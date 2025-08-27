閨蜜託孤被控侵占！北檢證實分文未取還清白　邱瓈寬親筆聲明曝

▲知名製作人邱瓈寬。（資料照／記者黃克翔攝）

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

知名製作人邱瓈寬過去照顧生病的謝姓閨蜜母子生活5年，閨蜜病逝後，邱瓈寬突遭指控侵占謝女存款以及出售大立光股票款逾31億元，但因醫師見證謝女在病床上簽委任書，由邱瓈寬代管財產，台北地檢署27日以罪嫌不足等理由，處分不起訴。對此，邱瓈寬發表聲明表示，林男以多起訴訟阻撓善意作為，幸司法已予澄清。

據了解，謝姓女子的父親是大立光公司創辦時期的元老之一，因此擁有為數可觀的大立光股票，2015年、2016年間，謝女在一場慈善拍賣會上認識了邱瓈寬。謝女因患有罕見疾病，北上榮總就醫時，就由邱瓈寬安排相關交通接送與住宿事宜，2017年間，謝女考量要讓兒子就讀台北的小學，邱瓈寬同意讓孩子入籍，並邀請母子一起同住，2人成了非常要好的朋友。

2019年間，謝女住院接受手術成功，但仍因細菌感染而敗血性休克死亡，現未成年的孩子指控，邱瓈寬趁謝女臥病時，侵占謝女存款8151萬餘元，另在謝女病逝後2天，擅自賣出謝女的大立光等公司股票，共得款30.6億餘元，涉嫌侵占、詐欺及竊盜等罪。

檢察官傳喚醫師作證，謝女在手術前簽了委託書，委託邱瓈寬在謝女出院前，代為行使孩子的監護權，另在不違反謝女可得推知的意思下，代為管理、處分謝女的財產，醫師表示謝女在委託書上按捺指印時，意識清楚。檢察官認為，邱瓈寬負責保管謝女帳戶存摺與印鑑等物，也代謝女墊付處理了許多生活開銷，無其他證據顯示邱瓈寬有做什麼違法犯行，因此處分不起訴。

▲邱瓈寬委託律師發表聲明 。（圖／邱瓈寬提供）

邱瓈寬委託律師發表聲明如下：

謝女士生前與林姓男子未婚同居並生下一子。兩人長期因財產糾紛對簿公堂，林男亦未支付任何扶養費，甚至未曾探視子女，父子關係形同陌路。謝女士以羸弱之身獨自撫養子女，期間邱女士情同家人，共同照護與陪伴。

2020年謝女士病逝於醫院，邱女士依其託孤與長期照顧，處理後事並維繫子女原有生活。然林男竟於喪禮逕行帶走子女，迫使其脫離熟悉環境，並排除邱女士所有關懷與探視。由於子女繼承鉅額遺產，林男過往既不扶養，復與謝女士涉有財務糾紛，其管理子女遺產之正當性引發嚴重疑慮，司法亦查出不明款項之流失。

邱女士為維護子女權益，積極向司法求助，並向社會局陳情，盼依《兒童及少年福利與權益保障法》第 72 條為子女設立信託，確保遺產被獨立保護，卻未獲社會局回應。反之，林男更以多起訴訟阻撓邱女士善意作為，遂有媒體所載之誣控事件。幸司法已予澄清。

單親家庭之未成年子女如因共同生活之一方父母過世，因而繼承遺產者，除承喪親之痛，更易遭環境突變與資產侵害。爰此呼籲立法與行政機關本於《兒童權利公約》，正視制度缺口，積極建構保障機制，以守護兒少最佳利益。因涉及公益，爰代聲明如前。