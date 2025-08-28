獨／台中大遠百「恐怖電梯」連2天吞人　民眾怒：前1天才關20人

▲民眾不滿，台中大遠百電梯23日就故障，導致民眾受困，館方貼上左邊警示標語，卻繼續讓民眾搭乘，結果第二天又故障，相當離譜。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

台中大遠百24日發生電梯故障超過半小時，有19名消費者受困其中，百貨公司趕緊報案將人救出。不過，《ETtoday東森新媒體》獨家掌握消息，發生故障的吃人電梯其實在前一天也曾發生故障，也有近20人受困，大遠百自行將人救出、並未報案，最後給予受困民眾百貨禮券做為補償。

▲台中大遠百館內的一支電梯連續兩天故障，害民眾受困。（圖／民眾提供）

有民眾怒轟，出事電梯在前一天就已經有民眾受困，但是百貨隔天卻繼續讓消費者搭乘，「百貨當時沒有報警，自行將人救出，事後每人給了1000元禮券賠償，堵住消費者的嘴」民眾更直指，若不是24日故障的地點剛好在一樓，有太多人經過目擊，加上這次有通報警消，「恐怕這件事又會被壓下來，根本不會曝光！」

對此，台中大遠百回應時坦承，23日確實也曾發生電梯故障事件。公關解釋，當下第一時間已聯絡電梯公司到場協助，順利將受困民眾救出。廠商當時研判，故障原因是「設備過熱」，經過檢查確認「沒有問題」後，才會再度開放讓民眾搭乘，給予禮券是出於慰問與補償。