　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

吳欣盈討兒「四寶」護親情羈絆　幹細胞業者：用剩銷毀全球皆同

▲▼阿北小草見面會-吳欣盈（圖／記者周宸亘攝）

▲台灣民眾黨前立委吳欣盈告超基因生技公司，索討兒子提取幹細胞後的「四寶」剩餘原物。（資料照／記者周宸亘攝）

記者黃哲民／台北報導

台灣民眾黨前立委、現任新光人壽慈善基金會董事長吳欣盈，2023年以45歲高齡產子、初為人母，委託超基因生技公司從她兒子臍帶血等「四寶」，分離提取幹細胞並保存，後雙方鬧翻，吳提告要求超基因返還「四寶」剩餘器官原物、否則每樣索賠100萬元，台北地院今（27日）開庭辯論終結，訂於下月（9月）18日宣判。

今庭訊中，吳欣盈委任律師主張超基因曾允諾返還提取幹細胞後的「四寶」剩餘器官原物，對方2024年2月發函終止合約，仍持續和吳討論修約，如今卻反悔、說「四寶」已銷毀，且對方提供的申請取回幹細胞提領單，竟記載同意終止合約等字句，吳難以接受。

超基因委任律師堅稱契約明訂保存「幹細胞」而非「四寶」剩餘原物、請別混淆視聽，吳欣盈簽約僅付2萬元訂金，發生糾紛要提告時，才逕自匯款付清欠費數十萬元、也沒通知超基因，儘管如此，超基因仍妥善將吳委託的幹細胞，保存於世界級實驗室，須待吳填單申請，才可依標準程序安全無虞交付，不可能直接拿來給吳。

▲▼ 免疫力低下,器官移植,幹細胞,免疫,防疫,保護力,單株抗體,新冠肺炎。（圖／pexels）

▲超基因公司強調，全球幹細胞業者不會保存提取幹細胞後的殘餘器官組織。（示意圖／pexels）

吳欣盈於本案從沒出庭，今辯論終結後，吳發布聲明強調「母子親情羈絆，不容物化污衊」，仍稱超基因公司依約應保存本件「四寶」剩餘原物、不會因提取幹細胞就消失，「四寶」不是冷冰冰的「物」、「東西」，而是她懷胎十月，與小孩產生的羈絆，是母子親情連結。

吳欣盈在聲明中很氣超基因公司把「四寶」當成廢棄物銷毀，更氣本件一度被形容成「雞精不會變回雞」、物化她和小孩的親情羈絆。她批超基因說要和解卻斥責她遲延付款，說免收尾款卻怪她欠費要解約，說願以1500萬元和解卻要她無償代言3年，不僅逢場作戲沒誠信、還惡意塑造她意圖獅子大開口，更踐踏為人父母的尊嚴。

吳欣盈本件提告主張，兒子出生後，她簽約委託超基金公司保存兒子「臍帶血、羊膜、臍帶與胎盤」，2023年5月間，她和比利時籍丈夫到超基金指定的診所，注射針劑做幹細胞治療，想拚第2胎，卻出現手臂紅腫酸痛、起紅疹等副作用，持續約3個月。

吳欣盈認為超基因無法解答疑惑，令她失去信任，要求超基因歸還兒子的「四寶」被拒，去年（2024年）12月提告終止雙方契約、要求超基金返還「四寶」剩餘原物，以及其中「三寶」提取的幹細胞。

超基因公司表示契約明訂，「四寶」分離提取種源幹細胞、間質幹細胞並保存、不包含保存用過的剩餘器官原物，這是全球幹細胞正確保存方式，「吳欣盈女士的訴求，悖於常理」。

法官開庭時詢問「四寶」有無剩下一點點殘存物，超基因委任律師答稱，「四寶」經分離提取幹細胞後，僅遺留少許組織碎片殘塊，均依《廢棄物清理法》銷毀、沒留存。

吳欣盈擔任立委時，曾推動《再生醫療雙法》修法，她委任律師反擊超基因協商近1年半，最後才說已銷毀「四寶」原物，「不得不懷疑，超基因故意不歸還原物」。期間傳出吳欣盈要求超基因提供市值約1500萬元的幹細胞相關產品和解，但在訴訟主張中，吳要求超基因無法歸還「四寶」原物，每樣須賠償100萬元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 3 7812 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
偷2奈米技術給日本！台積電3內鬼「動搖國本」　求處重刑關鍵曝
抓捕櫻花妹內幕曝！「良田奈」2萬賣身價　慘被4千「鄭楠珠」波
30年最慘豬荒「豬肉飆天價」　知名爌肉飯撐不住...恐漲10
快訊／七長剩一長！王義川請辭綠政策會執行長　宣布不續任黨團幹
快訊／李洋接任運動部長　王齊麟發聲了
性感畫面曝！日本女優來台下海「才上工就被抓」　老司機哀號了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

偷2奈米技術給日本！台積電3內鬼「動搖國本」　求處重刑關鍵曝

抓捕櫻花妹內幕曝！「良田奈」2萬賣身價　慘被4千「鄭楠珠」波及

開房戰人妻「別忘了密碼52vv」小王走出摩鐵遇老婆！三人街頭暴打

性感畫面曝！日本女優來台下海「才上工就被抓」　老司機哀號了

毒鴛鴦遇盤查假配合衝撞逃逸！波及2車釀2傷　警林口逮人

快訊／台積電3工程師竊取核心關鍵技術　遭起訴並求處重刑

勾結黑幫盜賣1.68億一粒眠！最貪調查官搞丟毒品　拿假公文騙檢座

38歲無照男開車逆撞6機車9人傷　曝20年未考駕照：工作太忙了

「全台最大里」要掰了！高雄福山里將拆4里　里長讚：服務更到位

吳欣盈討兒「四寶」護親情羈絆　幹細胞業者：用剩銷毀全球皆同

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【牠竟然走過來了】野生長鬃山羊親人到像在迎接老朋友！好不可思議

