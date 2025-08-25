山道猴燒胎！武嶺停車場驚見「麥田圈」　警與太管處加強取締

記者高堂堯／南投報導

近日有民眾在合歡山武嶺停車場發現地面留有明顯「燒胎、甩尾」痕跡，猶如傳說中外星人飛碟製造的「麥田圈」；警方提醒，並加強與相關單位橫向聯繫，如有破壞公眾物品或設施屬實，將依法究辦。

▲合歡山武嶺停車場傳有不肖機車騎士燒胎，在地面留下「麥田圈」。（圖／翻攝「中橫路況交通資訊站」臉書粉專）

「中橫路況交通資訊站」小編23日PO出圖文，顯示武嶺亭車場地面無端多出三個深灰色圓圈胎痕，並表「不要以為在偏僻的山區為所欲為沒人知道，所有停車場都有監視器」；仁愛警分局指出已調閱相關監視器，從畫面中顯示確有一名機車騎士故意加速在原地打轉、另一名男子則在車尾拉住把手，讓後輪高速摩擦柏油路面，揚起陣陣白煙，行性囂張。

▲▼合歡山武嶺停車場近日出現機車騎士甩尾、燒胎等危險行為，警方表示將嚴查取締。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方表示已與太管處與保七總隊第九大隊進行橫向聯繫，並將相關破壞公物事證移請太魯閣國家公園管理管處；太管處說明，若經查證有破壞公眾設施或違反國家公園相關禁止事項，將依《國家公園法》、禁止事項相關規定處以3000元罰鍰，並強調國家公園是全體國人共享的自然與文化珍貴資產，不容任意破壞。

警方提醒，該類危險駕駛行為不僅造成公共場所秩序混亂，更恐危及遊客安全，該分局已針對重點時段加強合歡山地區交通稽查，遇有涉及違法改裝情事，將依規定處置，如涉有危駕或公共危險行為必依法究辦，以維護遊客人身安全與公共秩序。