早產兒周四轉院求開路！女懇求國1駕駛們「禮讓救護車」萬人聲援

▲女網友PO出新生兒照片，希望國1車主們見到救護車能禮讓。（圖／翻攝自社團／職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團）

記者柯沛辰／綜合報導

一名女網友在臉書發文求助，稱新生兒因早產呼吸問題，28日（周四）上午9點多將從台南轉院到林口，懇請上午北上國道1號的朋友們，禮讓救護車，減少呼吸管掉落的風險。貼文一出，短短不到6小時，就有近1.5萬人按讚、超過4000次分享，下方也湧入滿滿祝福留言。

張姓女網友在臉書社團「職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」表示，早產兒因呼吸問題轉院，28日上午9點多會上救護車，從台南成大轉院到林口長庚，預計3小時左右抵達，但因全程都必須插管，所以拜託國道1號的用路人禮讓救護車，避免救護車因變換車道而導致呼吸管脫落。

[廣告]請繼續往下閱讀...

許多網友看完紛紛湧入留言打氣，「加油，祝福寶寶一切順利」、「希望一路平安、順利抵達，寶寶加油」、「林口長庚照顧早產兒很專業！我兒子也是在林口長庚出生！祝寶寶健康長大」、「推！祝福妹妹轉院成功，平安長大」、「祈禱一切平安順利，也請大家禮讓救護車！」

還有不少人建議，「可以跟國道警察請求看看是否可幫忙開道，也許這樣會比較好」、「家屬可以考慮求助國道紅斑馬接力前導，他們會很樂意協助救命的」、「還是請家屬打給熱心助人的國道長官，請他們幫忙 會更快」、「國道警察局全局都熱心助人的」。

▼新生兒將從台南成大轉院至林口長庚。（圖／資料照）