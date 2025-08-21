獨／男泡漫畫店6天猝死！竟是知名製毒師　感冒藥變安毒黑歷史曝

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄一名留姓男子15日進到一家24小時漫畫店，今（21）日上午被發現在包廂內已氣絕多時。警方調查留姓男子的身份，發現他竟是知名製毒師，曾因製毒遭逮服刑14年，出獄又重操舊業，遭判處10年6個月，案件仍在審理中，沒想到他竟然猝死暴斃。

事發在21日上午8點多，警方接獲一家24小時漫畫店報警，指出有客人逾時未退包廂，店員上前詢問時未獲回應，疑已死亡。員警到場時，發現一名男子倒臥在包廂內，經確認已明顯死亡，未送醫。

警方調查，50歲留姓男子是該家漫畫店常客，經常一去就是2、3天，留姓男子15日再度前往漫畫店租了包廂，期間陸續向店員續時，最後一次與店員對話是在19日凌晨，表示要再續24小時，20日凌晨時間一到，店員認為留男是常客，便未上前打擾，由於留男許久未出包廂，店員今日上午進入查看，發現他似乎已氣絕多時。

警方勘驗現場，發現留男自19日凌晨就一直待在包廂上網，期間並沒有任何人接近他的包廂，留男身上也沒有可疑傷勢，初步研判沒有外力介入，將通知家屬並報請地檢署檢察官相驗。

▲刑事局鎖定留男出獄後又在高雄山區製毒。（圖／ETtoday資料照）



不過令人訝異的是，警方查出留姓男子竟是知名製毒師，他曾因製毒前後入獄服刑14年，2022年4月出獄後，同年12月又重操舊業，到高雄杉林區一帶承租工廠，並四處走訪診所搜購感冒藥，全數帶入山區製毒。

警方接獲檢舉後，長期蒐證跟監，2023年7月破門攻堅，發現留姓男子和另一名易姓男子，留男在逃亡過程中，因腿部舊傷跌倒，導致右腿骨折，遭到逮捕。

判決指出，留姓男子傳授製毒流程給2名學徒，將感冒藥磨粉處理，再透過複雜化學程序，製造成二級毒品安非他命。警方搜索時，於廠房內查扣大量毒品成品、半成品和製毒工具及化學原料。

法官審理時發現，留姓男子在2022年才假釋出間，短期內再犯下相同罪行，且扮演傳授技術、招攬人手的主導角色，顯示惡行重大。留男對於犯行坦承不諱，橋頭地院依毒品危害防制條例，判處10年6個月。沒想到全案還在上訴中，留竟在漫畫店暴斃身亡。