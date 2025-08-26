　
地方 地方焦點

婚變暗改壽險受益人夫遭判刑3月　妻拒原諒二審判緩刑賠妻6萬

▲台南一名林姓人夫偷簽妻子名字，變更保單受益人遭判刑，經上訴二審仍維持原判，但緩刑2年，並須在6個月內賠償妻子6萬元。（圖／記者林東良攝）

▲台南一名林姓人夫偷簽妻子名字，變更保單受益人遭判刑，經上訴二審仍維持原判，但緩刑2年，並須在6個月內賠償妻子6萬元。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

台南一對夫妻婚姻失和，林姓人夫竟暗中偽造妻子溫女簽名，變更壽險保單受益人，幸好保險公司業務員及時聯繫溫女查證揭發真相，林男事後雖向妻子道歉，卻遭拒絕和解，台南地院簡易庭依偽造文書罪判林男3月徒刑，林男不服上訴，台南地院二審仍維持原判，但諭知緩刑2年，並須在6月內賠償妻子6萬元，全案不得再上訴。

判決指出，林男與溫女因感情失和，2024年2月26日未經妻子同意，於壽險公司保單中4個欄位偽造妻子簽名，變更保險受益人。保險業務員例行確認時，致電溫女才拆穿林男偽簽，溫女氣憤報警。

林男到案後承認偽簽，辯稱因經濟壓力大、誤以為可以代簽，並向妻子道歉。但溫女態度堅決，認為信任已被摧毀，拒絕和解。一審簡易庭法官認定，林男明知不能代簽卻為之，行為已構成偽造文書罪，判處3月徒刑。林男認量刑過重提起上訴。

台南地院二審法官審酌林男多次表達悔意，雖未能獲得妻子諒解，且原審量刑並無不當，林男上訴刑過重為無理由應駁回，惟念被告始終坦承犯行，並於開庭時數度向告訴人道歉，欲和解之意，且經此偵審程式及刑之宣告之教訓，當知所警惕而無再犯之虞，故認其所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，併予宣告緩刑2年，以啟自新。而條件是林男須在判決確定後6個月內，支付溫女6萬元賠償金，否則恐失去緩刑利益。全案不得再上訴。

壽險受益人緩刑

