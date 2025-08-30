　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

八月最後一個周日是「祖父母節」　大園舉辦奉茶活動好溫馨

▲大園區橫峰社區發展協會舉辦「祖父母節-奉茶活動」

▲大園區橫峰社區發展協會舉辦「祖父母節-奉茶活動」。（圖／大園區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

每年八月的最後一個禮拜天是祖父母節，桃園市大園區橫峰社區發展協會於8月28日，舉辦祖父母節-奉茶活動，邀請約30位社區長者及「橫峰非營利幼兒園」小寶貝們參與，安排孩子向爺爺、奶奶們先捶背再奉茶，現場氣氛溫馨，長者收到孩子雙手奉上的那杯茶瞬間，感動直落淚！

▲大園區橫峰社區發展協會舉辦「祖父母節-奉茶活動」

▲「祖父母節-奉茶活動」。（圖／大園區公所提供）

大園區長余誌松表示，有鑑近來孝道風氣式微，宣導轄區社區發展協會夥伴們，在規劃各項活動時，除了重視長者認識教育外，需強化長者在活動進行中獨立完成能力，提升長者間情感交流，減緩長者「孤獨感」產生。降低長者「孤獨感」產生應列為社區辦理活動時首重關切議題，故透過本次奉茶活動，讓爺爺、奶奶們感受到被重視、被關愛，並提倡孝道之重要性。

▲大園區橫峰社區發展協會舉辦「祖父母節-奉茶活動」

▲歡喜慶祝祖父母節

本次活動吸引多組親子檔報名參加。其中，游惠雅小姐在幫媽媽捶背時眼眶早已泛紅，奉茶時感動落淚說：「我真的好愛我媽媽，她今年80多歲了，我希望她能健康活到一百歲」。協會理事長徐淑華為媽媽奉茶，感性的跟媽媽說：「感謝媽媽默默支持，讓我在推動社區會務中無後顧之憂」。

本次活動有國際同濟會台灣總會蘆竹會會長趙志華先生，協同好友演奏薩克斯風，帶來悅耳動人樂曲;橫峰非營利幼兒園小朋友們，表演可愛又活潑的舞蹈。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
575 2 4814 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
衛福部深夜澄清：「嬰兒奶粉≠糖水」別被騙了！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

