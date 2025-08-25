　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

濺血圖卡恐嚇11檢座！他辯灑了番茄醬　女嫌也認了：是我也會怕

▲▼快訊／列出11檢照片　工程師深夜抵北檢複訊。（圖／記者劉昌松攝）

▲工程師戴瑞甯上網搜尋圖示後，在檢察官合成圖加上濺血圖樣，被起訴涉嫌恐嚇罪。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

北檢25日起訴工程師戴瑞甯、前護理師林惠珠，涉嫌以合成照加上濺血圖樣、「命債命還」字樣，恐嚇11名偵辦京華城案的檢察官，之後加碼po出3名承審法官照片，涉嫌恐嚇、非法利用個資2罪，遭求刑7月；而在圖卡加註「命債命還」的林惠珠坦承，如果自己是照片中的人，也會害怕，被依煽惑犯罪等罪起訴求刑6月。

起訴指出，戴瑞甯長期關注京華城相關案件的偵查、審理事項，在個人創立的臉書粉專「迷因台式民主」蒐集相關司法人員照片，作為粉專文章圖檔編排、設計之用，2025年7月1日，京華城案被告彭振聲的妻子傳出墜樓事件後，戴瑞甯用關鍵字「血跡」、「噴濺」搜尋網路上相關圖示，製作出包含11名檢察官姓名與照片的合成圖。

因為戴瑞甯在7月2日發布合成圖的時候，撰文「聽說這些人今天在法庭上聽到彭妻的死訊，輕蔑的不屑一顧。好像離開世界的只是一隻蚊子＃記住他們的臉」，引起部分網友議論，戴瑞甯又發文，「說北檢已經火速分案偵辦上篇北檢照片+灑了點番茄醬的文是在暗示我涉及恐嚇？原來公布司法官的照片會涉及恐嚇？是類似這樣嗎？」並再po出承審京華城案的合議庭3名法官照片與姓名。

▲▼ 恐嚇檢察官「命債命還」　2人戴帽低頭現身 。（圖／記者劉昌松攝）

▲林惠珠坦承如果自己是恐嚇照片中的人，也會感到害怕。（資料照／記者劉昌松攝）

長期追蹤「迷因台式民主」的林惠珠，也因看到彭妻墜樓事件而感到憤慨，將11名檢察官的合成圖下載後，加註「命債命還」4個字，重新上傳網路加以散布，案經被點名的檢察官以及司法院政風處提告後，檢警調在7月3日展開約談搜索。

戴瑞甯到案否認目的要恐嚇檢察官，但起訴認為，依我國社會通念，在個人相片上逕行潑灑紅色血跡圖示，已經屬於明示或暗示將對被害人實行侵害生命、身體法義的行為，再加上合成圖po文內容，足以證明戴瑞甯想讓檢察官們承受眾人加害的壓力，足以使11名檢察官心生畏懼，且無故散布3名承審法官的姓名、照片等個資。

至於林惠珠雖也否認案罪，但同時坦承，如果自己是「命債命還」合成圖中的照片主角，也會感到害怕，可見林惠珠主觀上有恐嚇危害他人安全的犯意，且已構成煽惑他人犯罪。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 3112 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
接生悲劇！印4.2kg寶寶「頭被扯斷」　身軀仍卡子宮
威廉波特奪冠前！教練突喊暫停「我上來帥一下」
婉拒柯建銘慰留？　吳思瑤：很尷尬的問題、昨不敢接電話
民進黨團爆請辭潮！　王義川被問是否續任副幹事長低調避答
確定了！　IU、朴寶劍來台出席AAA
快訊／輝達秀「新大腦」產品　5檔概念股亮燈嗨翻！
少1周暑假「換10天連假」　197所學校今提早開學

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北竿鄉親冠心病致「心絞痛」！海巡火速出動　送連江縣立醫院急診

