

她強調自己「絕不會頂著油膩頭髮搭機」，雪兒解釋，機艙乾燥空氣會讓頭皮狀態惡化，加上飛行途中頭髮易顯油膩，因此她幾乎每次搭機前都會先洗頭，或乾脆將頭髮梳起來。

除了上述三大原則，雪兒也曾分享其他飛行小提醒，包括避免穿短褲，以免遇到低溫或在緊急疏散時因滑行摩擦造成灼傷；飛行全程應保持穿鞋，避免影響他人；轉機時間最好預留三小時以上，以防延誤；以及絕對不要使用飛機廁所的衛生紙，建議自備面紙以確保衛生。

