邱臣遠率竹市府訪團出訪澳洲　聚焦「5大議題」盼拓展全球城市合作

新竹市政府今(27日）舉行國際交流成果記者會，由代理市長邱臣遠細數竹市與全球各國城市的交流合作成果，並宣布將於8月30率團出訪澳洲，展開為期5天的市政考察，此次出訪將聚焦「友善城市」、「多元交流」、「科技城市」、「綠色永續」及「新創醫療」五大核心議題，深入了解澳洲在公共衛生、環境永續、友善城市及科技創新等領域的先進經驗。

邱臣遠表示，過去兩年多來，新竹市已與全球18個國家、60個城市舉辦113場國際交流活動，涵蓋產業科技、城市治理、公共衛生、文化藝術、教育體育、動物照護、觀光行銷及特產推廣等七大領域。

行政處進一步說明，市府自112年啟動國際市政交流考察，113年重點聚焦亞洲新興城市，今年則進一步擴大至太平洋及東南亞地區，逐步建構完整的國際學習網絡，為市政建設注入創新動能。市府團隊迄今已前往日本、美國、韓國、越南、帛琉、新加坡等6國進行18場考察；同時與美國、日本、韓國、加拿大、馬來西亞及菲律賓等6國簽署23份合作備忘錄，期待透過深度互動，借鏡國際視野與治理經驗，為城市建立長期夥伴關係與穩健合作機制。

行政處指出，在城市外交方面新竹市也交出漂亮成績單，例如憑藉邱市長過去擔任立委期間與帛琉總統惠恕仁建立的深厚友誼，今年初成為首位受邀出席帛琉總統就職典禮的新竹市長，開啟新竹市與帛琉互惠觀光發展的重要契機，成為新竹市推動城市外交的重要亮點。

此外，去年新竹市也成為為亞洲唯一受邀出席2024韓國「全球創新論壇創辦典禮」的城市，由邱臣遠與韓國、美國、德國、加拿大等國領袖共同探討智慧城市發展，展現「科技城」新竹市在全球創新領域的重要地位。

行政處說，在國際產業合作上，因邱臣遠過去曾是越南台商，於國際產業市場資源豐沛，所以積極深化與全球台商的連結，多次受邀出席「世界台灣商會聯合總會」相關活動，向全球4萬家台商介紹新竹市優質投資環境。

城市行銷處表示，邱臣遠將於8月30日率領市府訪團前往澳洲，展開為期5天的市政考察，此次出訪將聚焦「友善城市」、「多元交流」、「科技城市」、「綠色永續」及「新創醫療」五大核心議題，深入了解澳洲在公共衛生、環境永續、友善城市及科技創新等領域的先進經驗。同時，市府團隊也將回訪澳洲維多利亞州議會友台小組，進一步深化雙邊城市外交關係。