彰化執行分署法拍土地！草屯農地可蓋農舍　底價每坪不到6千

▲草屯方正農地729.82坪，二拍底價360萬元，書記官查封時為空地，現種植香蕉。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、葉品辰／彰化報導

法務部行政執行署彰化分署將於9月2日舉辦「123 拍賣會」，最受關注的是南投縣草屯鎮兩筆農地，其中一筆 729 坪土地，地形方正，位於北勢里玉屏路後方，查封時為空地，目前種植香蕉，底價360萬元；另一筆面積達1,025坪，可興建農舍，現為雜木林，底價僅600 萬元，平均每坪不到 6000 元，吸引不少民眾詢問。

分署指出，義務人因短期交易土地遭課徵最高45%房地合一稅，未依限繳納而被移送強制執行，若土地成功拍出，價金將先償還抵押權債務，剩餘部分抵繳欠稅。

▲草屯1,025 坪雜木林，可興建個別農舍，二拍底價 600萬元。（圖／記者唐詠絮翻攝）

此次法拍還包括彰化縣和美鎮三筆土地持份。地主曾以投資集合住宅為名詐騙 250 萬元，法院判決追徵犯罪所得，彰化地檢署委託拍賣，希望能減少被害人損失。

其他拍賣標的涵蓋彰化市、員林、溪湖、二林、竹山、鹿谷、竹塘等地土地，以及田尾、溪州與彰化市的建物。分署提醒，民眾可在 9 月 1 日前寄送通訊投標文件，或於 9 月 2 日下午到員林新廳舍現場投標，3 點準時開標。

▲詐騙案被告所有位於彰化縣和美鎮的路地。（圖／記者唐詠絮翻攝）