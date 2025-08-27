　
地方 地方焦點

邱臣遠率竹市府訪團出訪澳洲　聚焦「5大議題」盼拓展全球城市合作

▲新竹市府今(27)日舉行國際交流成果記者會。（圖／新竹市府提供）

▲新竹市府舉行國際交流成果記者會。（圖／新竹市府提供，下同）

政治中心／新竹報導

新竹市政府今(27日）舉行國際交流成果記者會，由代理市長邱臣遠細數竹市與全球各國城市的交流合作成果，並宣布將於8月30率團出訪澳洲，展開為期5天的市政考察，此次出訪將聚焦「友善城市」、「多元交流」、「科技城市」、「綠色永續」及「新創醫療」五大核心議題，深入了解澳洲在公共衛生、環境永續、友善城市及科技創新等領域的先進經驗。

邱臣遠表示，過去兩年多來，新竹市已與全球18個國家、60個城市舉辦113場國際交流活動，涵蓋產業科技、城市治理、公共衛生、文化藝術、教育體育、動物照護、觀光行銷及特產推廣等七大領域。

行政處進一步說明，市府自112年啟動國際市政交流考察，113年重點聚焦亞洲新興城市，今年則進一步擴大至太平洋及東南亞地區，逐步建構完整的國際學習網絡，為市政建設注入創新動能。市府團隊迄今已前往日本、美國、韓國、越南、帛琉、新加坡等6國進行18場考察；同時與美國、日本、韓國、加拿大、馬來西亞及菲律賓等6國簽署23份合作備忘錄，期待透過深度互動，借鏡國際視野與治理經驗，為城市建立長期夥伴關係與穩健合作機制。

行政處指出，在城市外交方面新竹市也交出漂亮成績單，例如憑藉邱市長過去擔任立委期間與帛琉總統惠恕仁建立的深厚友誼，今年初成為首位受邀出席帛琉總統就職典禮的新竹市長，開啟新竹市與帛琉互惠觀光發展的重要契機，成為新竹市推動城市外交的重要亮點。

此外，去年新竹市也成為為亞洲唯一受邀出席2024韓國「全球創新論壇創辦典禮」的城市，由邱臣遠與韓國、美國、德國、加拿大等國領袖共同探討智慧城市發展，展現「科技城」新竹市在全球創新領域的重要地位。

行政處說，在國際產業合作上，因邱臣遠過去曾是越南台商，於國際產業市場資源豐沛，所以積極深化與全球台商的連結，多次受邀出席「世界台灣商會聯合總會」相關活動，向全球4萬家台商介紹新竹市優質投資環境。

城市行銷處表示，邱臣遠將於8月30日率領市府訪團前往澳洲，展開為期5天的市政考察，此次出訪將聚焦「友善城市」、「多元交流」、「科技城市」、「綠色永續」及「新創醫療」五大核心議題，深入了解澳洲在公共衛生、環境永續、友善城市及科技創新等領域的先進經驗。同時，市府團隊也將回訪澳洲維多利亞州議會友台小組，進一步深化雙邊城市外交關係。

▲▼新竹市府今(27)日舉行國際交流成果記者會。（圖／新竹市府提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/26 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

又双叒叕來了！　北京居民哀號：出門跟洗澡一樣
薔薔真的開除元老員工Song！　本人發聲了
楊皓如移民澳洲「掰了4年半愛車」　殘值不到半價怒：爛死了！
AV女優來台下海遭驅逐出境　日本交流協會關切
普發現金編10億作業費！藍白轟「比上次多7億」　財政部解答了
土城狂撞6機車釀9傷！38歲肇事男「從沒考過駕照」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

邱臣遠率竹市府訪團出訪澳洲　聚焦「5大議題」盼拓展全球城市合作

嗅聞嘉義的53種味道！「嘉義18巡：氣味」正式發行

「邊做邊學、邊學邊創」 台東暑期職場體驗成果豐碩

匯聚產官學界！2025台東綠能論壇落幕　共築地方永續藍圖

讓我來當小咖！謝典林自願當「階段性、任務型」黨主席

普渡化善行！　台電台南區處捐逾2千公斤白米助弱勢

漂流木撿拾規定再放寛 　8／27起台東海岸保安林開放自由撿拾

新光三越小北店即將開幕　南消六大隊指導演練強化防災應變

弟弟自製木板斜坡守護癱瘓兄　犯保屏東分會送暖相伴

台南永康高樓火警驚魂！　自動撒水系統秒啟動火勢迅速獲控制

「全台最大里」要掰了！高雄福山里將拆4里　里長讚：服務更到位

青光眼就醫「5年成長22%」　醫揭國內患者半數自行停藥

國民黨主席「要選就選真的」　連勝文：別藉機炒知名度、募款

奴才打麻將橘貓趴中間　大家只好「把牌下在牠身上」吸10萬讚

「在不瘋狂」亞亞懷孕被長輩唸爆！　怒嗆閉嘴：不要教我生小孩

台船公司董事長黃正弘借調期滿將歸建　成大陳政宏為接替人選

台中危老重建降溫　上半年僅62件創2年新低

薔薔驚傳痛心斬斷資深員工　元老攝影師發聲證實：不算完美但精彩

又双叒叕來了！北京再度遇「暴雨」　居民哀嚎：出門跟洗澡一樣

核三公投雖未通過　但戳破非核家園神話

【蝙蝠洞奪命車禍】聯結車對撞小客車！ 大車司機當場沒了

談遭外界造謠攻擊心聲　沈伯洋嘆：自己沒證據不會隨便扣人帽子　

談遭外界造謠攻擊心聲　沈伯洋嘆：自己沒證據不會隨便扣人帽子　

民進黨立委沈伯洋今（27日）談到屢遭外界造謠攻擊的心聲，他表示，常有他黨支持者批評他「想管制中配、把每個人都當中共同路人、隨便扣人家帽子」，但自己其實完全沒有講過，而且要他們找出任何證據也找不出來，因為自己基本上沒有證據不會隨便扣別人帽子，也很少直接講中共同路人這樣的字眼。他也強調，自己認為要用這一些法律工具好好審視，怎麼讓資訊環境變健康，現在太不健康了。

批柯建銘「目的正確但不擇手段」　王世堅：給最後溫柔相信他聽得懂

批柯建銘「目的正確但不擇手段」　王世堅：給最後溫柔相信他聽得懂

國民黨籲賴清德「關心」檢察總長釋放柯文哲　綠：難怪常做違法的事

國民黨籲賴清德「關心」檢察總長釋放柯文哲　綠：難怪常做違法的事

贏了大罷免　國民黨卻像輸家

贏了大罷免　國民黨卻像輸家

高金素梅要政府放棄美國市場　綠批不安好心：要害慘多少勞工？

高金素梅要政府放棄美國市場　綠批不安好心：要害慘多少勞工？

