社會 社會焦點 保障人權

通緝犯拒盤查想尿遁遭壓制　警搜出喪屍煙彈+名片刀

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局員警昨（26）日晚間在轄區巡邏時，一名男子突然藏匿在車輛後面，員警立即停車攔查，男子辯稱未帶證件但急著想尿尿欲離開，員警呼叫線上警網支援，3名支援警力到場，男子不顧員警攔查堅持要離開，雙方一陣拉扯，男子伸手抓口袋東西，警方以優勢警力壓制後查出，口袋內有違禁名片刀、依托咪酯、安非他命等毒品，員警查出男子姓王，因詐欺案遭通緝，帶回派出所偵訊後解送桃園地檢署歸案偵辦。

▲桃園警方昨晚在桃園區宏昌十三街巡邏時，一名男子刻意躲至車輛後面藏匿被察覺，員警欲攔查時與警方發生拉扯。（圖／桃園警方提供）

▲桃園警方昨晚巡邏時，一名男子刻意躲至車輛後面藏匿被察覺，員警欲攔查時與警方發生拉扯。（圖／桃園警方提供）

▲桃園警方昨晚在桃園區宏昌十三街巡邏時，一名男子拒警攔查發生拉扯。（圖／桃園警方提供）

▲男子拒警攔查並發生拉扯。（圖／桃園警方提供）

桃園分局指出，昨晚9時30分許，桃園警分局中路派出所警員陳柏宏巡邏經過宏昌十三街時，1名男子卻突然躲到路旁車輛後面，員警立即上前攔查，男子表示是由新北市前來桃園訪友，但未帶身分證件，同時聲稱急著想上廁所要離開，員警為查明身分阻止其離去，同時呼叫線上警網到場支援，隨後3名支援警力到場，勸導他配合攔查，但男子仍堅持要先去廁所。

▲桃園警方在王姓男子身上起出名片刀、二級毒品依托咪酯（喪屍煙彈）、安非他命等毒品證物。（圖／桃園警方提供）

▲桃園警方在王男身上起出名片刀、二級毒品依托咪酯（喪屍煙彈）、安非他命等毒品證物。（圖／桃園警方提供）

男子見支援警力到場，當場不演了，直接要走人，不顧員警攔查堅持要離開，雙方發生拉扯，員警察覺男子手伸入口袋要掏東西，立即合力壓制，在其口袋內查獲違禁品名片刀，二級毒品依托咪酯（喪屍煙彈）、安非他命等毒品。警方查出男子姓王，40歲，但王男一度想以胞兄身分蒙混過關，真相是他涉及詐騙案遭桃檢發布通緝，員警將其帶回派出所偵訊，全案依法押解桃檢歸案。

08/26 全台詐欺最新數據

483 3 7812 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

