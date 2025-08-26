不給就推下海！漁船載24越南偷渡客　人蛇兄弟檔加碼勒索惡行曝

記者游芳男／宜蘭報導

海巡署偵防分署宜蘭查緝隊今年4月25日，在澎湖七美島附近公海成功攔截一艘頭城大溪籍漁船「金財滿8號」，揭露一起重大偷渡案。「金」船載運20男、4名女越南籍人士企圖非法入境台灣，並由李姓兄弟為首的人蛇集團向每人收取25萬元偷渡費。更令人髮指的是，李姓兄弟竟趁偷渡客孤立無援時，額外勒索每人再支付15萬元，並恐嚇若不付款就將人推入海中，致24名偷渡犯共被迫同意支付總額達960萬元偷渡費。宜蘭地檢署日前偵查終結，依法起訴李姓兄弟、羅姓船長等4人並求重判。

▲海巡查緝「金財滿8號」載越南籍偷渡客及人蛇集團亂加價偷渡費的惡行。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭地檢指出，這起案件由李姓兄弟、羅姓船長及兩名越南籍阮姓男子共同組成人蛇集團，透過阮男招攬20名男性及4名女性越南籍人士，安排「金財滿8號」漁船前往越南接駁，並在公海以小型漁船分批轉運以躲避查緝。過程中，李姓兄弟恐嚇偷渡客若不支付額外15萬元不法款項就拒載並推入海中，迫使24人不得不同意，共被迫同意支付總額達960萬元偷渡費。

宜蘭查緝隊接獲情資後迅速行動，查扣「金財滿8號」漁船及相關物品，並將涉案人員移送宜蘭地檢署偵辦。檢方批評李姓兄弟等人行徑惡劣，對偷渡客多重剝削且罔顧人命，依法起訴並建請法院分別量處李姓兄弟7年及5年徒刑，羅姓船長與阮男各判4年徒刑，並沒收不法所得；另1名阮姓男子仍在通緝中。

檢方表示，這起案件是宜蘭地檢署近期起訴規模最大的船隻偷渡案，涉及人口販運及多項違法行為。至於24名越南籍偷渡人士，其中3人已遣返，其餘仍在宜蘭收容所等待處理。