快訊／大雷雨炸6縣市1.5小時　警戒範圍曝

▲今日午後西半部有大雨的機率。（示意圖／記者李毓康攝）
生活中心／綜合報導
中央氣象署下午3時46分針對桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至傍晚5時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，以及低能見度。
大雷雨即時訊息示警區域
桃園市 龍潭區
新竹市 東區、北區、香山區
新竹縣 竹北市、竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉
苗栗縣 苗栗市、苑裡鎮、通霄鎮、竹南鎮、頭份市、後龍鎮、卓蘭鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、三義鄉、西湖鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉
台中市 中區、東區、南區、西區、北區、西屯區、北屯區、豐原區、東勢區、大甲區、清水區、后里區、神岡區、潭子區、大雅區、新社區、石岡區、外埔區、霧峰區、太平區、大里區、和平區
南投縣 草屯鎮、國姓鄉、仁愛鄉
▲大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）
另外，氣象署下午3時47分也針對台中市頭汴坑溪（仙女瀑布至一江橋）發布山區暴雨災防告警，持續時間至傍晚5時46分，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。
山區暴雨災防告警
影響時間：30日白天
＊警戒區域：台中市太平區
讀者迴響