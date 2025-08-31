25秒「行刑式槍殺」畫面曝光！　烏前議長連中8槍喪命

▲烏克蘭前國會議長帕魯比遭人連開8槍身亡。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭前國會議長帕魯比（Andriy Parubiy）30日遭行刑式槍擊身亡，嫌犯從他的身後連開8槍。根據俄媒報導的25秒案發監視器影片，當時帕魯比正走在人行道上，遭一名男子跟蹤，此人舉槍瞄準帕魯比，並在犯案之後逃離現場。

Video of today's murder of MP Andriy Parubiy in Lviv. This is my neighborhood. Close to my home.

The killer posed as a Glovo courier.

A manhunt has been launched to capture him. pic.twitter.com/d3ILc4pehU — Marta Havryshko (@HavryshkoMarta) August 30, 2025

RT指出，網路一段無聲監視器畫面疑似拍下行兇過程，當時槍手提著送餐袋尾隨帕魯比，在舉起槍枝指向帕魯比之後，兩人身影消失在樹的後方。在這之後，嫌犯步行逃離現場，但帕魯比再也沒有出現在監視器畫面上。

烏克蘭當局尚未證實這段影片的真實性。不過依據後續流傳在網路上的照片，在警方趕到現場之後，帕魯比陳屍人行道上。

▲澤倫斯基證實帕魯比遇害。（圖／路透）

這起事件就發生在烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv），利沃夫當局已確認帕魯比的死訊，稱槍手仍在逃。總統澤倫斯基也已證實這起命案，稱帕魯比已遇害，向其家屬致哀，正全力追緝兇手。

烏克蘭檢察總長辦公室指出，帕魯比遭一名槍手連開數槍，當場傷重不治。帕魯比立場親歐，在2016年至2019年間擔任國會議長。過去，他曾在2004年力挺抗議選舉舞弊的「橙色革命」，也是2014年發起「廣場革命」、推翻親俄總統亞努科維奇的領導者之一。