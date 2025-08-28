　
閩南狼、八炯和好了？「鷹爸」出手　派2大咖調解：說開了心就寬

▲▼台灣國際家庭互助協會召開「移民署違反國際公約、迫害陸配、高等行政法院為虎作倀、侵犯人權」記者會，聲援陸配亞亞。綠營側翼閩南狼、八炯不滿亞亞武統台灣言論，號朝群眾到記者會現場抗議。（圖／記者湯興漢攝）

▲網紅閩南狼（左）、八炯（右）。（圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

網紅「閩南狼」（陳柏源）開撕戰友八炯，推動罷免期間仿效納粹方式，操控情緒、煽動民意，讓公民運動最終走向極端。對此，退役飛官「鷹爸」徐柏岳表示，已安排兩人個別對話，彼此心結獲得釋解，「說開了，心也就寬了！大家就繼續努力用行動證明愛台的決心！」

退役飛官「鷹爸」徐柏岳在臉書、Threads發文，八炯與閩南狼鬧翻後，他於8月間特別安排雙方在國票綜合證券前董事長洪三雄，以及資深媒體人黃清龍夫婦的陪同下，進行個別會談，藉此釐清誤會與心結，「說開了，心也就寬了！」

徐柏岳表示，八炯與閩南狼「都是台灣的寶貝」，各自在自己的舞台努力不懈，應給予支持，理當親耳聆聽，不宜擅自論斷甚至跟著咒罵，「反而中了對方分化、不希望我們團結的詭計」，並祝福兩人繼續努力，用實際行動展現愛台灣的決心，「迄今我仍然相信，有愛才有奇蹟，愛所衍生的智慧是裂解敵人最高的戰略。」

貼文曝光，有網友大讚，「同意鷹爸的見解，愛台灣不是件容易的事，偶然跌倒一下，就站起來繼續跑，才會到終點站，讓民主台灣永續經營」、「謝謝鷹爸，的確是塊燙手山芋，不容易啊」、「感謝鷹爸的用心」。

不過有更多網友搖頭，「抱歉鷹爸，有人可以第一次背叛台灣，第二次背叛中共，第三次背叛台派，基本上就會有第四次。您跟八炯原不原諒他我都尊重，我不會再相信他就是了」、「我這一次不能認同鷹爸了，當然願意接受那頭狼的就接受吧，本來每個人的想法就不盡相同，但以我本人來講，我是完全無法再接受他了，背刺仔的標籤將跟隨他一輩子」、「一次背叛就該清醒了，想相信閩南狼的人就去相信吧，反正我不信」、「謝謝鷹爸出面。但以目前而言，不會再相信閩南狼。做朋友，不是這樣做的；做護台伙伴，更不是這樣做的」、「抱歉，背叛只有零次跟無數次，把私人對話拿出來攻擊就是居心叵測」。

