「武嶺麥田圈」真相曝光！飆車猴深夜狂燒胎…太管處嚴正發聲了

▲武嶺停車場驚見「神秘黑圈」，竟是機車族深夜燒胎惡搞。（圖／翻攝自Facebook／中橫路況交通資訊站）

記者閔文昱／綜合報導

南投縣仁愛鄉武嶺停車場近日驚現三個規律圓形黑圈，宛如「麥田圈」般引人側目。監視器畫面曝光後才發現，竟是一群年輕機車騎士深夜上山，在停車場內接力狂催油門燒胎，現場白煙瀰漫，留下三個巨大胎痕。行徑引發網友怒批「太囂張」、「這不是耍帥，是找死」，相關單位也已介入調查。

太魯閣國家公園管理處表示，燒胎行為不僅影響現場遊客安全，更可能造成公共設施損壞，目前已會同保七總隊第九大隊及停車場管理單位蒐證追查，若查證屬實，將依《國家公園法》開罰新台幣3000元。太管處強調，高山公共設施維護不易，停車場屬公共空間，遊客應以欣賞自然、享受風景為目的，而非進行危險駕駛。

據悉，今年暑假以來，武嶺就曾多次出現機車族夜衝脫序行為，有人甚至以骷顱頭、旭日旗等圖樣遮掩車牌，並在清晨於停車場內玩燒胎。警方透過監視器已鎖定相關車輛行跡，並持續追查涉案人員。

太管處嚴正呼籲，國家公園是全民共享的自然與文化資產，「不要讓一時衝動，變成影響他人、損害公共利益的行為」，並提醒違規者不僅可能留下「黑歷史」，更可能面臨法律責任。