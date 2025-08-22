　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

中元拜對供品有撇步！綠巨人玉米粒「金吉粒」加持　拜出財運、人緣和健康

▲▼ 供品,祈福,中元,綠巨人,玉米粒,中元,普渡,好兄弟,祭祖。（圖／品牌提供）

▲今年的供桌別忘了擺上象徵「金玉滿桌、吉粒滿貫」的「綠巨人玉米粒」，金黃飽滿的玉米粒看起來就像一粒粒小元寶，誠意感十足。（圖／綠巨人提供，下同）

消費中心／綜合報導

中元普渡要拜得誠心，也要拜得有意思！除了款待好兄弟，人們也總希望能趁這個時候，替自己與家人祈求更多好運。因此供品的選擇可不能馬虎，想要一次把好運通包，今年的供桌別忘了擺上象徵「金玉滿桌、吉粒滿貫」的「綠巨人玉米粒」，金黃飽滿的玉米粒看起來就像一粒粒小元寶，誠意感十足，不只擺起來氣派澎湃，還能讓人直接喊出「齁～金吉粒」！不只拜的人滿意，祖先與好兄弟看了也開心，替你的拜拜心意加分再加分。


▲▼ 供品,祈福,中元,綠巨人,玉米粒,中元,普渡,好兄弟,祭祖。（圖／品牌提供）
▲不只擺起來氣派澎湃，還能讓人直接喊出「齁～金吉粒」。

紅招財、藍結緣、紫護體！用不同「綠巨人玉米粒」拜出好寓意
既然要拜，就要拜得彭湃有誠意，畢竟供桌上的每一項供品，都是對神明與祖先的一份心意！「綠巨人」不只金黃飽滿、脆甜多汁，全系列還有不同產品可以象徵不一樣的好寓意，無論是想旺事業財運、遇貴人結好緣，還是守住健康平安，「綠巨人」通通一手包辦，讓你擺出滿桌的好兆頭。
 

▲▼ 供品,祈福,中元,綠巨人,玉米粒,中元,普渡,好兄弟,祭祖。（圖／品牌提供）
▲象徵「金吉粒」的三種包裝色系通通擺上供桌，無論是事業財運、貴人好緣，還是健康平安，這桌拜下去，幫你一次滿足所有願望！

想要財運旺、事業順？紅色包裝的「珍珠玉米粒」絕對是供桌上不可少的存在！紅紅火火的顏色本身就有「旺」的寓意，加上軟綿香甜的口感，和各式烹調料理都超百搭，就像為你的荷包打開一扇財源廣進的大門，保庇全家人中元過後賺錢都賺到手軟。

如果最近特別需要貴人相助，無論是工作卡關、想拓展人脈，還是希望合作更順利，藍色包裝的「天然特甜玉米粒」一定要列入採買清單。藍色象徵清新與好人緣，甜甜的開罐即食玉米粒，就像生活中突然出現一位懂你挺你、在關鍵時刻拉你一把的貴人，一口甜進心坎裡，拜完就像打開人脈循環開關，不管是職場還是日常相處都更順心，人氣好運通通加持！

最後別忘了照顧家人的健康與平安，紫色包裝的「天然無鹽玉米粒」象徵穩定與守護，就像其本身無鹽不含鈉、保留食材原味的設計，是注重飲食健康的長輩與小孩，都能安心享用的貼心選擇。

象徵「金吉粒」的三種包裝色系通通擺上供桌，整個儀式感瞬間升級，讓你的祈福更到位。無論是事業財運、貴人好緣，還是健康平安，這桌拜下去，幫你一次滿足所有願望！

三位達人齊聲加持　公開「綠巨人金吉粒」獨家拜拜撇步
 

「綠巨人」的好寓意和準備方便讓「命理界阿湯哥 湯鎮瑋老師」、「好媳婦代表 我是江老師」，以及「藝人媽咪 張棋惠」，也紛紛公開自家中元節拜拜小撇步：湯振瑋老師會準備也推薦朋友供品中一定要有「玉米(粒)」。五行之中，玉米屬「土」，對應著財庫與地氣能量，「土中生金」代表能量穩定、財氣聚集，有助於強化家中財庫、提升地氣能量。普渡的時候可準備有多種選擇的 「綠巨人玉米粒」，祈求不同面向的好運。

