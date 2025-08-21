　
大陸 大陸焦點 特派現場

47歲女愛喝煲湯竟致「腦出血亡」　醫師警告：這是招癌湯

▲女子愛喝煲湯。（示意圖／AI製圖）

▲女子愛喝煲湯。（示意圖／AI製圖）

記者廖翊慈／綜合報導

不少人愛喝各種煲湯來當作補品，滋養身體。中國大陸一名47歲的女子平時愛喝煲湯，不論雞湯、魚湯她都樂此不疲，不過日前她卻突然腦出血，送醫不治身亡。醫師指出，煲湯雖是補品，但過量食用就會變成「招癌湯」。

綜合陸媒報導，該名女子於某日凌晨，頭部突出現劇烈疼痛，並有頭暈、噁心，嘔吐等症狀，站立不穩，持續2小時未好轉。家人將她送到醫院治療，但醫生證實她「小腦出血」，經搶救最終回天乏術。

醫師指出，湯雖好，但是有兩類湯不要輕易補，易傷腎湯️，一是老火湯，這個湯含有大量肉類，至少要老母雞、豬骨、雞骨、瘦肉、鴿子、瑤柱等為主要材料吊製而成，對三高人群很不友好，該名患者就有高血壓。

▲。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女子因愛喝煲湯深亡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

他接著表示，二是隔夜的魚湯、海鮮湯，魚和海鮮隔夜後，會產生蛋白降解物，這些物質會損傷肝、腎功能。

他說道，喝湯時，若急著趁熱喝，容易招來食道癌，「超過65℃，就能燙傷食道黏膜，偶爾一兩次的燙傷還行，如果反覆被燙傷，不正常的『異型性』細胞，會越來越多，食道癌就在不遠處招手了。」

他還指出，「湯煲越久，亞硝酸鹽就越多，煲湯如果超過4小時，湯中的亞硝酸鹽含量會逐漸增加，一旦超過6小時，湯裡就會有安全隱患，也就增加罹癌風險。」

醫師強調，煲湯中的普林物質、脂肪、膽固醇在長時間加熱後，會溶於湯中，如果食用過量，恐引起高尿酸血症、痛風、血液黏稠，增加腎臟代謝負擔等問題，呼籲大眾適量食用。

08/20 全台詐欺最新數據

512 2 1651 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

47歲女愛喝煲湯竟致「腦出血亡」　醫師警告：這是招癌湯