酒客夜店沒盡興轉衝全家超商　偷239元威士忌遭店員追捕制伏

濺血圖卡恐嚇11檢座！他辯灑了番茄醬　女嫌也認了：是我也會怕

高雄轎車「鬼切」迴轉！騎士噴飛　40萬紅牌重機「倒頭栽」毀了

涉綠能弊案收賄2000萬！　雲林縣前議長沈宗隆一審判3年6月

中和男撿盆栽失足「2樓陽台墜人行道」　頭部重創開刀搶救

彰化83歲嬤順手牽羊！偷500元銀飾事跡敗露　當場下跪賣慘求饒

辣椒水噴眼動機曝！天道盟主嫌不滿李正皓發言　要他破相上節目

新店大火畫面曝！巷弄內「烈焰吞噬轎車」　住宅陷火海伴爆炸聲

屏東夜釣意外！男開波特船出海落水　警消搜索一夜未獲生死不明

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

【有夠離譜】國道驚見特斯拉男睡翻！開自動駕駛「內線狂飆」

【貪快翻車】高雄18歲騎士闖紅燈突急煞！人車前空翻2圈摔地

【一定是大拇指的啦】男騎重機被弟弟緊盯，一個讚笑翻車主

北竿鄉親冠心病致「心絞痛」！海巡火速出動　送連江縣立醫院急診

酒客夜店沒盡興轉衝全家超商　偷239元威士忌遭店員追捕制伏

濺血圖卡恐嚇11檢座！他辯灑了番茄醬　女嫌也認了：是我也會怕

高雄轎車「鬼切」迴轉！騎士噴飛　40萬紅牌重機「倒頭栽」毀了

涉綠能弊案收賄2000萬！　雲林縣前議長沈宗隆一審判3年6月

中和男撿盆栽失足「2樓陽台墜人行道」　頭部重創開刀搶救

彰化83歲嬤順手牽羊！偷500元銀飾事跡敗露　當場下跪賣慘求饒

辣椒水噴眼動機曝！天道盟主嫌不滿李正皓發言　要他破相上節目

新店大火畫面曝！巷弄內「烈焰吞噬轎車」　住宅陷火海伴爆炸聲

屏東夜釣意外！男開波特船出海落水　警消搜索一夜未獲生死不明

新幹線行駛撞擊熊隻急煞！鐵軌發現「幼熊屍體」　201名乘客受影響

12年前經典賽台日大戰對王建民！能見篤史「悍將日本祭」受邀開球

女賓客婚禮上台熱舞「突暴斃」！　倒地瞬間畫面曝

中秋、雙十連假「飛日本1航線」票價罕見　達人喊意外！

志願役加給調至3萬「被釋憲」　卓榮泰：若結果要編「會同時補足」

女護士高鐵站狂奔！忍痛咬掉穿戴甲救人　陸網大讚：人美心善良

邱泰源拒下台？　綠黨團：鼓勵卓榮泰大破大立進行改組

安南醫院攜手丹麥專家　引進TMS腦刺激治療邁向國際

蔡英文貼燦笑合照！陳智菡揶揄1句　網酸爆：怎麼能不好笑呢

挺進全球4強！　台灣籃球小將幸宇勝Jordan THE ONE總決賽揚威

【可愛爆擊❤️】‍1歲娃想吃香蕉！奶音萌喊：像猴子一樣

社會熱門新聞

找到舌頭、咽喉！彰化7歲女童「遺體完整了」

快訊／上班快改道！　國1連環撞塞爆

快訊／女生喊救命！　台中出租套房大火情侶雙亡

台南三寶媽激戰游泳教練　滑進摩鐵多次！尪告小王竟慘敗

台中男陳屍醫院門口！昨天路倒被送醫

囂張華盛黑歷史！　綁女官員強拍裸照逼放水

都更夢碎！　宣明智父子公司遭詐

粉專發文「世壯運禁國旗、五星旗可進場」判免罰

大火畫面曝！新店巷弄內「烈焰吞噬轎車」

即／李正皓電視台外遭襲　士檢火速起訴4嫌

三寶爸偷吃女同事！甜蜜開房27次被抓包

新北當歸鴨連鎖店遭連環攻擊！嫌落網

培根焗烤飯不要培根　新竹白目奧客下場曝

即／天道盟主謀想交保哭了　律師搬勾串羈押被打臉

更多熱門

相關新聞

即／濺血圖卡恐嚇檢察官　1男1女起訴

即／濺血圖卡恐嚇檢察官　1男1女起訴

臉書粉專《迷因台式民主》版主工程師戴瑞甯將偵辦京華城案的11名檢察官照片合成，發布在網路平台上要大家記住，台中女子林惠珠加上「命債命還」等字眼轉發，戴、林2人分別涉嫌恐嚇危害安全、非法利用個人資料、煽惑他人犯罪等罪嫌，9月遭逮捕收押後，台北地檢署25日依法提起公訴並具體求刑。

即／與吳乃仁同吃豪奢宴　檢座徐名駒移職務法庭懲戒

即／與吳乃仁同吃豪奢宴　檢座徐名駒移職務法庭懲戒

快訊／教育部調查3個月　認定葉丙成洩密「未違反性平法」

快訊／教育部調查3個月　認定葉丙成洩密「未違反性平法」

「怎麼死的都不知」　莽男恐嚇護理師下場曝

「怎麼死的都不知」　莽男恐嚇護理師下場曝

嗆前女友「出性愛影集」！渣男下場曝

嗆前女友「出性愛影集」！渣男下場曝

關鍵字：

恐嚇檢察官合成圖法官迷因台式民主個資煽惑

讀者迴響

熱門新聞

「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王

找到舌頭、咽喉！彰化7歲女童「遺體完整了」

被主人遺忘「龜堅強」竟活著　瘦成骷髏

竹筷重複用害全家罹肝癌！專家揭致命危機

欠卡債200萬！前女團成員「拍裸照賺錢」

98歲老人額頭長角！嫌麻煩竟「自己剪掉」急送醫

「這2天」是申請退休最佳日期！可多領一個月年金

30歲男罹大腸癌4期！醫見生活習慣超意外

賓賓哥公益直播曝身分　性侵女受害者崩潰求下架

快訊／上班快改道！　國1連環撞塞爆

王浩宇怒轟「行政院有夠白痴」：都不知道怎麼幫你解釋

桃猿應援團長失言致歉　Josh冷回8字

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

劍魚估今轉中颱　可能還有新颱風模擬路徑曝

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

更多

最夯影音

更多

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面