　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰化執行分署法拍土地！草屯農地可蓋農舍　底價每坪不到6千

▲▼彰化分署9月2日法拍多處土地。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲草屯方正農地729.82坪，二拍底價360萬元，書記官查封時為空地，現種植香蕉。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、葉品辰／彰化報導

法務部行政執行署彰化分署將於9月2日舉辦「123 拍賣會」，最受關注的是南投縣草屯鎮兩筆農地，其中一筆 729 坪土地，地形方正，位於北勢里玉屏路後方，查封時為空地，目前種植香蕉，底價360萬元；另一筆面積達1,025坪，可興建農舍，現為雜木林，底價僅600 萬元，平均每坪不到 6000 元，吸引不少民眾詢問。

分署指出，義務人因短期交易土地遭課徵最高45%房地合一稅，未依限繳納而被移送強制執行，若土地成功拍出，價金將先償還抵押權債務，剩餘部分抵繳欠稅。

▲▼彰化分署9月2日法拍多處土地。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲草屯1,025 坪雜木林，可興建個別農舍，二拍底價 600萬元。（圖／記者唐詠絮翻攝）

此次法拍還包括彰化縣和美鎮三筆土地持份。地主曾以投資集合住宅為名詐騙 250 萬元，法院判決追徵犯罪所得，彰化地檢署委託拍賣，希望能減少被害人損失。

其他拍賣標的涵蓋彰化市、員林、溪湖、二林、竹山、鹿谷、竹塘等地土地，以及田尾、溪州與彰化市的建物。分署提醒，民眾可在 9 月 1 日前寄送通訊投標文件，或於 9 月 2 日下午到員林新廳舍現場投標，3 點準時開標。

▲▼彰化分署9月2日法拍多處土地。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲詐騙案被告所有位於彰化縣和美鎮的路地。（圖／記者唐詠絮翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
575 2 4814 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
不只珍奶！外媒介紹台灣「經典必喝飲品」
高鐵「3連假搶票」戰況慘烈　陳世凱：台鐵還有票
快訊／三讀通過！汽車舊換新最高減10萬元
快訊／北一女火警　害法務部、北檢都停電
快訊／普發1萬要來了！　立院通過韌性特別條例
快訊／中捷砍人案　判決最終結果出爐
滷肉飯店低消200元　撐一個月「宣布結束營業」
藍湖颱風將生成　午後留意雷陣雨

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

議會擋法案！私下硬逼官員開後門　葉林傳自肥314萬惡行全曝光

台灣女警日檢N1！　流利日文讓日本旅客超感動

男跟女警聊狗！下秒自爆「有喝酒」　手拿安全帽...空氣瞬間凝結

找軍官、立委與陸情治人員接觸　暨大在台校友會共諜案判刑定讞

自導自演闖柬詐騙園區被關　晚安小雞親筆信預告將返台

新北男樓上丟啞鈴遭辦又全裸逛街　大批警力破門強制送醫治療

快訊／北一女傳地下室配電盤火警　害法務部、北檢都停電

印尼漁工遭鰻魚咬傷！右手指「肌腱斷裂」　澎湖海巡緊急協助就醫

婦辦貸款淪人頭戶　詐團「沒主動要帳戶仍得手」過程曝光

高雄阿北超猛！一路逆向還鬼切闖紅燈左轉　警車秒追上開單

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【我應該說話嗎？】雙胞胎哥哥欺負弟弟 媽媽分不清竟問：你是誰？

