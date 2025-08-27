吳欣盈討兒「四寶」護親情羈絆　幹細胞業者：用剩銷毀全球皆同

▲台灣民眾黨前立委吳欣盈告超基因生技公司，索討兒子提取幹細胞後的「四寶」剩餘原物。（資料照／記者周宸亘攝）

台灣民眾黨前立委、現任新光人壽慈善基金會董事長吳欣盈，2023年以45歲高齡產子、初為人母，委託超基因生技公司從她兒子臍帶血等「四寶」，分離提取幹細胞並保存，後雙方鬧翻，吳提告要求超基因返還「四寶」剩餘器官原物、否則每樣索賠100萬元，台北地院今（27日）開庭辯論終結，訂於下月（9月）18日宣判。

今庭訊中，吳欣盈委任律師主張超基因曾允諾返還提取幹細胞後的「四寶」剩餘器官原物，對方2024年2月發函終止合約，仍持續和吳討論修約，如今卻反悔、說「四寶」已銷毀，且對方提供的申請取回幹細胞提領單，竟記載同意終止合約等字句，吳難以接受。

超基因委任律師堅稱契約明訂保存「幹細胞」而非「四寶」剩餘原物、請別混淆視聽，吳欣盈簽約僅付2萬元訂金，發生糾紛要提告時，才逕自匯款付清欠費數十萬元、也沒通知超基因，儘管如此，超基因仍妥善將吳委託的幹細胞，保存於世界級實驗室，須待吳填單申請，才可依標準程序安全無虞交付，不可能直接拿來給吳。

吳欣盈於本案從沒出庭，今辯論終結後，吳發布聲明強調「母子親情羈絆，不容物化污衊」，仍稱超基因公司依約應保存本件「四寶」剩餘原物、不會因提取幹細胞就消失，「四寶」不是冷冰冰的「物」、「東西」，而是她懷胎十月，與小孩產生的羈絆，是母子親情連結。

吳欣盈在聲明中很氣超基因公司把「四寶」當成廢棄物銷毀，更氣本件一度被形容成「雞精不會變回雞」、物化她和小孩的親情羈絆。她批超基因說要和解卻斥責她遲延付款，說免收尾款卻怪她欠費要解約，說願以1500萬元和解卻要她無償代言3年，不僅逢場作戲沒誠信、還惡意塑造她意圖獅子大開口，更踐踏為人父母的尊嚴。

吳欣盈本件提告主張，兒子出生後，她簽約委託超基金公司保存兒子「臍帶血、羊膜、臍帶與胎盤」，2023年5月間，她和比利時籍丈夫到超基金指定的診所，注射針劑做幹細胞治療，想拚第2胎，卻出現手臂紅腫酸痛、起紅疹等副作用，持續約3個月。

吳欣盈認為超基因無法解答疑惑，令她失去信任，要求超基因歸還兒子的「四寶」被拒，去年（2024年）12月提告終止雙方契約、要求超基金返還「四寶」剩餘原物，以及其中「三寶」提取的幹細胞。

超基因公司表示契約明訂，「四寶」分離提取種源幹細胞、間質幹細胞並保存、不包含保存用過的剩餘器官原物，這是全球幹細胞正確保存方式，「吳欣盈女士的訴求，悖於常理」。

法官開庭時詢問「四寶」有無剩下一點點殘存物，超基因委任律師答稱，「四寶」經分離提取幹細胞後，僅遺留少許組織碎片殘塊，均依《廢棄物清理法》銷毀、沒留存。

吳欣盈擔任立委時，曾推動《再生醫療雙法》修法，她委任律師反擊超基因協商近1年半，最後才說已銷毀「四寶」原物，「不得不懷疑，超基因故意不歸還原物」。期間傳出吳欣盈要求超基因提供市值約1500萬元的幹細胞相關產品和解，但在訴訟主張中，吳要求超基因無法歸還「四寶」原物，每樣須賠償100萬元。