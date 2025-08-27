　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

早產兒周四轉院求開路！女懇求國1駕駛們「禮讓救護車」萬人聲援

▲▼早產兒周四轉院求開路！女懇求國1駕駛們「禮讓救護車」萬人聲援。（圖／翻攝自社團／職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團）

▲女網友PO出新生兒照片，希望國1車主們見到救護車能禮讓。（圖／翻攝自社團／職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團）

記者柯沛辰／綜合報導

一名女網友在臉書發文求助，稱新生兒因早產呼吸問題，28日（周四）上午9點多將從台南轉院到林口，懇請上午北上國道1號的朋友們，禮讓救護車，減少呼吸管掉落的風險。貼文一出，短短不到6小時，就有近1.5萬人按讚、超過4000次分享，下方也湧入滿滿祝福留言。

張姓女網友在臉書社團「職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」表示，早產兒因呼吸問題轉院，28日上午9點多會上救護車，從台南成大轉院到林口長庚，預計3小時左右抵達，但因全程都必須插管，所以拜託國道1號的用路人禮讓救護車，避免救護車因變換車道而導致呼吸管脫落。

[廣告]請繼續往下閱讀...

許多網友看完紛紛湧入留言打氣，「加油，祝福寶寶一切順利」、「希望一路平安、順利抵達，寶寶加油」、「林口長庚照顧早產兒很專業！我兒子也是在林口長庚出生！祝寶寶健康長大」、「推！祝福妹妹轉院成功，平安長大」、「祈禱一切平安順利，也請大家禮讓救護車！」

還有不少人建議，「可以跟國道警察請求看看是否可幫忙開道，也許這樣會比較好」、「家屬可以考慮求助國道紅斑馬接力前導，他們會很樂意協助救命的」、「還是請家屬打給熱心助人的國道長官，請他們幫忙 會更快」、「國道警察局全局都熱心助人的」。

▼新生兒將從台南成大轉院至林口長庚。（圖／資料照）

▲林口長庚急診。（圖／記者嚴云岑攝）

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 3 7812 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
早產兒明轉院求開路！女懇求國1駕駛們「禮讓救護車」萬人聲援

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「早上的雲是暗示」　大台北人巧合目擊怪象！6.0地震上下左右搖

早產兒周四轉院求開路！女懇求國1駕駛們「禮讓救護車」萬人聲援

規模6.0地震「信義區4級」超晃！氣象署曝原因：未來恐有5.5餘震

6.0地震北部狂搖！台北人曝1現象驚「這次很特別」　一票人贊同

宜蘭規模6.0地震 　黃士修再打反核派：看看4座核電廠址的震度

地表快速抖動！6.0地震112km海底震央曝　北部人：龜山島要噴火了

快訊／專家示警「地震活躍期來了」　今年全球規模6以上已90起

快訊／台鐵6路段地震慢行延誤　高鐵行車正常

快訊／國家警報大響！宜蘭規模6.0地震　高鐵、北捷最新回報

晚間規模6.0中層地震「18縣市有感」　氣象署：為獨立事件

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

【誰在亂發誓】高雄驚見雷神級超巨閃電！直直劈下超震撼

Alan曝「年齡差壓力」：她像小孩 陳喬恩滿意點頭：忤逆我就死定XD

【兩貓在路中秀恩愛】虎斑貓一臉不爽被打擾XD

【蝙蝠洞奪命車禍】轎車跨雙黃線逆向撞擊　曳引車司機拋飛亡

【蝙蝠洞奪命車禍】聯結車對撞小客車！ 大車司機當場沒了

「早上的雲是暗示」　大台北人巧合目擊怪象！6.0地震上下左右搖

早產兒周四轉院求開路！女懇求國1駕駛們「禮讓救護車」萬人聲援

規模6.0地震「信義區4級」超晃！氣象署曝原因：未來恐有5.5餘震

6.0地震北部狂搖！台北人曝1現象驚「這次很特別」　一票人贊同

宜蘭規模6.0地震 　黃士修再打反核派：看看4座核電廠址的震度

地表快速抖動！6.0地震112km海底震央曝　北部人：龜山島要噴火了

快訊／專家示警「地震活躍期來了」　今年全球規模6以上已90起

快訊／台鐵6路段地震慢行延誤　高鐵行車正常

快訊／國家警報大響！宜蘭規模6.0地震　高鐵、北捷最新回報

晚間規模6.0中層地震「18縣市有感」　氣象署：為獨立事件

國際火線／誰才是流氓國家：委內瑞拉還是美國？

中國首款傾轉旋翼機問世　兩棲攻擊艦成最佳搭載平台

「迎神遶境在桃園」特展登場　集章兌換限量「平安筊杯鑰匙圈」

正牌女友說話了！孫安佐變臉「怒駁劈腿」　踢爆阿乃私下對話開戰

罕見！4大會計師事務所今年「經理級以上」高管晉升　衝破700人

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

相關新聞

屏東救護車挨撞　車內警員+替代役受傷

屏東救護車挨撞　車內警員+替代役受傷

屏東縣竹田鄉台一線與信義路口今(26)日上午發生一起交通事故，潮州警分局獲報派員處理，得知是1台部救護車執行公務，載送病患沿台一線南下車道行駛至路口時，與一台自東往西行駛之白色自小貨車發生交叉碰撞，造成1名警員、1名替代役男受傷，幸無生命危險，相關肇事責任由警方調查處理中。

每3戶就有1戶滯銷！　全台賣壓最重10大重劃區出列

每3戶就有1戶滯銷！　全台賣壓最重10大重劃區出列

拖吊車「螃蟹切3道」畫面曝　2車悚遇人生走馬燈

拖吊車「螃蟹切3道」畫面曝　2車悚遇人生走馬燈

即／國1仁德段貨車突起火！　燒到剩骨架

即／國1仁德段貨車突起火！　燒到剩骨架

即／樹幹突從怪手上掉落　1人被砸中斷腿滿頭血

即／樹幹突從怪手上掉落　1人被砸中斷腿滿頭血

關鍵字：

早產兒轉院成大林口長庚國道1號救護車

讀者迴響

最夯影音

更多

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面