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

2輛紅斑馬開道畫面曝！國道警護送早產嬰：陪你走過分秒必爭的路

【板橋華江橋火燒車】引擎突冒煙竄火！4人驚險逃生

【這隻絕對有純】哈士奇還沒到家就開拆　媽直接傻眼XD

比爾蓋茲差點猜錯Windows開機聲　認每天開銷大「但手機是別人送的」

【今天不用跪算盤！】啾啾中場熱舞走向陳晨威　「球場放閃」引全場尖叫

議會擋法案！私下硬逼官員開後門　葉林傳自肥314萬惡行全曝光

台灣女警日檢N1！　流利日文讓日本旅客超感動

男跟女警聊狗！下秒自爆「有喝酒」　手拿安全帽...空氣瞬間凝結

找軍官、立委與陸情治人員接觸　暨大在台校友會共諜案判刑定讞

自導自演闖柬詐騙園區被關　晚安小雞親筆信預告將返台

新北男樓上丟啞鈴遭辦又全裸逛街　大批警力破門強制送醫治療

快訊／北一女傳地下室配電盤火警　害法務部、北檢都停電

印尼漁工遭鰻魚咬傷！右手指「肌腱斷裂」　澎湖海巡緊急協助就醫

婦辦貸款淪人頭戶　詐團「沒主動要帳戶仍得手」過程曝光

高雄阿北超猛！一路逆向還鬼切闖紅燈左轉　警車秒追上開單

影帝阮經天談母喪後煎熬心情　「害怕人群還是要面對」

議會擋法案！私下硬逼官員開後門　葉林傳自肥314萬惡行全曝光

楊柳受創！花蓮光復木瓜現金救助每公頃10萬　受理申請至9/11

舊金山巨人禮遇東園少棒　台灣小將齊喊鄧愷威學長加油

擠不出母乳「4度找來泌乳師」也沒用　她崩潰！大票媽媽爆共鳴

亮珠寶／泰勒絲求婚戒掀復古風　古礦切割鑽散發溫柔光

戰狼仆街！吳京出品電影票房僅26萬元「6天就撤檔」

黃志芳與兒子一起扮動畫人物　和1500多名員工及眷屬歡度家庭日

雲林大埤詐騙機房豪宅再開賣　直上3千萬引熱議

褪色招牌下藏了飄香萬華50年的老味道　厚切豬肚湯鮮甜有勁

2輛紅斑馬開道畫面曝！國道警護送早產嬰：陪你走過分秒必爭的路

社會熱門新聞

鄭文燦遭爆「澳門桃色行」　影片鑑定結果曝

小三傳訊人夫「爸爸，妹妹想弟弟了」　正宮打掃房間發現性愛照

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

柯控林欽榮做偽證「檢察官信了才敢辦」

雲林斗六「天橋驚見男屍」！20多歲男頭頸有傷明顯死亡

超思蛋詐6085萬　農業高官全脫身

柯文哲大戰檢「我絕不投降」

屏東男採野菜失蹤　8小時後水溝尋獲送醫

泰女躲台中賣淫一次只分600塊

找傳播妹開趴遭出賣通報老婆　麻吉被吊虐打5小時慘死

即／37歲女暗夜開車回家　詭撞路燈桿身亡

億元男離婚僅分到1千多萬！　前妻被打臉

不爽大罷免嗆殺總統　台南男判拘10天

即／鄭文燦帶長髮妹進房　調查結果出爐

更多熱門

相關新聞

包腳男騎士自摔全身傷　國軍士兵出動搶救

包腳男騎士自摔全身傷　國軍士兵出動搶救

陸軍砲測中心進訓單位43砲指部第2營，在進行夜宿陣地訓練任務時，展現軍民一家精神。今（28）日上午7時許，營區大門外發生民眾騎車自摔意外，營長立即指派醫務上兵蔡琇圯協助包紮救護，這起發生在彰化田中鎮中州路二段的暖心事件，獲當地民眾高度肯定，被譽為「最暖軍民互動」。

30年最慘豬荒　知名爌肉飯撐不住...恐漲10元

30年最慘豬荒　知名爌肉飯撐不住...恐漲10元

讓我來當小咖！謝典林自願當「階段性」黨主席

讓我來當小咖！謝典林自願當「階段性」黨主席

全台最高廢墟淪爛尾樓　底價84.6億進法拍

全台最高廢墟淪爛尾樓　底價84.6億進法拍

大雷雨狂炸鹿港、福興！二級淹水警戒發布

大雷雨狂炸鹿港、福興！二級淹水警戒發布

關鍵字：

彰化法拍

讀者迴響

熱門新聞

恐怖送行者！男嬰遺體擺「家中搖椅」看卡通

柯建銘遭勸退　妻淚求讓他當完這一屆

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

鄭文燦遭爆「澳門桃色行」　影片鑑定結果曝

地震後傳怪聲…基隆公寓連根拔起崩落

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

小三傳訊人夫「爸爸，妹妹想弟弟了」　正宮打掃房間發現性愛照

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

AIT谷立言見了藍綠白　只有一人面帶微笑

震撼！泰國宣布：送20萬張「免費來回機票」

政府發錢了！　符合資格一次領近10萬

考官一直偷瞄正妹乳溝？　結局大反轉

柯控林欽榮做偽證「檢察官信了才敢辦」

超思案削7千萬只求刑2年　卡神：英系腐敗超想像

更多

最夯影音

更多

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【我應該說話嗎？】雙胞胎哥哥欺負弟弟 媽媽分不清竟問：你是誰？

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面