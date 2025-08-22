　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

29歲販毒首腦被逮！養6隻「市值70萬」曼赤肯貓　想蓋掉分裝氣味

▲雲林逮獲販毒集團首腦。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

▲雲林逮獲販毒集團首腦，范姓主嫌為了掩蓋分裝毒品的氣味還飼養6隻名貓。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華、戴若涵／雲林報導

近期「喪屍煙彈」（依托咪酯）氾濫，雲林縣警方發現，有販毒集團在轄區內流竄，除了販售喪屍煙彈之外，還有毒咖啡包，遂報請雲林地檢署偵辦，順利查獲以29歲范姓主嫌為首的販毒集團，以及不法所得520萬餘元，據調查，范男為了蓋過分裝毒品時的氣味，還購買了6隻市值超過70萬元的進口名貓曼赤肯來飼養。

▲雲林逮獲販毒集團首腦。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

經專案小組長時間蒐證，於1月、2月、6月分別執行三波查緝行動，溯源4層逮捕5名藥頭，最後鎖定販毒集團29歲范姓首腦落腳處，持雲林地院核發的搜索票，兵分多路前往虎尾鎮新興路及斗六市中山路等出租套房進行攻堅，當場逮捕范嫌並查扣依托咪酯煙油約3千公克、毒品咖啡800餘包、大量分裝瓶(袋)約1萬個、空煙彈殼8千餘個等分裝工具及販賣毒品不法所得現金520餘萬元。

▲雲林逮獲販毒集團首腦。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

雲林縣警察局調查發現，范姓主嫌自1月起每日製造與分裝依托咪酯進行販售，為躲避查緝，平日刻意將車輛停放於租屋500公尺外，再步行返家分裝毒品藉以掩人耳目。

▲雲林逮獲販毒集團首腦。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

除此之外，范姓主嫌還另外購買6隻市值超過70萬元的進口名貓飼養，利用寵物氣味掩蓋分裝毒品時產生的味道，范嫌每日交易金額動輒超過10萬元，半年來累計不法獲利逾千萬元。

▲雲林逮獲販毒集團首腦。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

警方清點全案所查獲的依托咪酯原料，粗估可製作3萬顆喪屍菸彈，可供約3萬人次吸食，市值達5千8百萬元，如果沒有即時偵破而流入市面，將造成國人健康與交通安全重大威脅，甚至引發更多毒駕傷亡悲劇。

▲雲林逮獲販毒集團首腦。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
502 2 3949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
粿粿、范姜彥豐同天發文！　瘋傳婚變1個月零互動
快訊／家門前蹓狗遭槍殺　同居人、妹妹哀痛認屍
8歲女車禍腦死！母翻出「媽咪我愛妳」...揪心求真相
快訊／找到槍手BMW！　已被燒爛
金正恩哭了！　公開向士兵遺屬道歉
快訊／重大事故！黃河特大橋「繩索斷裂」　7死9失聯
民眾黨要刪「勾串羈押」　基層檢察官怒了：勿當詐騙集團幫兇

