陳亭妃爭取家戶防水閘門補助　促農民勞工紓困到位

記者林東良／台南報導

立法院財政委員會26日審查災後復原重建特別預算，民進黨立委陳亭妃聚焦災民需求，爭取家戶防水閘門補助、農民及勞工紓困貸款，以及治水工程與基礎設施修復。她強調，災後道路、管線及水利工程涉及不同部會，跨部會協調至關重要，不能各做各的。

陳亭妃指出，歷經丹娜絲、凱米等颱風考驗，家戶防水閘門可有效延緩淹水，但因預算不足，許多民眾申請遭退件。她要求這次特別預算必須充分編列，讓有需求的民眾都能獲補助。內政部長劉世芳回應，已編列經費，將協助地方政府落實申請與補助辦法。

在紓困方面，農業部將啟動「農民家計週轉金」方案協助受災農民，勞工紓困貸款措施也將規劃啟動。針對災區石綿瓦廢棄物清理，陳亭妃表示，經她多次爭取，行政院已同意由環境部追加3億元經費，由地方協助清理。

她並以「韌性城市」為目標，要求交通部與台電、台水等單位同步整合道路與管線修復，避免重複開挖；同時呼籲NCC儘速制定防災通訊SOP，確保災害時網路與通訊不中斷。陳亭妃強調，只有跨部會整合、資源確實到位，特別預算才能真正幫助人民度過災後難關。