　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

陳亭妃爭取家戶防水閘門補助　促農民勞工紓困到位

▲立法院財政委員會26日審查災後復原重建特別預算，民進黨立委陳亭妃聚焦災民需求，爭取家戶防水閘門補助、農民及勞工紓困貸款及災後復原。（圖／記者林東良翻攝）

▲立法院財政委員會26日審查災後復原重建特別預算，民進黨立委陳亭妃聚焦災民需求，爭取家戶防水閘門補助、農民及勞工紓困貸款及災後復原。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

立法院財政委員會26日審查災後復原重建特別預算，民進黨立委陳亭妃聚焦災民需求，爭取家戶防水閘門補助、農民及勞工紓困貸款，以及治水工程與基礎設施修復。她強調，災後道路、管線及水利工程涉及不同部會，跨部會協調至關重要，不能各做各的。

陳亭妃指出，歷經丹娜絲、凱米等颱風考驗，家戶防水閘門可有效延緩淹水，但因預算不足，許多民眾申請遭退件。她要求這次特別預算必須充分編列，讓有需求的民眾都能獲補助。內政部長劉世芳回應，已編列經費，將協助地方政府落實申請與補助辦法。

在紓困方面，農業部將啟動「農民家計週轉金」方案協助受災農民，勞工紓困貸款措施也將規劃啟動。針對災區石綿瓦廢棄物清理，陳亭妃表示，經她多次爭取，行政院已同意由環境部追加3億元經費，由地方協助清理。

她並以「韌性城市」為目標，要求交通部與台電、台水等單位同步整合道路與管線修復，避免重複開挖；同時呼籲NCC儘速制定防災通訊SOP，確保災害時網路與通訊不中斷。陳亭妃強調，只有跨部會整合、資源確實到位，特別預算才能真正幫助人民度過災後難關。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 3 7812 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
要繳孩子學費！他驚見「上千萬存款消失」　真相崩潰
傳內閣異動15人！　石崇良升衛福部長、李洋掌運動部
「小英男孩」光電案　涉案董事長竟是國民黨大咖女婿、金主
快訊／傳石崇良接任衛福部長　邱泰源鬆口：全力配合團隊調整
奶茶三兄弟買1送1！　只有今天
台南警察外遇人妻！　慘被記過調職
快訊／櫃姐狠悶殺2兒女　仍判無期
理科太太跌神壇關鍵曝！　486狂讚1網紅：這就是差別

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

陳亭妃爭取家戶防水閘門補助　促農民勞工紓困到位

警所長號召善心募款　助屏東81歲婦度過喪子難關

雲嘉南銀髮人才中心滿週年　助500人次再就業百家企業導入友善職場

新學期將開學！黃偉哲籲強化學子用路安全　南市推3E策略守護行人

七夕限定！台南三館合推戀愛任務　淨水送孽緣、太空情書超浪漫

青年APEC創新營登場　竹市攜手青年探索AI與國際議題

國際扶輪3502守護婦女健康　助桃園北榮引進3D乳房斷層攝影

竹北飄刺鼻燒塑膠惡臭　環保局懷疑「異味物質外洩」追查中

開啟55+的薪生活講座開放報名　職涯輔導專家賴永洲分享求職撇步

照顧弱勢族群營養　全家超商為每張「南投好食券」加值10元

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【牠竟然走過來了】野生長鬃山羊親人到像在迎接老朋友！好不可思議

