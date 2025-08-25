　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台師大女足遭強迫抽血　檢調首度約談周台英、陳忠慶

▲▼ 臺師大本校女子足球隊事件處理進度說明 -周台英。（圖／記者黃克翔攝）

▲台師大教授陳忠慶(左起)、女足教練周台英已因抽血案遭停聘接受調查。（資料照／記者黃克翔攝）

記者劉昌松／台北報導

台師大女足隊傳出學生疑遭強迫抽血、被迫回捐受試費用，涉及強制、侵占等罪嫌，台北地檢署上個月分案調閱相關運動研究計畫與報告，約談10多名受測試學生與研究助理到案作證後，台北地檢署25日指揮調查局首度約談已遭停聘、撤銷教練證的前女足教練周台英以及研究計畫主持人陳忠慶等人協助釐清案情。

據了解，國科會委託台師大教授陳忠慶等人執行「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」研究計畫，研究為期3年，總經費為2693.5萬元，計畫規模龐大，包括台師大與中央大學都是委託執行計畫單位。

但前台師大女足隊員簡奇陞日前代表抽血案受害學生出面，揭發女足隊員在寒暑假被迫接受抽血內幕，包含每天必須做長達2個小時左右的高強度折返跑訓練，由不具醫護專業的學長扎針抽血，女隊員若是拒絕配合抽血，恐無法取得學分畢業，但抽血所獲得補助費用，又會被要求回捐給女足隊。

▲▼師大女足受害學生簡奇陞出面受訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲簡奇陞揭露台師大女足隊抽血案後，以證人身分接受檢調約談。（資料照／記者湯興漢攝）

北檢7月16日分案調查被告周台英所涉強制、侵占等罪嫌，向相關機構、院校調取資料，並查扣現存血液檢體後，陸續約談10多名受試學生與研究助理到案說明，日前校方與教育部等單位的行政調查結論也陸續送抵北檢。

其中，周台英過去獲得的行政處分都遭質疑過輕，經輿論撻伐後，台師大已正式將周台英解聘，4年不得聘為教師，足球協會也註銷周台英教練證，並終生禁止申請教練資格檢定，終生禁止參與足球事務。教育務日前也決定，對研究計畫主持人、台師大教授陳忠慶停聘3年，國科會並將陳、周所涉經費核銷不符的部分研究案移送檢調偵辦。

血真的會「浮一層油」！　醫1張照嚇壞網

