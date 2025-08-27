員工旅遊變家族旅遊！她傻眼「兄弟姊妹都去」　網卻不挺：管太多

▲原PO透露，另一半的員工旅遊快要變成家族旅遊了。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／曾筠淇報導

「這是公司的員工旅遊耶！」一名網友在臉書社團發文抱怨，另一半的公司即將舉辦員工旅遊，結果消息一傳回家，對方的兄弟姊妹全都想跟去，讓她忍不住傻眼求問，「有什麼方法可以制止？」貼文曝光後，引發熱議。

這名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，另一半的公司即將舉辦員工旅遊，不料，另一半的家人知道後，竟然兄弟姊妹全都要一起參加，讓她頓時覺得很不解，「這是公司的員工旅遊耶，搞得好像是你們籌劃的一樣」。原PO認為，「眷屬」通常不就是指另一半與小孩嗎？如今員工旅遊可能會變成家族旅遊，「連兄弟姊妹一起，真的很傻眼！」

貼文曝光後，網友則回應，「就算是其他人要去，人家也是自費去，不是嗎？你也管太多了」、「問題是你的另一半吧」、「你是公司老闆嗎？ 不是的話建議直接閉嘴比較快」、「老闆沒意見那真的不要插嘴，不然可以不要去就好了」、「錢是他們自己出的話沒差，你玩你的就好」。

也有網友建議，「就說公司有限制家屬人數」、「告訴他們『公司有限制眷屬參加人數』」、「直接說有人數限制，而且限制的人數要剛好是你們自己小家庭的人數」。還有網友歪樓，「什麼旅遊地點這麼棒還要變成家族旅遊」、「好好噢～還有國外的員工旅遊」。話題引發討論。