　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

勾結販資集團！浙江駭客攻擊台灣企業、醫院及學校　犯罪關係圖曝

▲▼ 調查局偵破 CrazyHunter 駭客集團勾結國人販資集團案 。（圖／記者黃哲民翻攝）

▲調查局偵破 CrazyHunter駭客集團勾結國人販資集團案。（圖／記者黃哲民翻攝，下同）

記者劉昌松、黃哲民、劉人豪／台北報導

今年2月6日馬偕紀念醫院遭署名「Crazyhunter」的駭客以勒索病毒攻擊，造成電腦當機病歷資料被鎖住無法使用，駭客留言恐嚇馬偕醫院交付贖金。經科技偵蒐查知CrazyHunter集團將駭侵竊取的國人個資販售予不法集團，其中駭客成員為羅姓陸籍人士（台北地檢署通緝中）及徐民，販資成員為陸籍人士趙民及國人劉民、鄭民。經檢察官複訊後，劉及鄭均以3萬元交保並限制出境；另陸籍人士羅、徐及趙將一併依涉犯刑法妨害電腦使用、恐嚇取財及個資法等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

據了解，包含台灣知名的喬山健康科技、華城電機；知名地板商KD科定企業及亞洲大學、北市馬偕、彰化基督教醫院，亞洲大學附屬院都遭羅姓駭客滲透並植入勒索病毒，其中包含馬偕醫院的病患就診資料及病歷都被打包盜取，駭客聲稱取得1660萬筆病歷資料，要求馬偕醫院以虛擬貨幣支付250萬元美金才願意幫忙解鎖、不流出資料。

▲▼ 調查局偵破 CrazyHunter 駭客集團勾結國人販資集團案 。（圖／記者黃哲民翻攝）

調查局指出，台北市調查處專案人員於5月至8月間會同資安工作站及花蓮縣調查站同仁執行三波搜索，約談犯罪嫌疑人鄭民，並將案發後潛逃出境的劉民於返國時拘提到案，查扣之電腦設備存有數萬筆內含大批國內、外民眾個資檔案，以及與CrazyHunter集團交易跡證，涉犯非法蒐集、處理、利用個資等罪嫌，經檢察官複訊後，劉民及鄭民均以3萬元交保並限制出境；另陸籍人士羅、徐及趙將一併依涉犯刑法妨害電腦使用、恐嚇取財及個資法等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

▲▼ 調查局偵破 CrazyHunter 駭客集團勾結國人販資集團案 。（圖／記者黃哲民翻攝）

調查局呼籲，面對國際駭客頻繁攻擊，公私部門應緊密合作，除加強所屬人員教育訓練外，宜儘速建立或加入資安聯防體系，交流接收國內、外跨領域情資 ，及早防範資安威脅，例如導入入侵指標 （ Indicators of Compromise，IOC），以提升偵測與防禦能力，阻止已知惡意活動。如正遭受駭侵攻擊，宜立即斷網及修改密碼，澈底盤查疑似受駭設備，尋求專業資安廠商協助，保留相關數位跡證，並評估向司法機關報案，俾追訴犯罪。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
577 2 6299 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
連署逼宮柯建銘　王世堅簽了：最後的溫柔永不止息
NBA大咖球星現身桃機！　球迷接機嗨爆
「台中海王」無套戰7女　龜頭爛掉變黑流湯
LIVE／16位閣員異動！　卓榮泰率新閣員登場
被爆放棄3000萬代言費！李洋任運動部長「1句話」藏玄機
請賴清德正視民進黨危機！　17綠議員連署拋5倡議
柯建銘該卸任？　賴清德明確表態：黨團應做必要改選
北京大閱兵出席名單公布　普丁、金正恩將現身
孫安佐超辣前女友「解禁IG」首回應！抓包他衣藏玄機：3年了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

