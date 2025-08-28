2輛紅斑馬開道畫面曝！國道警護送早產嬰：陪你走過分秒必爭的路

記者林東良、黃資真／台南報導

女網友日前在臉書社團PO文指出，自己的早產孩子在28日上午9點將從台南轉院到林口，懇請上國1的大家可以禮讓救護車，貼文一出引來大批網友湧入聲援，稍早女網友也在Threads上分享，在國道警方協助下，一路上有2輛紅斑馬在救護車前後陪同，而國道護送的畫面也曝光！

▲載送女嬰「小平安」的救護車從成大醫院出發，2輛紅斑馬前後護送。（圖／民眾提供，下同）



張媽媽日前在臉書社團「職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」、Threads上發文表示，女兒「小平安」因早產有呼吸問題，28日上午9點多會搭救護車北上，轉院到林口長庚，預計3小時左右抵達，盼國道1號北上的用路人能夠禮讓救護車，避免孩子呼吸管脫落。

文章曝光後許多人紛紛留言聲援，也有人建議可以請國道警方幫忙開道。對此張媽媽解釋，發文目的是希望提醒用路人注意，他們也相信台灣人不會有不禮讓的行為，所以才沒打算麻煩別人，同時也感謝外界對孩子滿滿的祝福，她感動直言「台灣最美的風景真的是人，大家的祝福及幫助，我相信妹妹一定也有感受到，再次謝謝你們。」

在國道警方協助下，今早9點50分左右救護車從成大醫院出發後，前後就各有一輛紅斑馬協助開道護送，一路行駛在內側車道。國道警察局也在臉書發文暖喊「小寶貝，陪你走這段分秒必爭的路，讓紅斑馬護你一路平安，你一定要加油，帶著大家的期盼，平安健康長大」，留言區還及時更新目前護送進度，十分暖心。

▲救護車約在上午9點50分從成大醫院出發。（圖／記者林東良翻攝）