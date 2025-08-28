來坐喔～絕響！老字號甜不辣老闆猝逝　靈堂重現攤位景象惹哭網

▲士林甜不辣老店曹姓老闆猝逝，告別式佈置重現攤位與笑容。（翻攝自臉書@靠北天母幫）

在士林華榮市場飄香50年的甜不辣攤曹姓老闆猝逝，讓不少饕客感到惋惜與不捨，近日有網友分享曹老闆告別式的門口，設計成平時曹老闆笑容可掬叫賣的樣子。

有網友27日於臉書社團「靠北天母幫」分享曹老闆告別式的現場照片，只見靈堂外特別布置成平日擺攤模樣，攤位上有甜不辣、肉圓、豬血湯等招牌品項，簽到處則是擺設成一般攤位內用的桌椅，搭配上曹老闆招牌笑容的招牌，惹得不少網友鼻酸。

紛紛留言「昨天去華榮街，沒有聽到老闆的聲音，總感覺少了點什麼」、「很用心的佈置～一路走好！」「謝謝老闆付出大半輩子讓我們士林人有滿滿的聲音回憶與味道的回憶」、「唐老鴨老闆 謝謝無數次填飽我這個挑剔的胃，也謝謝你曾經誇我女兒很漂亮，一路好走～」。

據悉，本月初有顧客經過攤位時目睹，當時店員急呼「你爸倒下了」，隨後曹老闆就被緊急送醫，但仍因心肌梗塞宣告不治。據《東森新聞》報導，曹老闆姊姊透露，該攤位是家人合夥事業，並稱曹老闆平時身體健康，「他就是很突然的，也沒有病痛」。



