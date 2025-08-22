29歲販毒首腦被逮！養6隻「市值70萬」曼赤肯貓　想蓋掉分裝氣味

▲雲林逮獲販毒集團首腦，范姓主嫌為了掩蓋分裝毒品的氣味還飼養6隻名貓。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華、戴若涵／雲林報導

近期「喪屍煙彈」（依托咪酯）氾濫，雲林縣警方發現，有販毒集團在轄區內流竄，除了販售喪屍煙彈之外，還有毒咖啡包，遂報請雲林地檢署偵辦，順利查獲以29歲范姓主嫌為首的販毒集團，以及不法所得520萬餘元，據調查，范男為了蓋過分裝毒品時的氣味，還購買了6隻市值超過70萬元的進口名貓曼赤肯來飼養。

經專案小組長時間蒐證，於1月、2月、6月分別執行三波查緝行動，溯源4層逮捕5名藥頭，最後鎖定販毒集團29歲范姓首腦落腳處，持雲林地院核發的搜索票，兵分多路前往虎尾鎮新興路及斗六市中山路等出租套房進行攻堅，當場逮捕范嫌並查扣依托咪酯煙油約3千公克、毒品咖啡800餘包、大量分裝瓶(袋)約1萬個、空煙彈殼8千餘個等分裝工具及販賣毒品不法所得現金520餘萬元。

雲林縣警察局調查發現，范姓主嫌自1月起每日製造與分裝依托咪酯進行販售，為躲避查緝，平日刻意將車輛停放於租屋500公尺外，再步行返家分裝毒品藉以掩人耳目。

除此之外，范姓主嫌還另外購買6隻市值超過70萬元的進口名貓飼養，利用寵物氣味掩蓋分裝毒品時產生的味道，范嫌每日交易金額動輒超過10萬元，半年來累計不法獲利逾千萬元。

警方清點全案所查獲的依托咪酯原料，粗估可製作3萬顆喪屍菸彈，可供約3萬人次吸食，市值達5千8百萬元，如果沒有即時偵破而流入市面，將造成國人健康與交通安全重大威脅，甚至引發更多毒駕傷亡悲劇。