西門町套房命案！他嗆「我喜歡挑戰你」　慘遭切斷大動脈放血亡

開車滑手機被抓包　駕駛「輾警腳」落跑！1條件獲緩刑

婦解百萬定存款要救癌末女！竟是遇詐騙　屏東警銀聯手阻詐

連喝兩攤撞飛3機車！害高職班對1死1重傷　超劣工地主任下場曝

監獄管理員「拿漫畫扭傷」爽請公傷假1年半還調涼缺　北監解釋了

轎車紅燈硬闖平交道「不肯後退」害新自強號停車　超扯畫面曝

駕駛未禮讓挨罰6千元反控行人闖紅燈　結局被打臉

天外飛來鐵皮！國5黑色轎車閃不過慘被擊中　滿車傷痕畫面曝

道場連續遭竊！水晶檜木被偷光　警攻堅逮4嫌...抄出一堆毒品

花蓮首例！慈濟醫院線上指導給藥　鬼門關前救回男病患

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

Alan曝「年齡差壓力」：她像小孩 陳喬恩滿意點頭：忤逆我就死定XD

【誰在亂發誓】高雄驚見雷神級超巨閃電！直直劈下超震撼

【兩貓在路中秀恩愛】虎斑貓一臉不爽被打擾XD

【帝王出巡？】行人「沒斑馬線還硬闖」釀騎士追撞

西門町套房命案！他嗆「我喜歡挑戰你」　慘遭切斷大動脈放血亡

開車滑手機被抓包　駕駛「輾警腳」落跑！1條件獲緩刑

婦解百萬定存款要救癌末女！竟是遇詐騙　屏東警銀聯手阻詐

連喝兩攤撞飛3機車！害高職班對1死1重傷　超劣工地主任下場曝

監獄管理員「拿漫畫扭傷」爽請公傷假1年半還調涼缺　北監解釋了

轎車紅燈硬闖平交道「不肯後退」害新自強號停車　超扯畫面曝

駕駛未禮讓挨罰6千元反控行人闖紅燈　結局被打臉

天外飛來鐵皮！國5黑色轎車閃不過慘被擊中　滿車傷痕畫面曝

道場連續遭竊！水晶檜木被偷光　警攻堅逮4嫌...抄出一堆毒品

花蓮首例！慈濟醫院線上指導給藥　鬼門關前救回男病患

等了10年！最強CP回歸「離婚只爭貓咪」結局還是超甜：又撲通LOVE了

閒置24年東帝士變身新光三越　周邊房價年跌1成

王品旗下青花驕進軍新竹　將招募儲備店長「挑戰年薪百萬」

212.9萬起！台灣現代「Santa Fe書法版」上市　6／7人座配備升級

曝11億追加預算用途　外交部：拓邦協商總要跟對方講口袋條件

早產兒周四轉院求開路！女懇求國1駕駛們「禮讓救護車」萬人聲援

台大求職者「面試大聲喊1句」她笑了！網佩服：真的可以錄取

大閱兵秀肌肉？　陸外交部：永遠不稱霸、不擴張

6.0地震狂搖　他一看手機「農曆7月5日」驚呆：龍樹諒預言中了

全球首見！科學家發現「橘色鯊魚」　罕見基因突變如錦鯉魚

【誰在亂發誓】高雄驚見雷神級超巨閃電！直直劈下超震撼

社會熱門新聞

噁男要脅「告訴你老公」性侵人妻　丈夫一聽綠了

開房戰人妻「別忘了密碼52vv」小王走出摩鐵遇老婆！三人街頭暴打

中壢驚傳墜樓！16歲女無呼吸心跳

性感畫面曝！日本女優才上工就被抓　老司機哀號了

即／北市議員陳怡君涉貪續押2月　確定看守所過中秋

「全台最大里」高雄福山里將拆成4里

快訊／桃園16歲少女頂樓墜下　送醫不治

網傳高雄科技執法　騎紅線內遭罰600元

北檢遭質疑不正訊問！　北院今勘驗「彭振聲認罪光碟」

台中21歲女搭訕帥哥喊「可以玩我嗎」　遭判拘役

群創處長如「行走的USB」　自爆連戰3人妻

獨／租大學實驗室煉毒意外引爆　生技老闆認罪求輕判

「良田奈」2萬賣身價　慘被4千「鄭楠珠」波及

白狼之子張瑋逃到香港！懸賞金曝光

更多熱門

相關新聞

「賴清德爆粗口」訊息操作鏈一次看　中共官媒也加入

「賴清德爆粗口」訊息操作鏈一次看　中共官媒也加入

總統賴清德23日在總統府記者會結束後，在社群網路與特定媒體出現抹黑「總統爆粗口」的訊息。對此，熟悉網路認知戰的資安人士近來發現，在部分特定媒體操作這項議題同期間，多個網路平台也出現相當數量的問題帳號發文，連中共官媒也加入這一系列的操作。

Google遭駭客入侵！25億Gmail用戶資料外洩

Google遭駭客入侵！25億Gmail用戶資料外洩

戰爭期間核電真的危險嗎？　資安顧問示警台灣核電廠資安危機

戰爭期間核電真的危險嗎？　資安顧問示警台灣核電廠資安危機

一習慣藏風險！專家籲房卡別放卡套

一習慣藏風險！專家籲房卡別放卡套

台南市交通局雙管齊下舉辦廉政與資安講習強化守法意識

台南市交通局雙管齊下舉辦廉政與資安講習強化守法意識

關鍵字：

駭客個資竊取勒索病毒資安調查局

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐女友爆猛料！孫鵬買房給緋聞女星林筱薇

早產兒周四轉院求開路！女求國1駕駛禮讓

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示？

遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤

輝達Q2營收逾1.4兆超預期　盤後卻重挫5％

噁男要脅「告訴你老公」性侵人妻　丈夫一聽綠了

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

薔薔露面哭了！資遣Song「心碎列4大罪狀」　遭對方抹黑內幕曝光

6.0地震　台北人曝1現象驚「這次很特別」

開房戰人妻「別忘了密碼52vv」小王走出摩鐵遇老婆！三人街頭暴打

中壢驚傳墜樓！16歲女無呼吸心跳

川普開口：這筆能送我嗎　李在明當場送

即／21:11宜蘭近海規模6.0地震　最大震度4級

今彩539頭獎一晚開出4注　每注分600萬

快訊／AAA第四波陣容！4最夯男女團都來了

更多

最夯影音

更多

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面