台中豪宅是水房「貓池狂收國外簡訊」　南投警攻堅抄9.1億虛幣

▲南投警方破門查獲9億詐騙集團。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

李姓男子組成電信詐欺集團，長期使用model pool通訊設備（俗稱貓池）插用境外門號接收OTP認證簡訊碼，並藉此開通國內外電子支付、通訊軟體及其他APP等，作為犯罪使用，導致不少被害人個人資料遭冒用，南投警方日前破獲藏匿於台中市豪宅內的機房和水房、查扣超過9億元的虛擬貨幣等物證，南投地檢署調查後將全案起訴。

南投縣警局指出，該局刑警大隊科偵隊利用165大數據等各項科技偵查方式，長期分析轉帳水房等此類犯罪態樣資料，發現臺中市南屯區、高雄市鼓山區等地，曾出現境外他國門號搭配「貓池」設備收受簡訊之現象，疑似作為犯罪集團之電信詐欺機房或轉帳水房。

經專案小組長期跟監埋伏，見時機成熟後，報請台中地檢署檢察官郭逵指揮偵辦，並向臺中地方法院聲請搜索票，動員前往破門並執行搜索，成功逮捕該詐騙集團7名成員，包括44歲首謀李男、幹部2人、成員4人，並查扣USDT虛擬貨幣共計9萬1873.873顆、可大量發送詐騙簡訊的貓池設備9組、電腦8台、手機102支、菲律賓門號卡（Globe Prepaid）2651張、監視器1組等贓（證）物，另勘查機房內代付系統平臺之帳務資料及電腦內，記載總交易金額更高達9億1490萬7963元。

全案依詐欺、賭博、洗錢防制法、個人資料保護法等罪嫌移送臺中地檢署偵辦並予以起訴，南投縣警局長謝宗宏表示，隨著社群網絡發達，網路犯罪具有高度隱密性，不易被發現真實身分，犯罪者利用其特性大肆PO文廣告，針對人性弱點進行詐騙行為，並不斷利用時事推新花樣的詐騙手法，誘惑民眾掉入詐騙陷阱，尤其藉由便利電信網路進行詐欺犯罪；若民眾接獲可疑電話簡訊或網路資訊，可撥打165電話資詢，謹記一聽、二掛、三查證訣竅，以免受騙，確保自身財產安全。