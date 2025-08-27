　
社會 社會焦點 保障人權

醉男派出所內「糞便抹臉」辯斷片不記得了　下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）今年7月間因喝醉酒，被警員帶回派出所實施管束，沒想到他竟在派出所內裸露下半身排泄，還把糞便塗抹在自己的臉上。台中地院簡易庭法官日前審理之後，認定阿強違反《社會秩序維護法》，最終判處他罰金3000元。

▲▼廁所,上廁所,上大號,大便。（圖／VCG）

▲阿強在派出所內亂排泄，甚至將糞便抹在自己臉上。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強今年7月22日凌晨1、2時許喝醉酒，有非管束不能救護其生命、身體的危險存在，因而被警員帶回派出所實施管束，他竟在派出所內不聽勸阻裸露下半身排泄屎、尿，甚至將糞便塗抹在自己臉上。

事後，阿強辯稱當時已經醉到斷片，不知道自己有做出上述脫序行為。

台中地院簡易庭法官認為，此案有監視錄影畫面為證，阿強的行為顯然不是民眾對執法提出異議所應有的表達方式，他明顯是為了拒絕配合、意圖以肢體動作抗衡執法命令，的確已經嚴重妨害公務的正常進行。

最終，法官認定阿強的行為達到「公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞、行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱之程度」，並依違反《社會秩序維護法》判處他罰金3000元，全案仍可抗告。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量，有害健康。

08/26 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

高鐵「彈性乘車」將取消！　改搭較早車次要換票
快訊／菲律賓西方熱帶低壓生成！朝南海前進
獨／曹雅雯手機、行李遭搶！　嫌犯當場逮捕
「現役AV女優」台中賣淫！　7女被逮畫面曝
女星突PO「居家約會BTS Jimin片」　秒刪仍被截
李四川揭輝達台灣總部9月底拍板！　黃仁勳盼明年5月開工
不願與失智婆婆同住　狄鶯咆哮：孫鵬不忠才會帶壞兒子

高雄恐怖大雷雨！旗津造船廠5層樓鷹架倒塌壓毀電桿　畫面曝光

新北19歲男找旅館遇路檢　內褲藏喪屍煙彈！他喊：怎麼又被抓

國1塞車自小客剎不住「3車撞成一團」　車頭爛毀瞬間畫面曝

高雄梓官漁港深夜格鬥秀！3人棍棒+螺絲起子狂毆　男濺血倒地

屏東男無照駕駛欠國庫20萬　不動產遭查封！姑姑出手相救

獨／下周將到案執行！女狂粉髮廊拉扯曹雅雯　沒錢交保改限制住居

台中掃黃赫見3日女　「素人AV女優」曝光！50分鐘開價2萬等嘸人

盜伐紅檜扁柏等貴重木！逃逸外籍移工組山老鼠集團　10人遭起訴

手卡檳榔剝鬚機5歲童狂哭　消防倒轉機器助脫困...2指變形送醫

岡山治安拉警報！毒品殺人、持槍自戕、街頭暴力　1月4起重大案件

台中社會秩序維護法

