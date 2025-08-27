新北19歲男找旅館遇路檢　內褲藏喪屍煙彈！他喊：怎麼又被抓

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區日前一名男子，開車行經環河西路三段時，遇上警方實施路檢，經查發現男子日前才遭查獲攜帶毒品，警員又在擋風玻璃下的面紙盒發現夾鏈袋，隨即在盒內發現毒品K他命，又在內褲裡搜出喪屍煙彈，男子直呼：「倒楣！怎麼又被抓了。」隨後警方帶回依毒品罪偵辦。

▲鄭男開車遇到路檢，警員在面紙盒中發現毒品K他命。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，有多項毒品前科的19歲鄭姓男子，上週一（18日）凌晨12時許開車從三重沿著新北環快行駛，才準備到中和找旅館休息，就遇到新北市保安大隊施行路檢，遭警員在車內面紙盒中，發現3包毒品K他命，隨後帶回警局又在內褲查獲12顆依託咪酯煙彈。

▲鄭男坦承面紙盒中的K他命為他所有。（圖／記者陸運陞翻攝）

鄭男坦承毒品為他所有，並表示幾天前才被查獲，特地從三重繞來中和找旅館休息，沒想到還是遭查獲。詢後警方依毒品罪，將鄭男移送新北地檢偵辦，後續將再追查溯源。

新北保安大隊呼籲，依托咪酯常見以電子煙方式施用，吸毒後可能出現幻覺幻聽、注意力下降、肌肉抽搐及肢體協調變弱等，身體顫抖宛如殭屍，才被稱作「喪屍煙彈」，吸食後駕車對於交通安全危害相當大，呼籲民眾要提高警覺，留意新興毒品偽裝手法，並積極檢舉相關不法行為，以協助打擊毒品犯罪。

▲警方在鄭男內褲裡又搜出喪屍煙彈。（圖／記者陸運陞翻攝）