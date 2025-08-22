中元拜對供品有撇步！綠巨人玉米粒「金吉粒」加持　拜出財運、人緣和健康

▲今年的供桌別忘了擺上象徵「金玉滿桌、吉粒滿貫」的「綠巨人玉米粒」，金黃飽滿的玉米粒看起來就像一粒粒小元寶，誠意感十足。（圖／綠巨人提供，下同）

中元普渡要拜得誠心，也要拜得有意思！除了款待好兄弟，人們也總希望能趁這個時候，替自己與家人祈求更多好運。因此供品的選擇可不能馬虎，想要一次把好運通包，今年的供桌別忘了擺上象徵「金玉滿桌、吉粒滿貫」的「綠巨人玉米粒」，金黃飽滿的玉米粒看起來就像一粒粒小元寶，誠意感十足，不只擺起來氣派澎湃，還能讓人直接喊出「齁～金吉粒」！不只拜的人滿意，祖先與好兄弟看了也開心，替你的拜拜心意加分再加分。





▲不只擺起來氣派澎湃，還能讓人直接喊出「齁～金吉粒」。

紅招財、藍結緣、紫護體！用不同「綠巨人玉米粒」拜出好寓意

既然要拜，就要拜得彭湃有誠意，畢竟供桌上的每一項供品，都是對神明與祖先的一份心意！「綠巨人」不只金黃飽滿、脆甜多汁，全系列還有不同產品可以象徵不一樣的好寓意，無論是想旺事業財運、遇貴人結好緣，還是守住健康平安，「綠巨人」通通一手包辦，讓你擺出滿桌的好兆頭。





▲象徵「金吉粒」的三種包裝色系通通擺上供桌，無論是事業財運、貴人好緣，還是健康平安，這桌拜下去，幫你一次滿足所有願望！

想要財運旺、事業順？紅色包裝的「珍珠玉米粒」絕對是供桌上不可少的存在！紅紅火火的顏色本身就有「旺」的寓意，加上軟綿香甜的口感，和各式烹調料理都超百搭，就像為你的荷包打開一扇財源廣進的大門，保庇全家人中元過後賺錢都賺到手軟。

如果最近特別需要貴人相助，無論是工作卡關、想拓展人脈，還是希望合作更順利，藍色包裝的「天然特甜玉米粒」一定要列入採買清單。藍色象徵清新與好人緣，甜甜的開罐即食玉米粒，就像生活中突然出現一位懂你挺你、在關鍵時刻拉你一把的貴人，一口甜進心坎裡，拜完就像打開人脈循環開關，不管是職場還是日常相處都更順心，人氣好運通通加持！

最後別忘了照顧家人的健康與平安，紫色包裝的「天然無鹽玉米粒」象徵穩定與守護，就像其本身無鹽不含鈉、保留食材原味的設計，是注重飲食健康的長輩與小孩，都能安心享用的貼心選擇。

象徵「金吉粒」的三種包裝色系通通擺上供桌，整個儀式感瞬間升級，讓你的祈福更到位。無論是事業財運、貴人好緣，還是健康平安，這桌拜下去，幫你一次滿足所有願望！

三位達人齊聲加持 公開「綠巨人金吉粒」獨家拜拜撇步



「綠巨人」的好寓意和準備方便讓「命理界阿湯哥 湯鎮瑋老師」、「好媳婦代表 我是江老師」，以及「藝人媽咪 張棋惠」，也紛紛公開自家中元節拜拜小撇步：湯振瑋老師會準備也推薦朋友供品中一定要有「玉米(粒)」。五行之中，玉米屬「土」，對應著財庫與地氣能量，「土中生金」代表能量穩定、財氣聚集，有助於強化家中財庫、提升地氣能量。普渡的時候可準備有多種選擇的 「綠巨人玉米粒」，祈求不同面向的好運。

我是江老師分享：「我挑選的供品，都是我們家平常就會吃的高品質產品，這樣拜得安心，也能延續到餐桌上。」張棋惠也有同感，她特地準備了「綠巨人玉米粒」，不僅金黃飽滿、象徵金玉滿桌、福氣滿滿，更選擇了適合小家庭的罐裝規格，普渡後立刻能入菜，方便又實用。對她們來說，「綠巨人玉米粒」不只是供品，更是從拜拜到日常餐桌的幸福連結。今年中元，記得紅招財、藍結緣、紫護體三款「綠巨人玉米粒」一次擺上桌，讓供桌「金玉滿桌、吉粒滿貫」，祈福更全面，好運一次到位！



拜得澎湃也要精打細算！綠巨人玉米粒「中元限時好康」快搶一波

想讓供桌看起來誠意滿滿又不爆預算，聰明拜拜就這樣配！綠巨人「中元檔期」限時優惠正式開跑，超值組合讓你輕鬆擺出澎湃好運桌。小家庭祭拜、後續料理方便首選129元起的「珍珠、天然特甜、天然無鹽玉米粒198g 三入組」；如果是公司行號、廟宇或社區團拜需要澎湃擺桌，159元的大容量「珍珠、天然特甜玉米粒340g三入組」更是超實惠選擇，還有多件優惠、滿額現折等超殺回饋，無論是幫全體員工祈求工作順利，或是部門聯合團拜祈求業績長紅，綠巨人都能輕鬆搞定，讓每一份心意都不馬虎！





▲綠巨人「中元檔期」限時優惠正式開跑，超值組合讓你輕鬆擺出澎湃好運桌。

不只實體通路有優惠，現在只要打開momo網路商店（https://reurl.cc/z5AX00），動動手指也能輕鬆下單，一次把完整三色的綠巨人「金吉粒」帶回家，拜得澎湃、吃得開心，再把運氣直接拉滿！中元補運就趁現在，一次把好運通通囤起來。