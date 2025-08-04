竹圍漁港溺斃2高中生相驗　倖存同伴悲痛：我們像一家人

▲桃園地檢署檢察官在桃園殯儀館相驗2名溺死高中生。（圖／民眾提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市竹圍漁港不幸溺斃的林姓、鄭姓高中生，桃園檢方4日下午相驗，家屬很低調，當時同行腳上受傷還包裹繃帶的潘姓、林姓同學表示，他們都是從國小就認識的好友，感情就像一家人，對於林、鄭兩人與他們天人永隔，感到很難過，當時他們是被洋流沖到消波塊的，並非被移工所救，所以腳上是消波塊礁石刮傷的，大難不死仍餘悸猶存。

▲▼下水倖存仍包著繃帶的2名高中生為同伴溺斃感到很難過，家屬很低調，遺體交由葬儀社帶走。（圖／民眾提供）

5名從國小就認識的高中生上星期六相約竹圍漁戲水，其中4位男生遭大浪襲擊，就讀啟英高中的林姓同學及新興高中的鄭姓同學被大浪捲走，潘、林2人則幸運被洋流沖帶消波塊，並非被移工所救，腳上的傷是消波塊礁石刮傷的。

經消防及海巡人員展開海、空立體搜救，歷經30小時後，林、鄭2人的遺體在3日晚間19時與23時許分別打撈上岸。

今日下午2時許，桃園檢方在桃園殯館進行相驗，家屬很低調，相驗後遺體由葬儀社帶走。身著灰、黑短褲，腳上包紮繃帶受傷的就是當時同行的林、潘2人。他們表示，上週六特別約好去竹圍漁港，因為平常大家都在打工，其中林同學為幫家計而休學，鄭同學則是半工半讀，對於發生這場意外，他們也很難過和不捨。