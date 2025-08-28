　
地方焦點

竹市府舉辦二級主管策勵營　掌握AI趨勢培育核心領導力

▲第一梯次「二級主管人員培育暨永續發展策勵營」，共計有107人次參與。（圖／新竹市政府提供）

▲第一梯次「二級主管人員培育暨永續發展策勵營」，共計有107人次參與。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府今(28)日舉辦第一梯次「二級主管人員培育暨永續發展策勵營」，集結各處暨所屬一級機關科長、主任，展開為期兩天的專業訓練，共計有107人次參與。課程內容涵蓋人工智慧應用、人力資源管理及文化與產業永續發展，透過多元學習，期望強化市府二級主管專業知能，提升施政效率，並拓展市政新視野。

新竹市代理市長邱臣遠表示，AI已廣泛應用於城市治理，是全球重要的「現在進行式」，如何結合AI與公部門服務，是市府團隊必須持續學習的課題。為此，此次策勵營特別邀請逢甲大學地理資訊系統研究中心特聘教授周天穎，以「智慧城市：AI與空間資訊於市政實務之應用」為題進行專題演講，期望透過產官學能量的導入，提升市府施政效能與創新能力。此外，隨著勞資關係的演變與平權意識提升，傳統的人才招募與面試技巧也必須與時俱進，下午課程特別邀請台灣人力資本股份有限公司副總經理陳麗紅，講授「公部門人才篩選與面談技巧」，協助主管掌握選才關鍵、發掘潛力並妥善任用，為市府組織注入新動能。

邱臣遠說明，同仁在工作上有三大重點：第一要保持工作開心；第二持續精進專業技能；第三則是加強同事間的感情交流。他指出，這三項要素若能兼顧，市府團隊的工作效能必能大幅提升。他也感謝同仁平日於各崗位上為市民服務，並肯定二級主管在承上啟下、確保政策落實上的關鍵角色，無論在專業能力或團隊經營上，皆代表市府形象與品質，並強調，新竹市不僅擁有一流產業與經濟表現，更有一流的市府團隊。

人事處表示，此次訓練不僅重視專業知能的提升，同時也關注文化與永續的結合。除了第一天的研習課程外，第二天更透過參訪活動，實地走訪新北市美術館及臺灣客家茶文化館，進一步瞭解藝術文化與永續建築的融合，以及在地產業與地方經濟發展的永續經營。

市府強調，二級主管是市政推動的重要中堅力量。此次訓練分為兩梯次進行，不僅提供專業知識，也啟發多元視野，期盼同仁將所學所見應用於實務，帶領團隊共同成長，推動新竹市邁向更進步、更永續的城市。

08/27 全台詐欺最新數據

竹市府舉辦二級主管策勵營　掌握AI趨勢培育核心領導力

竹市府舉辦二級主管策勵營　掌握AI趨勢培育核心領導力

新竹市政府

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

