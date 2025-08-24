　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「武嶺麥田圈」真相曝光！飆車猴深夜狂燒胎…太管處嚴正發聲了

▲武嶺停車場驚見「神秘黑圈」，竟是機車族深夜燒胎惡搞。（圖／翻攝自Facebook／中橫路況交通資訊站）

▲武嶺停車場驚見「神秘黑圈」，竟是機車族深夜燒胎惡搞。（圖／翻攝自Facebook／中橫路況交通資訊站）

記者閔文昱／綜合報導

南投縣仁愛鄉武嶺停車場近日驚現三個規律圓形黑圈，宛如「麥田圈」般引人側目。監視器畫面曝光後才發現，竟是一群年輕機車騎士深夜上山，在停車場內接力狂催油門燒胎，現場白煙瀰漫，留下三個巨大胎痕。行徑引發網友怒批「太囂張」、「這不是耍帥，是找死」，相關單位也已介入調查。

太魯閣國家公園管理處表示，燒胎行為不僅影響現場遊客安全，更可能造成公共設施損壞，目前已會同保七總隊第九大隊及停車場管理單位蒐證追查，若查證屬實，將依《國家公園法》開罰新台幣3000元。太管處強調，高山公共設施維護不易，停車場屬公共空間，遊客應以欣賞自然、享受風景為目的，而非進行危險駕駛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據悉，今年暑假以來，武嶺就曾多次出現機車族夜衝脫序行為，有人甚至以骷顱頭、旭日旗等圖樣遮掩車牌，並在清晨於停車場內玩燒胎。警方透過監視器已鎖定相關車輛行跡，並持續追查涉案人員。

太管處嚴正呼籲，國家公園是全民共享的自然與文化資產，「不要讓一時衝動，變成影響他人、損害公共利益的行為」，並提醒違規者不僅可能留下「黑歷史」，更可能面臨法律責任。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
520 2 7597 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
27歲男被沖走　「活埋車旁」慘死
楊宗緯出意外　重摔跌落舞台！傳巨大撞擊聲
核三公投未過門檻「差66萬票」！陳聖文：代表全國8成人不認同
核三公投未過門檻　台電回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「武嶺麥田圈」真相曝光！飆車猴深夜狂燒胎…太管處嚴正發聲了

