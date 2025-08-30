快訊／大雷雨炸3縣市「防冰雹」　國家警報響

▲今日午後部分地區有雨。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

中央氣象署下午2時22分起針對新竹縣、苗栗縣以及台中市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域

新竹縣 竹東鎮、關西鎮、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉

苗栗縣 苗栗市、頭份市、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉

台中市 北屯區、東勢區、新社區、石岡區、和平區

▲大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

另外，氣象署下午2時24分也針對新竹縣油羅溪（雞油樹下區域）發布山區暴雨災防告警，持續時間至下午4時22分，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。

山區暴雨災防告警

影響時間：30日白天

＊警戒區域：新竹縣橫山鄉、新竹縣尖石鄉

▲今日部分地區有38度高溫。（示意圖／記者屠惠剛攝）

根據氣象署預報，今日環境為偏東風，水氣仍偏少，各地為多雲到晴，迎風面花東地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，午後在桃園以南地區有局部短暫雷陣雨，對流發展旺盛時，有局部較大雨勢發生的機率。

氣溫方面，各地高溫普遍為32至36度，其中大台北地區及中南部近山區有36度以上高溫發生的機率，尤其新北市局部地區甚至可能出現38度左右的極端溫度，中午前後紫外線偏強，容易達過量甚至危險等級。

