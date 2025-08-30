　
社會 社會焦點 保障人權

彰化芬園黃金大道保住了　移除93棵危樹！ 最美1.2公里全部不動

▲芬園寶藏寺周邊的黃花風鈴木盛開號稱黃金大道。（資料圖／彰化縣政府提供 ETtoday資料照）

▲芬園寶藏寺周邊的黃花風鈴木盛開有黃金大道美稱。（資料圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

全台知名的彰化「黃金大道」恐將變調？每年3、4月吸引大批遊客的台14線彰南路黃花風鈴木花海，近日傳出因安全疑慮，即將移除93棵問題樹木。消息一出，地方擔憂這條綿延1公里的金色廊道恐成絕響，但南投工務段強調「最美路段」不受影響，並承諾將重新規劃補植，兼顧安全與景觀。

這條位於彰化芬園的「黃金大道」，沿線366棵黃花風鈴木每逢春季盛開，形成壯觀的金色花海，是中部最熱門的賞花打卡聖地。然而，去年一名郵差執勤時不幸被倒塌的樹木砸中身亡、今年7月也有轎車遭砸中駕駛受傷引發社會關注。公路局南投工務段為此委託專家全面檢測，發現其中93棵樹木因「根部支撐力不足」、「結構枝分生不良」等問題，存在高度倒塌風險。

▲芬園寶藏寺周邊的黃花風鈴木盛開號稱黃金大道。（資料圖／彰化縣政府提供 ETtoday資料照）

▲郵差遭黃花風鈴木砸死。（圖／ ETtoday資料照）

南投工務段長廖瑞仕說明，這些樹木於1990年代種植，歷經30年生長，樹形日益高大，但道路綠帶寬度有限，不利根系發展，加上八卦山區強風頻繁，極端氣候下更容易發生意外。經專業評估後，決定於9月1日至26日移除高風險樹木，以保障用路人安全。

消息傳出後，芬園鄉長林世明緊急喊卡，建議工務段應審慎評估，並以「補植」方式延續黃金廊道的景觀特色。地方民眾也憂心，移除樹木將導致景觀破碎，影響觀光價值。

▲芬園寶藏寺周邊的黃花風鈴木盛開號稱黃金大道。（資料圖／彰化縣政府提供 ETtoday資料照）

▲今年7月轎車行經彰南路遭黃花風鈴木砸到駕駛受傷。（圖／ETtoday資料照）

對此，廖瑞仕澄清，移除範圍主要集中在靠近南投市的區段，而最美、最密集的「寶藏寺前1.2公里路廊」屬於地方政府管轄，不在本次移除範圍內，因此未來花季期間，遊客賞花拍照並不受影響。

南投工務段強調，移除作業是基於安全考量，並已與地方溝通取得共識。後續將以「綠帶方式」重新營造景觀，並邀請林業試驗所專家及地方代表共同研議，補植抗風性更佳的樹種，兼顧公路安全與景觀品質。

▲芬園寶藏寺周邊的黃花風鈴木盛開號稱黃金大道。（資料圖／彰化縣政府提供 ETtoday資料照）

▲芬園寶藏寺周邊的黃花風鈴木盛開號稱黃金大道。（資料圖／彰化縣政府提供）

08/29 全台詐欺最新數據

台中某國小霸凌！家長控孩子遭勒脖　還被恐嚇「砍你的頭」
Andy「重大突破」剃平頭！　公開免役內幕
退休高官搞上女公務員！傳鳥照「進進出出」　辯：刺激性功能
「95%全身刺青」後悔了！男手術洗掉　曝痛苦過程：痛3倍
快訊／超商店員被客逼「崩潰下跪磕頭」　業者回應！
快訊／民眾黨走讀爆衝突！　小草撞破護欄

即／西濱王功段車禍駕駛受困　全線封閉

即／西濱王功段車禍駕駛受困　全線封閉

台61線西濱公路南下197公里王功路段、今（30）日上午7點41分發生追撞車禍！一台聯結車與大貨車發生碰撞，佔用路肩、外側及中間車道，現場一片混亂。有一名駕駛受困車內、動彈不得，消防局獲報後緊急出動搶救，目前全線封閉中，警方提醒用路人提前改道行駛。

學生午餐驚見「加料大餅」廠商重罰3萬

學生午餐驚見「加料大餅」廠商重罰3萬

彰化法拍土地！草屯農地可蓋農舍　每坪不到6千

彰化法拍土地！草屯農地可蓋農舍　每坪不到6千

包腳男騎士自摔全身傷　國軍士兵出動搶救

包腳男騎士自摔全身傷　國軍士兵出動搶救

30年最慘豬荒　知名爌肉飯撐不住...恐漲10元

30年最慘豬荒　知名爌肉飯撐不住...恐漲10元