男載妹子「急剎狂搖」猛吃豆腐！她忍30秒跳車走人　超糗片瘋傳

上百護理之家連署速修「護理人員法」　保障受聘護理負責人權益　

核三公投「差66萬票」未過門檻　台電回應了

逢甲麵包店「撞見大咖歌手」！顧客驚：為啥有陶喆　全場笑瘋朝聖

新自強號車長19字廣播「公開處刑旅客」　影片笑翻網：很有台鐵風格

館長抖音帳號　僅2天「粉絲數破100萬人」自介喊：兩岸一家

逛木柵動物園驚見「樹上有大蟒蛇」！女客被嚇爛　真相卻大逆轉

823罷免又失敗　黃揚明喊不意外！「核三重啟同意票」超過核四重啟

他吃完晚餐驚見「公投飆破429萬票」　PTT狂嘆：綁726絕對輾壓

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

【第七度視察】賴清德親送水、爬梯上屋頂！　向工班致意喊：大家辛苦了

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

【山壁崩了】土石流狂洩！ 駕駛嚇到猛倒車狂逃命

【錯愕的姪子】舅舅背刺拿玩具結帳 走到櫃檯卻出奇不易！

【豔陽高照狂曬】韓國瑜自嘲腦袋像「茶葉蛋」！　投票前笑：生意很清淡

【一定是凡間天使】貼心暖男幫每台曝曬中的娃娃車蓋好遮罩

「武嶺麥田圈」真相曝光！飆車猴深夜狂燒胎…太管處嚴正發聲了

男載妹子「急剎狂搖」猛吃豆腐！她忍30秒跳車走人　超糗片瘋傳

上百護理之家連署速修「護理人員法」　保障受聘護理負責人權益　

核三公投「差66萬票」未過門檻　台電回應了

逢甲麵包店「撞見大咖歌手」！顧客驚：為啥有陶喆　全場笑瘋朝聖

新自強號車長19字廣播「公開處刑旅客」　影片笑翻網：很有台鐵風格

館長抖音帳號　僅2天「粉絲數破100萬人」自介喊：兩岸一家

逛木柵動物園驚見「樹上有大蟒蛇」！女客被嚇爛　真相卻大逆轉

823罷免又失敗　黃揚明喊不意外！「核三重啟同意票」超過核四重啟

他吃完晚餐驚見「公投飆破429萬票」　PTT狂嘆：綁726絕對輾壓

大罷免大失敗　日學者：民進黨10年優勢終結，台灣政治進入新時代

藍委31人罷免全數失敗＋核三公投未過　外媒反應一次看

「武嶺麥田圈」真相曝光！飆車猴深夜狂燒胎…太管處嚴正發聲了

快訊／美籍男士林服飾店「揮刀」大鬧

男載妹子「急剎狂搖」猛吃豆腐！她忍30秒跳車走人　超糗片瘋傳

快訊／基隆凌晨火警！民宅頂樓竄火舌「屋內一片焦黑」

賴清德喊4調整回應人民　楊智伃轟毫無悔意：死不承認是大罷免首謀

快訊／阿里山公路機車摔入水溝　引擎還在發動「騎士卻離奇失蹤」

德州21歲女失蹤3月　竟現身英國森林「當部落侍女」

大罷免31：0「絕非失敗」！學者：只是還沒有成功

樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」

生活熱門新聞

核三公投未過門檻　台電回應了

逛動物園驚見「樹上大蟒蛇」！女嚇爛

「劍魚」變強明天升級中颱　午後雷雨一路下到周六

翻不了盤！他曝賴清德「三年做不了事」

核三公投開票中！他驚「南部變天了」：同意票輾壓

新自強號車長廣播　19字公開處刑旅客

逢甲麵包店撞見大咖歌手！顧客愣：陶喆在這

泡泡袋、貼紙！常見「6種包裹垃圾」丟錯罰6000

同事出國「行李箱都不上鎖」驚呆她！一票人曝原因

男騎車狂急剎吃豆腐！妹子跳車走人

劍魚颱風朝西奔「下周一威力最強」　午後雷雨連5天擴大

「大罷免輸更多！」他預言成功：民眾更討厭大罷免

核三公投冷清　PTT點2大原因：不意外

他早先預言「823罷免失敗、核三通過」！網炸鍋

更多熱門

相關新聞

吉普車闖萬大溪陷急流！27歲男遭活埋溺斃

吉普車闖萬大溪陷急流！27歲男遭活埋溺斃

南投縣仁愛鄉萬大溪今（23）日中午發生一起溯溪意外，一輛吉普車在探路時陷落急流，駕駛下車查看後卻不幸失蹤。消防人員歷經2小時搜救，終於在車輛旁發現駕駛遺體，確認為27歲孫姓男子，救援人員迅速將罹難者大體打包穩固並帶至岸邊後交由警方接手。

南投1轎車墜200公尺深山谷　4人受困

南投1轎車墜200公尺深山谷　4人受困

南投游顥、馬文君挺過罷免　罷團向支持者鞠躬致歉：會承擔所有責任

南投游顥、馬文君挺過罷免　罷團向支持者鞠躬致歉：會承擔所有責任

即／「菜鳥立委」守住了！游顥自行宣布罷免失敗

即／「菜鳥立委」守住了！游顥自行宣布罷免失敗

「全國最爛路」投89線落石　駕駛急倒車閃避

「全國最爛路」投89線落石　駕駛急倒車閃避

關鍵字：

南投武嶺機車族燒胎國家公園

讀者迴響

熱門新聞

823又大失敗！楊蕙如怒點名2人讓綠營崩盤

核三公投未過門檻　台電回應了

核三公投未過門檻　陳聖文：全國8成人不認同

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

吉普車闖萬大溪陷急流！27歲男遭活埋溺斃

逛動物園驚見「樹上大蟒蛇」！女嚇爛

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

快訊／公投、罷免告段落　賴清德：人民意志的展現都必須尊重接受

核三延役公投結果出爐　賴清德提三大原則：政府不會排除先進核能

楊宗緯出意外「墜落2公尺高舞台」！

《角頭》全裸戲20位女優背景曝光

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

核三延役公投失敗！　434萬同意票未達門檻

「劍魚」變強明天升級中颱　午後雷雨一路下到周六

女看護照顧失智母　北市男深夜侵犯：我不會射在裡面

更多

最夯影音

更多

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

【第七度視察】賴清德親送水、爬梯上屋頂！　向工班致意喊：大家辛苦了

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面