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

騎士闖紅燈被抓包　竟罵2警犯賤、比中指！下場慘了

快訊／通緝男家門前蹓狗遭槍殺　同居人、妹妹哀痛赴殯儀館認屍

快訊／高雄鯨魚堤岸驚傳落海！民眾目睹嚇壞　男子救起已死亡

尋獲槍手BMW畫面曝！射殺高雄通緝男逃逸11km　放火燒車滅證

母女車禍8歲女腦死！母出院翻出「媽咪我愛妳」...揪心盼求真相

聚餐狂問調查官同學「法輪功入出境資料」　台商判1年2月定讞

19歲環島男「狂詐90萬」！惡劣手法曝光　落網時贓款僅剩18元

29歲販毒首腦被逮！養6隻「市值70萬」曼赤肯貓　想蓋掉分裝氣味

投資「翡翠珠寶」百萬老本被騙走！還跟女兒借錢　警埋伏逮台商

民眾黨要刪「勾串羈押」　基層檢察官怒了：勿當詐騙集團幫兇！

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

【粉底液後再掏祕密武器】盧秀燕拿出防曬噴霧！韓國瑜低頭討噴

趙露思成功註銷微博！ 「不會再說我買熱搜了」

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔

虞書欣爆霸凌

騎士闖紅燈被抓包　竟罵2警犯賤、比中指！下場慘了

快訊／通緝男家門前蹓狗遭槍殺　同居人、妹妹哀痛赴殯儀館認屍

快訊／高雄鯨魚堤岸驚傳落海！民眾目睹嚇壞　男子救起已死亡

尋獲槍手BMW畫面曝！射殺高雄通緝男逃逸11km　放火燒車滅證

母女車禍8歲女腦死！母出院翻出「媽咪我愛妳」...揪心盼求真相

聚餐狂問調查官同學「法輪功入出境資料」　台商判1年2月定讞

19歲環島男「狂詐90萬」！惡劣手法曝光　落網時贓款僅剩18元

29歲販毒首腦被逮！養6隻「市值70萬」曼赤肯貓　想蓋掉分裝氣味

投資「翡翠珠寶」百萬老本被騙走！還跟女兒借錢　警埋伏逮台商

民眾黨要刪「勾串羈押」　基層檢察官怒了：勿當詐騙集團幫兇！

餐飲出身！黃仁勳兒女都成「輝二代」　驚人年薪曝光

義85歲翁「燈泡爆菊」　拿螺絲起子自救戳到直腸！慘痛求醫

《韌性條例》修正案逕付二讀　綠黨團：月底拚三讀、10月有望普發1萬

蜘蛛淪喪屍！遭寄生後「全身吸乾」再毒死　歐美多國現蹤

ANI醬有新衣服啦！換裝功能再升級　四款新造型免解鎖直接換

林昱珉復出被打爆！2.2局挨8安失6分　防禦率升至7.48

北面限量聯名Aimé Leon Dore搶先看！最潮復古混搭、羊毛羽絨衣細節滿分

騎士闖紅燈被抓包　竟罵2警犯賤、比中指！下場慘了

嘉義百年老店東和油脂馬稠後設新廠　打造完善生產基地

道奇「芙莉蓮」3安猛打　笑談噴裝三壘安打：其實有點累

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

社會熱門新聞

通緝犯出門遛狗遭狙殺　頭頸腹中5槍慘死

快訊／高雄左營槍響！一男遭「行刑式槍殺」亡

SOD真實上演！夜班色保全性侵女房仲拍片　帶到頂樓肉體抵債

獨／綁匪視訊監控肉票妻子　警7hrs反制攻堅救人

新竹砸店惡煞被壓制「漏屎」　起底在台積電工作

即／天道盟操盤「幣想」洗錢23億　士檢起訴14人

新竹黑幫砸早餐店打女店員　竟是台積電外包工人

喑啞母千萬存款遭盜　不肖兒重判3年半

即／旗山1男陳屍公用女廁

獨／被綁肉票背景曝　詐酒店妹200萬挨告被盯上

17歲少年遭虐殺棄屍！「從頭到腳全是傷」死因曝光

快訊／宜蘭頭城山區爆棄屍！　7嫌落網了

即／汐止新台五路外勞打群架　

高雄通緝男家門前遭槍殺　鄰曝行刑前異狀

更多熱門

相關新聞

台南安平大樓藏毒！台南警突擊搜出42個「喪屍煙彈」

台南安平大樓藏毒！台南警突擊搜出42個「喪屍煙彈」

台南市警第四分局育平派出所20日上午持台南地院核發的搜索票，突擊安平區一處社區大樓，當場查獲俗稱「喪屍煙彈」的二級毒品依託咪酯電子菸彈42只（毛重271.27公克）、K盤2只，現場28歲宋姓女子、28歲吳姓男子雙雙尿液初篩呈三級毒品陽性，當場被帶回偵辦。

雲林教育接軌國際！攜手美國洪堡郡深化跨國共學藍圖

雲林教育接軌國際！攜手美國洪堡郡深化跨國共學藍圖

全運會獎座、獎牌、公仔與伴手禮亮相

全運會獎座、獎牌、公仔與伴手禮亮相

假釋出獄囂張拍片嗆聲　詐欺犯回去關了

假釋出獄囂張拍片嗆聲　詐欺犯回去關了

原西螺街長宿舍修復工程將於11月完工

原西螺街長宿舍修復工程將於11月完工

關鍵字：

雲林販毒集團喪屍煙彈

讀者迴響

熱門新聞

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　慘罰10萬元

40歲男戒掉2食物　成功甩肉16公斤

通緝犯出門遛狗遭狙殺　頭頸腹中5槍慘死

快訊／高雄左營槍響！一男遭「行刑式槍殺」亡

存股也能年賺20%　放膽買進這3檔

SOD真實上演！夜班色保全性侵女房仲拍片　帶到頂樓肉體抵債

蕾菈深夜拋震撼彈「掰了反骨男孩」！

專家：台灣不歡迎六日來的颱風　「劍魚」生成機率增高

今鬼門開22禁忌一次看　3生肖3星座易卡陰

「籃球女神」綠島解放比基尼！　一轉側面激辣

劍魚颱風可能生成！各國最新路徑預測

金曲歌手謝震廷驚傳失聯！　友人求助「很多人在找他」

《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》原型宣布離婚

獨／綁匪視訊監控肉票妻子　警7hrs反制攻堅救人

即／國北教教練慘了！校方曝身分：不再續聘

更多

最夯影音

更多

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面