民生消費

超商連3天「軍人節優惠」全店85折　全聯「咖啡免費喝」購物75折

▲▼超商超市軍人節優惠。（圖／業者提供）

▲萊爾富軍人節全店85折。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

為迎接每年9月3日「軍人節」，超商超市紛紛推出優惠，7-ELEVEN、萊爾富自9月2日至9月4日限時3天，只要持軍人證，全店指定商品直接85折。全聯則推出咖啡免費喝，現役軍人本人憑福利卡或PX Pay，出示國軍證，全台全聯門市免費領取OFF COFFEE熱精品美式1杯。

▲▼超商超市軍人節優惠。（圖／業者提供）

▲7-11出示軍人證全店85折。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

7-ELEVEN自9月2日至9月4日「軍人節優惠」，出示相關證件，全店指定商品85折。

★萊爾富

萊爾富9月2日至9月4日限時3天推出「歡慶九三軍人節優惠」，凡持軍人證至全台萊爾富門市消費，即可享有全店商品85折優惠（排除以下商品：菸酒、代收/代售、服務性商品、促銷優惠商品、來送禮、整買零取、萊購物、地推群組、惜福食堂、APP STORE卡、E購卡、寶可夢機台、外送業務、EC商品、家電商品等預網購商品）。

此外，Hi café也同步祭出優惠，即日起至9月9日，特大杯美式（原價60元）、特大杯拿鐵（原價70元）皆享同品項冰熱任選「買1送1」。

▼萊爾富優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商超市軍人節優惠。（圖／業者提供）

★全聯

全感謝三軍守護家園，免費請國軍喝咖啡，購物再享最高75折。9月2日至9月4日限時3天，現役軍人本人憑福利卡或PX Pay（含升級全支付會員）並出示國軍證，至全聯全台門市，即可免費領取「OFF COFFEE熱精品美式1杯」，不適用於大全聯實體門市。

▲▼超商超市軍人節優惠。（圖／業者提供）

▲全聯軍人節咖啡免費喝、購物75折。（圖／業者提供）

購物再享獨家優惠，活動期間現役軍人本人至全台全聯門市，持福利卡或PX Pay（含升級全支付會員）並出示國軍證，即可享單筆滿1,000元現折250元，相當於最高75折回饋，最高折500元。

08/29 全台詐欺最新數據

507 2 8131 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

午後變天！　雨最大地區曝
社區準備普渡拜拜　6歲男童突10樓墜下亡
快訊／ 川普現身了！　打破瘋傳死訊謠言