我是江老師分享：「我挑選的供品，都是我們家平常就會吃的高品質產品，這樣拜得安心，也能延續到餐桌上。」張棋惠也有同感，她特地準備了「綠巨人玉米粒」，不僅金黃飽滿、象徵金玉滿桌、福氣滿滿，更選擇了適合小家庭的罐裝規格，普渡後立刻能入菜，方便又實用。對她們來說，「綠巨人玉米粒」不只是供品，更是從拜拜到日常餐桌的幸福連結。今年中元，記得紅招財、藍結緣、紫護體三款「綠巨人玉米粒」一次擺上桌，讓供桌「金玉滿桌、吉粒滿貫」，祈福更全面，好運一次到位！
 

拜得澎湃也要精打細算！綠巨人玉米粒「中元限時好康」快搶一波
想讓供桌看起來誠意滿滿又不爆預算，聰明拜拜就這樣配！綠巨人「中元檔期」限時優惠正式開跑，超值組合讓你輕鬆擺出澎湃好運桌。小家庭祭拜、後續料理方便首選129元起的「珍珠、天然特甜、天然無鹽玉米粒198g 三入組」；如果是公司行號、廟宇或社區團拜需要澎湃擺桌，159元的大容量「珍珠、天然特甜玉米粒340g三入組」更是超實惠選擇，還有多件優惠、滿額現折等超殺回饋，無論是幫全體員工祈求工作順利，或是部門聯合團拜祈求業績長紅，綠巨人都能輕鬆搞定，讓每一份心意都不馬虎！

▲▼ 供品,祈福,中元,綠巨人,玉米粒,中元,普渡,好兄弟,祭祖。（圖／品牌提供）

▲綠巨人「中元檔期」限時優惠正式開跑，超值組合讓你輕鬆擺出澎湃好運桌。

不只實體通路有優惠，現在只要打開momo網路商店（https://reurl.cc/z5AX00），動動手指也能輕鬆下單，一次把完整三色的綠巨人「金吉粒」帶回家，拜得澎湃、吃得開心，再把運氣直接拉滿！中元補運就趁現在，一次把好運通通囤起來。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
502 2 3949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大雷雨炸2縣市「防冰雹」　警戒範圍曝
三商壽傳主動求親「3金控1壽險」　公司回應了
快訊／殺手狂奔畫面曝！連開12槍　BMW撞停車場柵欄
穿吊嘎遛狗遭射死！手持畚箕掃狗屎　最後身影曝
輝達總部進度　北市府：新壽不解約、擬「蓋完後轉移」
快訊／行刑式槍殺！車內發現雙槍　凶手身分已鎖定
LIVE／台南規模5.4地震「15縣市有感」　氣象署最新說明
黃偉哲又發地震文！　「大家幫我注意翻譯有沒有出錯」
快訊／新北三峽熱飆39.6度　14縣市「高溫警示」
台南規模5.4地震！氣象署：0121大埔餘震　明年1月前仍可
300人食物中毒！　餐廳業者鞠躬道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

八曜和茶超獵奇「玉米白奶茶」4／4上市！買還送玉米粒加料券

鬼月都市傳說！普渡禁忌大公開：這些東西千萬別拜！

中元拜對供品有撇步！綠巨人玉米粒「金吉粒」加持　拜出財運、人緣和健康

7-11農曆7月推「伊藤潤二」周邊　富江巨大掛軸、毛毯超驚悚

今夏最潮聯名！義大利聖沛黎洛×日本潮咖啡NO COFFEE　限定可頌、特調與人生四連拍一次解鎖

超商周末優惠來了！7-11咖啡、可樂買2送2　全家冰品買1送1

一盒就吃到12款月餅！唐緹2025中秋登月級獻禮華麗登場

麥當勞內用杯大解密！「高溫洗淨、嚴格檢驗」安心喝也能做環保

3大披薩店最新優惠一次看　達美樂買1送2、必勝客199元起

麥當勞「搖搖薯條」限時回歸　全台唯一真金「黃金薯條」首亮相

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

趙露思成功註銷微博！ 「不會再說我買熱搜了」

【粉底液後再掏祕密武器】盧秀燕拿出防曬噴霧！韓國瑜低頭討噴

GD「阿嬤頭巾」造型爆紅　親解原因：為了遮肉...

