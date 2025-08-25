快訊／濺血圖卡「命債命還」恐嚇檢察官　1男1女3罪起訴求刑

▲工程師戴瑞甯製作檢察官圖卡涉嫌恐嚇等罪嫌遭起訴求刑7個月。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

臉書粉專《迷因台式民主》版主工程師戴瑞甯將偵辦京華城案的11名檢察官照片合成，發布在網路平台上要大家記住，台中女子林惠珠加上「命債命還」等字眼轉發，戴、林2人分別涉嫌恐嚇危害安全、非法利用個人資料、煽惑他人犯罪等罪嫌，9月遭逮捕收押後，台北地檢署25日依法提起公訴並具體求刑，2人移送法院決定是否繼續羈押。

北市前副市長彭振聲捲入京華城弊案，日前突接妻子身亡噩耗後，社群平台《迷因台式民主》出現一張京華城案檢察官的團隊合成照，被人後製加上血跡，並附註「記住他們的名字與臉 違法責任現在無法追究 不代表歷史不追究」，之後合成照又被加上「命債命還」等恐嚇字眼，引起法務部高度關注。

戴瑞甯到案後供稱，因個人政治因素上傳圖片，但恐嚇內容是其他網友擷取圖片後再撰文轉發，與他無直接關係。警方循線找到周姓男子的IP，以及原本從事護理師工作的周男女友林惠珠，林女坦承不滿時事，所以在合成圖上加註情緒化字眼後轉發。檢察官依恐嚇等罪嫌將戴男、林女聲押禁見獲准，周男則因涉案嫌疑較輕，獲得請回。

北檢調查認為，戴瑞甯、林惠珠的行為顯已造成司法人員執行職務時內心巨大壓力及人身安全疑慮，嚴重挑戰司法威信，除本案告訴人及被害人外，在社會上更造成民眾惴惴不安，甚引起模仿效應，危害社會秩序甚鉅，惡性非輕，建請法院量處被告戴男徒刑7月以上，林女徒刑6月。周男則獲不起訴。