LIVE／美參院軍委會主席維克訪台　晉見總統賴清德

記者陳家祥／台北報導

美國聯邦參議院軍事委員會主席維克、參議員費雪今（29日）上午抵台訪問，這是自2016年的共和黨馬侃議員後，再度有參議院軍委會主席訪台；維克發表抵台談話時重申，美國與台灣之間有長久且堅定的夥伴關係，這種關係未來也將持續發展。訪團預計下午3點將晉見總統賴清德，《ETtoday新聞雲》將全程直播。

▲美國聯邦參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）與參議員費雪（Deb Fischer）率團抵台。（圖／記者李毓康攝）

美國共和黨資深議員、參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）今率團搭機抵台，同行的還有資深參議員費雪。維克是繼馬侃（John McCain）2016年6月訪台後，睽違9年再有參院軍委會主席訪台。

今上午AIT處長谷立言、外交部政務次長陳明祺都前往松山機場接機，一行人則在機場握手寒暄、合影，維克表示，很榮幸作為美國代表團的一員來到這裡，他重申並強調美國與台灣之間長久且堅定的夥伴關係，這種關係未來也將持續發展。

維克說，美國近幾週和幾個月來持續投票，致力於加強國防建設。而他們此行就是要與台灣的朋友和盟友討論美國正在做些什麼，以促進全球和平，也就是雷根總統曾談過的「以實力求和平」。

同行的資深參議員費雪（Deb Fischer）則是首度訪台，費雪現為參院共和黨副黨鞭，地位舉足輕重，也是不遺餘力地支持台灣。費雪強調，「在這個全球局勢動盪的時刻，能來到這裡，繼續與台灣政府和官員會面，討論區域安全、發展機會和整體進展，意義重大。期待接下來有多場會議，深入討論本區域的安全態勢」。