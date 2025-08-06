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山區缺物資！陳其邁親送「整頭豬」進部落　她讚：很了解原住民

▲▼豪雨重創！山區生活物資短缺　陳其邁「親送15頭豬」進部落。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲山區生活物資短缺，陳其邁「親送整頭豬」進部落。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府自8月5日起啟動「整隻豬配送計畫」，三日內將15頭整豬送往桃源、那瑪夏與茂林三區共14個里。今（6）日市長陳其邁親赴桃源區，走訪建山、高中、桃源、拉芙蘭、復興、梅山等部落，慰問居民並帶來生活物資，關懷部落族人災後所需。

今天市府出動兩台冷鏈專車配送12頭整豬，其中一台送往那瑪夏，另一台轉入桃源下貨。原民會、農業局、研考會主管陪同市長深入山區，沿途配送的不僅有整豬，農業局送入新鮮蔬菜，社會局也攜帶麵條、白米、罐頭與泡麵等逾千件物資，全數於北三里卸貨，由部落接手分配，滿足族人所需。

▲▼豪雨重創！山區生活物資短缺　陳其邁「親送15頭豬」進部落。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁訪視部落，配送整頭豬進部落。（圖／記者賴文萱翻攝）

市長今天依序訪視建山、高中、桃源里、復興、拉芙蘭與梅山等地，與族人交流境況，了解返家後生活及需求。農業局指出，整豬不只是食材，更是部落團聚與儀式的文化象徵。整豬配送需提前拍賣、當晚屠宰處理，隔日清晨以冷鏈保鮮送達部落，確保型態完整與鮮度，貼合部落分食共食文化。

整豬配送過程中，不少部落居民駕駛市府先前補助的農用運輸車，到公路接駁點領豬、運菜，再一一送回部落。這批具備越野能力的小型農用運輸車，成為災後運補的主力，驗證市長補助原住民區農機的效益。

市長今天深入桃源後山北三里，道路狹窄蜿蜒，沿線多處仍可見落石、坍方痕跡，山區部落復建任務艱鉅。居民感謝市府第一時間送來物資，梅山部落的里長、代表向市長反映農路受損、水源設備損壞等問題。陳其邁承諾會指派相關人員調度所需物品入山，協助部落恢復生活與生產所需。

▲▼豪雨重創！山區生活物資短缺　陳其邁「親送15頭豬」進部落。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼豪雨重創山區，陳其邁訪視部落，關懷重建進度。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼豪雨重創！山區生活物資短缺　陳其邁「親送15頭豬」進部落。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁表示，在前往山區路段仍多處坍方嚴重，希望盡快搶通，市府亦加強新鮮肉品及蔬果等物資運送，他也感謝區長、在地里長及民意代表妥善照顧好居民。

在長期重建工作上，盼0728豪雨相關災損及基礎設施毀損納入《丹娜絲颱風災後復原特別條例》，能儘速通過。目前仍要持續做好物資整備，以因應8、9月颱風季。

▲▼豪雨重創！山區生活物資短缺　陳其邁「親送15頭豬」進部落。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼豪雨重創山區，陳其邁訪視部落，關懷重建進度。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼豪雨重創！山區生活物資短缺　陳其邁「親送15頭豬」進部落。（圖／記者賴文萱翻攝）

此外，考量山區道路崎嶇難行且易受豪雨受損崩塌，經地方反映增加農用運輸車需求，陳其邁對此承諾，今年仍會持續編列預算補助農用運輸車，以因應救災及平日農作需求，將會大力編列足夠預算來支持。

高雄市議員高忠德與桃源區長杜司偉感謝社會各界的關心，對於市府從預防撤離至災後復原、物資補給運送等方面皆表達感謝，讓鄉親在這段時間能夠心安。他們也希望道路能儘速搶通，協助居民恢復正常。

原民會表示，整豬對部落不只是食物，透過共煮、共享，族人不僅補足災後生活所需，更透過文化連結部落凝聚力。高雄市議會議長康裕成則讚，「就是要吃豬肉啦！陳其邁親赴桃源區部落助重建，「整隻豬配送」真的有了解原住民！」

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