【一砸洩憤】金豬食堂訂位被取消　超時男怒砸存錢筒洩憤

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

陳亭妃爭取家戶防水閘門補助　促農民勞工紓困到位

警所長號召善心募款　助屏東81歲婦度過喪子難關

雲嘉南銀髮人才中心滿週年　助500人次再就業百家企業導入友善職場

新學期將開學！黃偉哲籲強化學子用路安全　南市推3E策略守護行人

七夕限定！台南三館合推戀愛任務　淨水送孽緣、太空情書超浪漫

青年APEC創新營登場　竹市攜手青年探索AI與國際議題

國際扶輪3502守護婦女健康　助桃園北榮引進3D乳房斷層攝影

竹北飄刺鼻燒塑膠惡臭　環保局懷疑「異味物質外洩」追查中

開啟55+的薪生活講座開放報名　職涯輔導專家賴永洲分享求職撇步

照顧弱勢族群營養　全家超商為每張「南投好食券」加值10元

快訊／重磅！中華男籃國手葉惟捷投入PLG選秀　共18人報名參選

家寧「社群被洗版」哭了！引用泰勒絲名言：請把自己當精品去對待

假賣演唱會門票！他靠「無卡提款」騙歌迷4萬元　下場要關1年半

詐騙新手法！詐團冒名網購高鐵票　利用退票機制洗錢

U18中華隊27日搭星宇航空飛沖繩　練習賽交手美國、日本社會人

石崇良將掌衛福部　醫界讚歷練完整「盼解3大挑戰」

泡泡瑪特新品上線即秒殺　星星人受追捧！二手「隱藏版」溢價超6倍

黃仁勳盼輝達總部明年5月動工　蔣萬安：密切溝通、市府全力協助

遭爆劈腿成性！孫安佐認幕後主使是前任阿乃　無奈發聲：女人就是會嫉妒

醋男拿柴刀衝摩鐵抓姦！小王急躲草叢　他「槍比頭」劫貨車逃亡

【誰在亂發誓？】高雄大雷雨！子母車都離家出走了

地方熱門新聞

竹北飄刺鼻塑膠臭　環保局懷疑「異味物質外洩」

桃園冷飲節「桃園專屬保冷袋」　粉絲爭搶　

張淑芬出任崑山科大榮譽講座教授兼任跨國循環經濟大使

快存水！　台南市3區停水21小時

國際扶輪3502地區　助桃榮引進3D乳房斷層攝影

婚變暗改壽險受益人夫遭判刑3月妻拒原諒二審判緩刑賠妻6萬

南投健行節串四大步道9／6埔里鯉魚潭出發

南投縣開啟55+的薪生活講座開放報名

自購住宅及修繕貸款利息補貼　9／1至9／30開放申請

全家超商為每張「南投好食券」加值10元

許淑華：南投縣明年可望零負債

白河警公布9月最新測速路段！日夜不定點執法駕駛放慢車速

南投青發所推NEXT⁺實驗室

七夕限定！台南三館合推戀愛任務淨水送孽緣、太空情書超浪漫

更多熱門

相關新聞

羅景壬限期3天道歉　國民黨冷回：要告就告

羅景壬限期3天道歉　國民黨冷回：要告就告

台劇《零日攻擊》導演羅景壬近日遭國民黨指控，其團隊於2022至2024年間獲得勞動部就業安定基金2872萬元補助，質疑補助用途不符規定，甚至影射與執政黨關係密切。羅景壬今（26日）透過律師發出聲明，嚴正駁斥並限期國民黨及相關人士3日內公開道歉，否則將提出加重誹謗告訴。對此，國民黨則強硬回應，「要告就告」。

美規車關稅台北港塞逾3萬台新車

美規車關稅台北港塞逾3萬台新車

關稅談判資訊亂象打擊信心陳亭妃籲政府主動說明避免誤解

關稅談判資訊亂象打擊信心陳亭妃籲政府主動說明避免誤解

新手駕駛「僅3％」參加道路駕訓　不利降低違規事故

新手駕駛「僅3％」參加道路駕訓　不利降低違規事故

中央取消補助學校電費！　侯友宜：新北編7.1億預算擔起教育責任

中央取消補助學校電費！　侯友宜：新北編7.1億預算擔起教育責任

關鍵字：

陳亭妃防水閘門補助紓困

讀者迴響

熱門新聞

台中掃黃赫見3日女　「素人AV女優」曝光！

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

薔薔宣布開除元老員工

快訊／泰勒絲要結婚了！情定球星

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

H級護士AV女優驚傳猝逝！尪公開遺書

快訊／蘋果iPhone 17發表會出爐

可能有雙颱！　最新預測曝

狄鶯酒後咆哮：孫鵬不忠才會帶壞兒子

小英男孩手機丟窗外　嗆：知道我背後是誰？

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

台中21歲女搭訕帥哥喊「可以玩我嗎」　遭判拘役

《花甲》劇組台南出車禍！電視台回應

媽媽訂外送「4000元蒸螃蟹」送錯家！鄰居吃光遭暴打

更多

最夯影音

更多

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面