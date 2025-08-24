公婆要她煮2餐「每月給4萬」　網細看驚不對勁：根本領老公的錢

▲原PO直呼，「真的不要臉的人最大！」（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「真的不要臉的人最大！」一名女網友發文表示，公婆日前突然說要開家庭會議，結果原來是要她別去上班，改成待在家負責煮飯，「4萬包含煮一天兩餐」，好在老公也覺得誇張，因此她便直接表明要搬家！貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，公婆日前突然說要開家庭會議，結果原來是要她別去上班。公婆說，「你不要去上班，我一個月給你4萬，4萬包含煮一天兩餐，還包含你們一家5口開銷」。

原PO透露，這4萬元，是要支付一家8口的午餐和晚餐，另外，先生的薪水還要「上繳」，因此先生聽到後，也直接說「太誇張了，4萬根本不夠！」聞言，公婆便改口說，「那5萬！但煮不好吃要扣錢！」原PO則忍無可忍，直接說「不好意思我們要搬家了，我們各自處理～」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「感覺他們穏贏的，還先生薪水要上交，拿你們的錢還以為自己是大爺」、「公婆真會開玩笑」、「先生工資上繳，那根本是領老公的錢啊」、「好險有勇氣說要搬，這公婆還真不會不好意思的」、「還好你老公是人」。也有網友表示，「婚後本來就應該有自己的家，就算是租的，也比寄人籬下強」、「會不會就是在等他們（指原PO夫妻）搬家」。