【一砸洩憤】金豬食堂訂位被取消　超時男怒砸存錢筒洩憤

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

偷2奈米技術給日本！台積電3內鬼「動搖國本」　求處重刑關鍵曝

抓捕櫻花妹內幕曝！「良田奈」2萬賣身價　慘被4千「鄭楠珠」波及

開房戰人妻「別忘了密碼52vv」小王走出摩鐵遇老婆！三人街頭暴打

性感畫面曝！日本女優來台下海「才上工就被抓」　老司機哀號了

毒鴛鴦遇盤查假配合衝撞逃逸！波及2車釀2傷　警林口逮人

快訊／台積電3工程師竊取核心關鍵技術　遭起訴並求處重刑

勾結黑幫盜賣1.68億一粒眠！最貪調查官搞丟毒品　拿假公文騙檢座

38歲無照男開車逆撞6機車9人傷　曝20年未考駕照：工作太忙了

「全台最大里」要掰了！高雄福山里將拆4里　里長讚：服務更到位

吳欣盈討兒「四寶」護親情羈絆　幹細胞業者：用剩銷毀全球皆同

「男友突變超持久」她做到想哭　一票妹子曝真心話：15分鐘最好

罷傅失敗離開花蓮　肉桂捲咖啡店宣布「落腳台南市」將開業

AJ哥受邀到中國！高官「拉紅布條迎接」　發片嗨喊：青海我來了

英格蘭聯賽盃／狼隊末段連進2球！戲劇性逆轉西漢姆　戈麥斯：我們戰鬥到最後一分鐘

林莎出國解放比基尼！　「趴地掉出傲人上圍」好身材看光

偷2奈米技術給日本！台積電3內鬼「動搖國本」　求處重刑關鍵曝

抓捕櫻花妹內幕曝！「良田奈」2萬賣身價　慘被4千「鄭楠珠」波及

買房砸41萬裝潢　男見「真正屋主」現身大驚：記錯樓層了

開房戰人妻「別忘了密碼52vv」小王走出摩鐵遇老婆！三人街頭暴打

吉田一將遭註銷仍會留隊　台鋼雄鷹期待經驗傳承

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

社會熱門新聞

台中掃黃赫見3日女　「素人AV女優」曝光！

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

台中21歲女搭訕帥哥喊「可以玩我嗎」　遭判拘役

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

大立光豪門閨蜜託孤遺產案　邱瓈寬獲不起訴

即／新北汽車衝撞5機車　已7人送醫傷況不明

小英男孩手機丟窗外　嗆：知道我背後是誰？

群創處長如「行走的USB」　自爆連戰3人妻

被逮「現役AV女優」花名曝！趁拍片空檔二度來台

「小英男孩收賄」外掛人生起底！　贓款進弟弟帳戶

小英男孩「囂張1動作」　被羈押禁見

安碁資訊總經理爆不倫人妻同事　處長慘被戴綠帽

即／史書華鬼扯爆料慘了　連犯誹謗有罪定讞

即／土城汽車連環撞釀7傷！騎士躺地一片狼藉畫面曝

更多熱門

相關新聞

嘉縣議員揭露土地廢棄物疑案　環保局介入調查

嘉縣議員揭露土地廢棄物疑案　環保局介入調查

嘉義縣朴子市新寮里土地疑遭不肖業者以回填土名義掩埋營建廢棄物，經民眾陳情並由縣議員黃嫈珺關切曝光。嘉義縣環保局20日會同黃議員及地主至現場查驗，經開挖後發現鋼筋、水管、混凝土塊與紅磚等物，初步判定為土木或建築廢棄物混合物。

麥寮國有林地埋廢棄物　檢起訴清運集團22人

麥寮國有林地埋廢棄物　檢起訴清運集團22人

高雄8處農地慘淪垃圾場！遭亂埋廢棄物

高雄8處農地慘淪垃圾場！遭亂埋廢棄物

速霸陸工廠機械手臂換裝固態電池

速霸陸工廠機械手臂換裝固態電池

出租土地要小心　有心人傾倒廢棄物慘吞鉅額清理費

出租土地要小心　有心人傾倒廢棄物慘吞鉅額清理費

關鍵字：

幹細胞生技吳欣盈四寶廢棄物親情羈絆物化

讀者迴響

熱門新聞

要繳孩子學費！他驚見「上千萬存款消失」真相崩潰

台中掃黃赫見3日女　「素人AV女優」曝光！

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

台中21歲女搭訕帥哥喊「可以玩我嗎」　遭判拘役

薔薔宣布開除元老員工

狄鶯酒後咆哮：孫鵬不忠才會帶壞兒子

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

大立光豪門閨蜜託孤遺產案　邱瓈寬獲不起訴

H級護士AV女優驚傳猝逝！尪公開遺書

即／新北汽車衝撞5機車　已7人送醫傷況不明

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

小英男孩手機丟窗外　嗆：知道我背後是誰？

熱戀傳3年！韓女星突PO「居家約會BTS Jimin片」

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

快訊／泰勒絲要結婚了！情定球星

更多

最夯影音

更多

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面