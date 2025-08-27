醉男派出所內「糞便抹臉」辯斷片不記得了　下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）今年7月間因喝醉酒，被警員帶回派出所實施管束，沒想到他竟在派出所內裸露下半身排泄，還把糞便塗抹在自己的臉上。台中地院簡易庭法官日前審理之後，認定阿強違反《社會秩序維護法》，最終判處他罰金3000元。

▲阿強在派出所內亂排泄，甚至將糞便抹在自己臉上。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強今年7月22日凌晨1、2時許喝醉酒，有非管束不能救護其生命、身體的危險存在，因而被警員帶回派出所實施管束，他竟在派出所內不聽勸阻裸露下半身排泄屎、尿，甚至將糞便塗抹在自己臉上。

事後，阿強辯稱當時已經醉到斷片，不知道自己有做出上述脫序行為。

台中地院簡易庭法官認為，此案有監視錄影畫面為證，阿強的行為顯然不是民眾對執法提出異議所應有的表達方式，他明顯是為了拒絕配合、意圖以肢體動作抗衡執法命令，的確已經嚴重妨害公務的正常進行。

最終，法官認定阿強的行為達到「公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞、行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱之程度」，並依違反《社會秩序維護法》判處他罰金3000元，全案仍可抗告。

