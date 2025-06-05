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65工藝節系列活動即起登場　日工藝師、可愛裝置藝術和市集齊迎賓

▲國立臺灣工藝研究發展中心今天起舉辦「65工藝節」多元系列活動。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

▲65工藝節開幕日安排象徵性的鳳凰樹漫活儀式，文化部主任秘書林宏義（前左4）、工藝中心主任陳殿禮（前左5）等與獲新樹苗的各單位代表共同合影留念。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

每年6月5日為「65工藝節」，為臺灣工藝先賢暨國立臺灣工藝研究發展中心創辦人顏水龍的誕辰，工藝中心指出，將於6月5日至8日辦理多元系列活動，同時呼應世界環境日理念、體現工藝與自然共生的永續精神。

工藝中心今日舉辦「65工藝節」開幕記者會，有文化部主任秘書林宏義、該中心主任陳殿禮、草屯鎮鎮長簡賜勝、臺灣工藝聯盟總會總會長葉志誠、參展合作機關及相關機構團體代表等各界來賓共同與會；其中包括6位日本工藝師，將與臺灣工藝師們在連續2日的「工藝大師工作坊」中對話與交流、分享彼此創作經驗，並針對一般民眾策辦專題工藝講座，深化臺日工藝文化交流。

▲國立臺灣工藝研究發展中心今天起舉辦「65工藝節」多元系列活動。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

▲可愛雲朵阿Q的互動藝術裝置。

現場同時透過象徵性的「鳳凰樹漫活」儀式，將佇立工藝中心70年、於去年因颱風倒伏的鳳凰老樹所長出的新樹苗，分送至該中心所屬各分館、基地，及12家入選第一屆「百大文化基地」的工藝相關獲選單位，意味工藝文化如鳳凰展翼、生生不息，彰顯薪火相傳及工藝永續的精神價值，共同邁入下一個繁華的周年。

▲國立臺灣工藝研究發展中心今天起舉辦「65工藝節」多元系列活動。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

▲工藝中心邀請日本6位工藝師進行對話，探索傳統與當代創新。

工藝中心表示，65工藝節系列活動聚焦多元、國際、承新、旅遊、互動、體驗及活動等7大項豐富元素，已於5月起以暖身活動開跑，如工藝與文化旅遊的「工藝行旅」10條路線，以及搶先曝光、療癒可愛的「雲朵阿Q」互動藝術裝置，以其簡約而親和的形象，呼應自由、多元及充滿可能性的工藝能量，也象徵創作如雲般無拘、如花般綻放的姿態與想像，即起還安排有工藝人回娘家、工作坊、講座、市集、手作體驗及劇場等。

活動詳情請至國立臺灣工藝研究發展中心官方網站（https://www.ntcri.gov.tw/）或官方臉書查詢。

▲國立臺灣工藝研究發展中心今天起舉辦「65工藝節」多元系列活動。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

▲65工藝節期間舉辦的大兵市集。

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