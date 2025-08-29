　
社會 社會焦點 保障人權

清水岩寺普渡人數創高！　台中女砸12萬製作法船蓮花「超渡嬰靈」

▲▼嬰靈託夢、亡者附身。清水岩寺中元法會超渡人數創新高。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲清水岩寺總幹事陳慶福、與接受楊女委託製作法船蓮花的女業者。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化縣社頭鄉清水岩寺將於8月31日至9月4日（農曆七月初九至七月十三日）舉辦「中元梁皇寶懺萬人祈福超渡法會」，今年登記超渡人數已突破14,000名，創下歷年新高，其中不乏特殊案例，引發社會關注。

清水岩寺總幹事陳慶福表示，今年有信眾因特殊因緣前來登記。例如，一名台中楊姓婦人去年為嬰靈超渡後，嬰靈在夢中託付她，希望藉由法船、蓮花及八寶塔幫助其他無法及時超渡的嬰靈。楊婦人因此以12萬元為經費，委託團隊製作一批法船與蓮花，由寺方人員布置於法會現場。

接受委託的女業者受訪表示，楊女主要指定法船跟蓮花，她接下委託後靈感湧現，因此做了12種顏色的曼陀羅花，象徵一年12個月、以及12時辰，12種顏色能量也不一樣。

另一案例則是一名年輕女子輕生後，附身在姪女身上哭訴「姑姑很難過」，經老師解釋，原來是祖先欠下債務，業障由她承受。女子希望家人協助她完成超渡，以免因果牽連家人。

此外，還有信眾為已故女兒超渡後，亡父在夢中向兒子抱怨「你們都幫女兒超渡了，怎麼沒幫老爸？」該信眾隔日便趕回寺中，為父親補辦超渡登記。

陳慶福總幹事指出，這些特殊案例反映中元普渡的意義不僅是慎終追遠，也寄託了陽世親人對往生者的關懷與不捨。清水岩寺將持續以莊嚴肅穆的態度圓滿舉辦一年一度中元超渡法會，祈求每位往生者安息，並祝福國泰民安、社會祥和。

▲▼嬰靈託夢、亡者附身。清水岩寺中元法會超渡人數創新高。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼嬰靈託夢、亡者附身。清水岩寺中元法會超渡人數創新高。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼嬰靈託夢、亡者附身。清水岩寺中元法會超渡人數創新高。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼嬰靈託夢、亡者附身。清水岩寺中元法會超渡人數創新高。（圖／記者唐詠絮翻攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

