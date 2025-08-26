快訊／大雷雨炸高雄災情曝　民眾哀嚎「水用倒的」：比颱風可怕

▲高雄大雷雨瘋狂轟炸！積水災情曝 。（圖／翻攝高雄市議員李雅靜粉專）

記者賴文萱／高雄報導

下班小心！氣象署今（26）日晚間針對高雄發布「大雷雨即時訊息」，持續時間至18時45分，需慎防劇烈降雨、雷擊。正值下班時間，猛烈雨勢又瘋狂打雷，部分路段也出現積水災情，不少高雄人哀嚎，「雨用炸的，還一直打雷，好像颱風天」、「比颱風來還誇張」、「外面像在倒水」、「這到底什麼雨，有夠可怕」。

由於對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象署今(26)日針對高雄市發布豪雨特報，有局部大雨或豪雨，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。同時，氣象署也發佈大雷雨即時訊息，將持續至18時45分。

▲▼高雄大雷雨瘋狂轟炸，鳳山區文衡路、建國路路面積水。（圖／翻攝高雄市議員李雅靜粉專）

高雄市議員李雅靜指出，目前在鳳山區文衡路、建國路路面積水，正值下班時間，請大家務必注意安全！高雄市議員陳慧文則提醒，剛剛服務處被雷打一個跳電，大家出門要注意安全！

晚間大雷雨瘋狂轟炸，不少高雄人哀嚎，「雨用炸的，還一直打雷，好像颱風天」、「比颱風來還誇張」、「外面像在倒水」、「這到底什麼雨，有夠可怕」。

▲高雄大雷雨狂轟，九如路麥當勞往北積水。（圖／記者吳奕靖攝）