八月最後一個周日是「祖父母節」　大園舉辦奉茶活動好溫馨

桃園市民卡中秋專屬優惠開跑！　樂遊美食購物一卡搞定

嘉義3.5萬片光電板未清！　彭啓明延至9/5：最後期限

炸油引燃排煙管！台南民宅火警急滅　消防局籲裝火災警報器

《角頭》赴高雄宣傳！瑞豐夜市瞬間被塞爆　恐怖人潮畫面曝

每晚聞到卻查不到！竹北神秘燒塑膠臭味　環保局回應了

嘉義市腸病毒防治新措施　放寬學前教機構停課標準

日本安中市長首訪台南　黃偉哲盼深化觀光、體育、教育交流

環境里程碑！　嘉大環境部共建生質物循環研發中心

愛滋病防護攻略！　嘉義市衛生局提醒親密接觸

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

【啦啦隊遇到蟲蟲危機！】找吉祥物幫忙但位置超尷尬XD

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【 #朴寶劍 抓包】發現紛絲簽過名　他皺眉嘟嘴歸還本子

【性情中人？】疑遇信義超跑巷「擁吻和尚」！　現蹤兒童新樂園椅上環抱親吻

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

王淨飯撒結束...一秒變臉

八月最後一個周日是「祖父母節」　大園舉辦奉茶活動好溫馨

桃園市民卡中秋專屬優惠開跑！　樂遊美食購物一卡搞定

嘉義3.5萬片光電板未清！　彭啓明延至9/5：最後期限

炸油引燃排煙管！台南民宅火警急滅　消防局籲裝火災警報器

《角頭》赴高雄宣傳！瑞豐夜市瞬間被塞爆　恐怖人潮畫面曝

每晚聞到卻查不到！竹北神秘燒塑膠臭味　環保局回應了

嘉義市腸病毒防治新措施　放寬學前教機構停課標準

日本安中市長首訪台南　黃偉哲盼深化觀光、體育、教育交流

環境里程碑！　嘉大環境部共建生質物循環研發中心

愛滋病防護攻略！　嘉義市衛生局提醒親密接觸

福斯「史上最強Golf R鋼砲」即將現身！搭5缸引擎上看400匹明年問世

AI蕭美琴上線祝七夕快樂！影片竟是「修圖失誤」版本

珍珠海岸國際音樂節　20組國內外樂團陪你過七夕

八月最後一個周日是「祖父母節」　大園舉辦奉茶活動好溫馨

烏偵察艦遭俄無人艇攔腰撞「炸出大火球」　烏軍證實：至少2死

桃園市民卡中秋專屬優惠開跑！　樂遊美食購物一卡搞定

把啤酒灌入大象鼻子！白目男掀起民眾怒火　急關TikTok

川普突拔掉賀錦麗特勤局安全保護！　白宮官員證實

夏季食安問題多！營養師：飲食「4大重點」別讓腸胃炎上身

白宮宣布：川普阻50億美元對外援助！　聯邦政府恐停擺

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

地方熱門新聞

《角頭》赴高雄宣傳！塞爆瑞豐夜市畫面曝

3.5萬片光電板未清　彭啓明：延至9/5

地震後傳怪聲…基隆公寓連根拔起崩落

埔里停車「吃紅單」將改劃黃線限臨停

竹北塑膠臭味查不到！環保局回應了

勞工權益大進步2025年新增小年夜、教師節等4天國定假日

新北動保認養會送嫁妝　助毛寶貝告別流浪

炸油引燃排煙管！台南民宅火警急滅消防局籲裝火災警報器

詐騙集團利用貓池狂發簡訊勾人詐財遭警破獲

女子東勢大橋墜溪　警消沿大甲溪搜尋

500元旅遊補助！3條件領取方式曝

嘉市取消腸病毒停課標準　學前教機構放寬

日本安中市長首訪台南黃偉哲盼深化觀光、體育、教育交流

南投陸上重大交通事故災防演習逼真

更多熱門

相關新聞

關山樂齡中心慶祝祖父母節　長輩敷面膜笑聲不斷

關山樂齡中心慶祝祖父母節　長輩敷面膜笑聲不斷

八月的第四個星期日同時是「祖父母節」與「敬老日」，關山鎮樂齡學習中心特別舉辦慶祝活動，邀請長輩齊聚同歡。活動內容包含切大蛋糕為長者慶生、薩克斯風樂團演奏懷舊歌曲，更特別準備面膜體驗，讓阿公阿嬤在志工協助下親身感受保養的樂趣。

竹圍漁港竄黑煙！魚產品直銷中心2F起火

竹圍漁港竄黑煙！魚產品直銷中心2F起火

活動中心成投票所　社區長輩轉戰食農體驗樂迎祖父母節

活動中心成投票所　社區長輩轉戰食農體驗樂迎祖父母節

台東「萌獸家年華」　400名祖孫共享祖父母節溫馨時光

台東「萌獸家年華」　400名祖孫共享祖父母節溫馨時光

關山第1屆拉密桌遊競賽　另類慶祝祖父母節

關山第1屆拉密桌遊競賽　另類慶祝祖父母節

關鍵字：

大園區祖父母節奉茶

讀者迴響

熱門新聞

信義區空橋「高跟鞋妹與男激戰」網傻眼

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

受困Cybertruck！2760°C燒死骨頭崩解

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

風田宣布結婚！　

夫看A片驚見妻是女主角　怒告離婚

信義超跑巷才親完…和尚疑現蹤兒童新樂園！椅上環抱激吻

又見冷心低壓　鄭明典：這次範圍很大

「已停經」AV女優閃電宣布不引退　放話拍到60歲

快訊／3張千萬統一發票無人領財政部急尋　9／5到期

AIT谷立言見了藍綠白　只有一人面帶微笑

衛福部深夜澄清奶粉謠言：別被騙了！

綜藝大熱門最後一集陳漢典被嗆你沒了康、熙、憲哥還有什麼

瓶裝水放「1地點」變毒水！研究示警：恐罹癌、不孕

小米中國召回14.6萬顆行動電源　台官網仍販售

更多

最夯影音

更多

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

【啦啦隊遇到蟲蟲危機！】找吉祥物幫忙但位置超尷尬XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面