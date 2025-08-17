台東「萌獸家年華」登場　400名祖孫共享祖父母節溫馨時光

▲400名祖孫共度溫馨時光。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為響應教育部推動「祖父母節」精神，台東縣政府17日下午在東海運動公園舉辦「愛在一起—萌獸家年華」家庭日活動，吸引近400位祖孫與親子同樂。現場以活潑的闖關遊戲與體驗課程，讓長輩與孩子攜手參與，在笑聲與掌聲中展現跨世代交流的溫暖。

活動由小鯨魚幼兒園演出揭開序幕，並結合縣府稅務局、環保局、衛生局、警察局及台灣史前文化博物館等單位共同參與。今年「萌獸家年華」以「童趣、共學、家庭」為主題，規劃8項趣味闖關及2場家庭競賽，透過遊戲讓祖孫攜手挑戰，增進互動與默契。

現場布置以可愛動物主題營造童趣氛圍，「真心話大聲說」更成為亮點，讓參加者藉由活動表達平日不易啟齒的情感，拉近家人心的距離。

台東縣政府近年致力推動「高齡友善」及「家庭支持」環境，縣府家庭教育中心更串聯社區據點與文健站，規劃手作課程、健康促進等活動，落實延緩老化與在地老化政策。「萌獸家年華」不僅是一場家庭同樂的嘉年華，更是尊老愛老、促進世代交流的重要平台。

教育處長蔡美瑤表示，家庭是社會的基石，祖父母以智慧與經驗陪伴下一代，既是溫暖的守護者，也是文化的傳承者。教育部自2010年起訂定每年8月第4個星期日為「祖父母節」，期望喚起社會重視世代互動。她強調，藉由活動讓孩子學會尊重、感恩長輩，祖孫之間的交流更能激盪跨世代的智慧與情感。