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

鬼月都市傳說！普渡禁忌大公開：這些東西千萬別拜！

中元拜對供品有撇步！綠巨人玉米粒「金吉粒」加持　拜出財運、人緣和健康

7-11農曆7月推「伊藤潤二」周邊　富江巨大掛軸、毛毯超驚悚

今夏最潮聯名！義大利聖沛黎洛×日本潮咖啡NO COFFEE　限定可頌、特調與人生四連拍一次解鎖

超商周末優惠來了！7-11咖啡、可樂買2送2　全家冰品買1送1

一盒就吃到12款月餅！唐緹2025中秋登月級獻禮華麗登場

麥當勞內用杯大解密！「高溫洗淨、嚴格檢驗」安心喝也能做環保

3大披薩店最新優惠一次看　達美樂買1送2、必勝客199元起

麥當勞「搖搖薯條」限時回歸　全台唯一真金「黃金薯條」首亮相

中元普渡泡麵之戰誰稱王？熱銷排行榜揭曉　日系烏龍麵強勢竄出

快訊／大雷雨炸2縣市「防冰雹」　警戒範圍曝

賴清德：2030年前「國防預算」達GDP5％　與時俱進提升國軍整體戰力

一條街15分鐘連2騙！女匯錢給聖地牙哥男友　台中警急阻詐

小龍女李恩菲「遇超雷化妝師」！對比照差很大 自拍完傻眼：這是誰

龔明鑫傳任經濟部長　張嘉郡：盼替產業思考降低關稅衝擊

24歲OL下班回家　遭持刀刺死！公寓濺血

內閣人事將大風吹　綠黨團對4人選「正向期待」：相信能上任就上手

三商壽傳主動求親「3金控1壽險」　公司回應了

買房該「下斡旋」還是「寫要約書」？專家揭背後眉角

新北板橋、新店試辦大重機停路邊機車格　重機車友：停車方便多了

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

消費熱門新聞

肯德基咔啦雞腿堡買1送1　頂呱呱雞薯雙拼特價129元

達美樂買1送2！披薩店優惠一次看　拿坡里外帶139元起

7-11今起咖啡買2送2！超商連5天優惠一次看

7-11限5天多項買2送2！滿千折150

無糖飲料降價懶人包！7-11「6款全降」　家樂福加碼買1送1

漢堡王「三牲漢堡」升級回歸

麥當勞「搖搖薯條」限時回歸

IU、張員瑛腳上NB 471甜酷炸裂　楊祐寧靠NB 2010撐起穿搭氣場

今夏最潮聯名！義大利聖沛黎洛×日本潮咖啡NO COFFEE

全家聯名蠟筆小新推3款鮮食！隨機送超萌小物

刮刮樂千萬回饋祭開搶

超商推「御飯糰娃包」集點免費換

超商咖啡周一優惠！7-11濃美式6杯188元

更多熱門

相關新聞

中元普渡貨運量增　國道小型車遇大車「3招」防險

中元普渡貨運量增　國道小型車遇大車「3招」防險

隨著農曆6月下旬進入尾聲，民眾為迎接農曆7月中元普渡祭拜，各地貨運需求明顯增加，國道上大型車輛的行駛頻率同步提升。高速公路局也公布小車遇大車3招避險，包括避免行駛於兩輛大型車之間、後方有大型車緊跟可加速拉大車距或變換車道、前方有大車應保持較長車距。

「普渡1供品」他超不解　內行解答：古代很珍貴

「普渡1供品」他超不解　內行解答：古代很珍貴

官員上節目半邊臉抽搐　當場中風畫面全播出

官員上節目半邊臉抽搐　當場中風畫面全播出

宗教商機夯！平安麵搭神明「神級禮盒」攻雙春閏六月

宗教商機夯！平安麵搭神明「神級禮盒」攻雙春閏六月

拜魁星求功名！台南「祈福散步小旅行」開放報名

拜魁星求功名！台南「祈福散步小旅行」開放報名

關鍵字：

供品祈福中元綠巨人玉米粒中元普渡好兄弟祭祖

讀者迴響

熱門新聞

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　慘罰10萬元

通緝犯出門遛狗遭狙殺　頭頸腹中5槍慘死

40歲男戒掉2食物　成功甩肉16公斤

存股也能年賺20%　放膽買進這3檔

回收阿伯摔車！「天王級父女」衝下車一幕　萬人暖翻

快訊／高雄左營槍響！一男遭「行刑式槍殺」亡

SOD真實上演！夜班色保全性侵女房仲拍片　帶到頂樓肉體抵債

今鬼門開22禁忌一次看　3生肖3星座易卡陰

快訊／德雷克海峽8.0強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

蕾菈深夜拋震撼彈「掰了反骨男孩」！

《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》原型宣布離婚

許凱新劇剛播爆戀情！　她遭酸炮友反擊「是女友哦」

專家：台灣不歡迎六日來的颱風　「劍魚」生成機率增高

劍魚颱風可能生成！各國最新路徑預測

獨／綁匪視訊監控肉票妻子　警7hrs反制攻堅救人

更多

最夯影音

更多

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面