八月最後一個周日是「祖父母節」　大園舉辦奉茶活動好溫馨

▲大園區橫峰社區發展協會舉辦「祖父母節-奉茶活動」。（圖／大園區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

每年八月的最後一個禮拜天是祖父母節，桃園市大園區橫峰社區發展協會於8月28日，舉辦祖父母節-奉茶活動，邀請約30位社區長者及「橫峰非營利幼兒園」小寶貝們參與，安排孩子向爺爺、奶奶們先捶背再奉茶，現場氣氛溫馨，長者收到孩子雙手奉上的那杯茶瞬間，感動直落淚！

▲「祖父母節-奉茶活動」。（圖／大園區公所提供）

大園區長余誌松表示，有鑑近來孝道風氣式微，宣導轄區社區發展協會夥伴們，在規劃各項活動時，除了重視長者認識教育外，需強化長者在活動進行中獨立完成能力，提升長者間情感交流，減緩長者「孤獨感」產生。降低長者「孤獨感」產生應列為社區辦理活動時首重關切議題，故透過本次奉茶活動，讓爺爺、奶奶們感受到被重視、被關愛，並提倡孝道之重要性。

▲歡喜慶祝祖父母節

本次活動吸引多組親子檔報名參加。其中，游惠雅小姐在幫媽媽捶背時眼眶早已泛紅，奉茶時感動落淚說：「我真的好愛我媽媽，她今年80多歲了，我希望她能健康活到一百歲」。協會理事長徐淑華為媽媽奉茶，感性的跟媽媽說：「感謝媽媽默默支持，讓我在推動社區會務中無後顧之憂」。

本次活動有國際同濟會台灣總會蘆竹會會長趙志華先生，協同好友演奏薩克斯風，帶來悅耳動人樂曲;橫峰非營利幼兒園小朋友們，表演可愛又活潑的舞蹈。