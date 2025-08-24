台7線下巴陵段坍方5遊覽車83人受困　急調5中巴助撤離

▲因台7線33公里下巴陵路段道路中斷，導致5輛遊覽車共83名遊客受困。（圖／大溪警分局提供，下同）

記者楊熾興／桃園報導

台7線33公里下巴陵路段因道路中斷，導致5輛遊覽車共83名從台中市北上遊客一度受困，大溪警分局接獲通報後，立即與桃園市復興區華陵里里長及復興區公所聯繫，公所緊急調派5部中型巴士進行接駁，將受困遊客分別搭乘中型巴士往宜蘭方向撤離。

▲大溪警方與復興區公所緊急調派5部中型巴士進行接駁，順利將遊客接駁撤離。（圖／大溪警分局提供）

大溪分局派遣光華派出所副所長林永平全程戒護，21時許護送車隊至縣市交界處，隨後由宜蘭縣警察局接續戒護下山。本次疏運旅客完成，過程平順，無人受傷或其他意外。大溪分局長徐章哲表示，警方將持續與地方里長、區公所保持密切聯繫，面對山區突發狀況，第一時間投入協助，確保民眾生命安全與旅遊平安。他也提醒，山區天候與道路狀況多變，建議遊客行前留意氣象與路況資訊，以避免發生危險。