濺血圖卡恐嚇11檢座！他辯灑了番茄醬　女嫌也認了：是我也會怕

▲工程師戴瑞甯上網搜尋圖示後，在檢察官合成圖加上濺血圖樣，被起訴涉嫌恐嚇罪。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

北檢25日起訴工程師戴瑞甯、前護理師林惠珠，涉嫌以合成照加上濺血圖樣、「命債命還」字樣，恐嚇11名偵辦京華城案的檢察官，之後加碼po出3名承審法官照片，涉嫌恐嚇、非法利用個資2罪，遭求刑7月；而在圖卡加註「命債命還」的林惠珠坦承，如果自己是照片中的人，也會害怕，被依煽惑犯罪等罪起訴求刑6月。

起訴指出，戴瑞甯長期關注京華城相關案件的偵查、審理事項，在個人創立的臉書粉專「迷因台式民主」蒐集相關司法人員照片，作為粉專文章圖檔編排、設計之用，2025年7月1日，京華城案被告彭振聲的妻子傳出墜樓事件後，戴瑞甯用關鍵字「血跡」、「噴濺」搜尋網路上相關圖示，製作出包含11名檢察官姓名與照片的合成圖。

因為戴瑞甯在7月2日發布合成圖的時候，撰文「聽說這些人今天在法庭上聽到彭妻的死訊，輕蔑的不屑一顧。好像離開世界的只是一隻蚊子＃記住他們的臉」，引起部分網友議論，戴瑞甯又發文，「說北檢已經火速分案偵辦上篇北檢照片+灑了點番茄醬的文是在暗示我涉及恐嚇？原來公布司法官的照片會涉及恐嚇？是類似這樣嗎？」並再po出承審京華城案的合議庭3名法官照片與姓名。

▲林惠珠坦承如果自己是恐嚇照片中的人，也會感到害怕。（資料照／記者劉昌松攝）

長期追蹤「迷因台式民主」的林惠珠，也因看到彭妻墜樓事件而感到憤慨，將11名檢察官的合成圖下載後，加註「命債命還」4個字，重新上傳網路加以散布，案經被點名的檢察官以及司法院政風處提告後，檢警調在7月3日展開約談搜索。

戴瑞甯到案否認目的要恐嚇檢察官，但起訴認為，依我國社會通念，在個人相片上逕行潑灑紅色血跡圖示，已經屬於明示或暗示將對被害人實行侵害生命、身體法義的行為，再加上合成圖po文內容，足以證明戴瑞甯想讓檢察官們承受眾人加害的壓力，足以使11名檢察官心生畏懼，且無故散布3名承審法官的姓名、照片等個資。

至於林惠珠雖也否認案罪，但同時坦承，如果自己是「命債命還」合成圖中的照片主角，也會感到害怕，可見林惠珠主觀上有恐嚇危害他人安全的犯意，且已構成煽惑他人犯罪。