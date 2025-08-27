醋男拿柴刀衝摩鐵抓姦！小王急躲草叢　他「槍比頭」劫貨車逃亡

▲高雄潘姓男子持槍劫車。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄潘姓男子不滿女友和吳姓男子讓他戴綠帽，持柴刀和手槍衝到摩鐵，要找吳男討說法，吳被嚇壞躲在草叢中並報警，警方到場後順利救出吳男，並持續追捕潘男，沒想到警匪追逐過程中，潘竟闖進大寮一家工廠，持槍指著司機的頭，叫他閉嘴別動，成功劫車逃逸。線上警網攔截圍捕，2小時後逮到潘男，並起獲長、短槍和子彈，檢方日前也將全案偵結，依槍砲彈藥等罪起潘男。

事發在今年5月9日凌晨3點多，潘姓男子懷疑女友和吳姓男子背著他偷偷開房間，深夜持手槍、柴刀衝到摩鐵抓姦，吳男被逮到後，發現潘男殺紅眼，竟持刀槍指著自己，嚇得趕緊開溜，並跑到草叢邊躲起來報警。

▲潘嫌發現被警方尾隨，跑進工廠劫車。（圖／記者吳奕靖翻攝）



鳳山分局獲報後，開巡邏車找到吳姓男子，並將他帶離現場，隨後根據吳姓男子提供的資料，循線追查潘姓男子騎車一部機車往大寮方向離去。警方前往追捕時，潘男發現自己被尾隨，竟闖入一家木材工廠內，持槍枝抵住貨車司機的頭部，大喊「閉嘴不要動！」要求司機幫他叫計程車，不過等車時間太慢，潘男便表示要把工廠貨車開走。

由於車鑰匙就在車上，潘男坐上駕駛座發動引擎，司機拍打車門求他別開走，沒想到潘男竟持槍朝司機頭部比劃，叫他閉嘴快滾。司機嚇得趕快跑出去找老闆，老闆則交代司機，「他要幹嘛就給他，人安全最重要」，隨後潘男成功劫車，換乘貨車逃逸。

▲案發不久後，潘嫌在前鎮區落網。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方通報線上警往圍捕，當日下午1點多在前鎮區逮捕潘姓男子，並在車內、住家起獲一支長槍、一支短槍、8顆子彈和一把柴刀。

檢方偵結後，認為潘男持刀槍指著吳姓男子劫走貨車，犯行明確，依恐嚇、加重強盜、槍砲等罪嫌將他起訴。