知名溫體牛肉湯狂遭竊！賊只偷料理米酒　老闆崩潰喊：麥擱來

▲▼朱嫌3度偷竊牛肉湯店外騎樓處存放的米酒共6瓶，業者崩潰吶喊「阿北麥擱來啊！」（圖／饗喫溫體牛肉湯提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭市一家擁有4.6顆星Google評價的溫體牛肉湯店近日頻頻遭竊，令人意外的是，竊賊盯上的不是高檔牛肉，而是料理用的米酒！店家在短短一個月內遭闖空門3次，方姓男老闆無奈在社群平台發文崩潰喊話「阿北麥擱來啊！」警方26日已逮捕44歲朱姓男子，全案依竊盜罪偵辦。

這家位於宜蘭市新興路的溫體牛肉湯店，以湯頭鮮美、料多實在深受饕客喜愛。然而7月24日清晨，店外騎樓空間遭人闖入，竊走2瓶料理米酒，事隔一週深夜，同一人再度犯案，又偷走2瓶米酒。方姓老闆報案後直呼不偷牛肉只偷酒，懷疑可能是附近酒醉民眾尋找酒喝。

當時警方循線追查，鎖定朱姓嫌犯並依竊盜罪函送宜蘭地檢署。不過本月24日，朱男竟然第3次闖入外騎樓空間，再度偷走2瓶米酒，讓老闆忍不住在社群平台脆Threads發文喊話，既氣憤又哭笑不得，還納悶為何竊賊獨愛他們家的料理米酒。一瓶料理米酒不到30元，方姓老闆感嘆「真的想不透」。

警方表示 調閱監視器影像鎖定嫌犯，今（26）日下午逮捕朱嫌並送辦，並呼籲民眾妥善保管財物，避免遭竊。同時提醒宵小勿因一時貪念以身試法，以免得不償失。

