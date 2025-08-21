　
社會 社會焦點 保障人權

爆料林秉樞特權打疫苗　陳菁徽、朱凱翔上訴二審「獲判緩刑」

國民黨立委陳菁徽。（圖／記者趙于婷攝）

▲國民黨立委陳菁徽因提供林秉樞施打疫苗紀錄，二審獲判緩刑。（圖／記者趙于婷攝）

記者吳銘峯／台北報導

國民黨立委陳菁徽，因從台北市立聯合醫院主治醫師侯君穎手中，取得曾爆打民進黨前立委高嘉瑜的前男友林秉樞疫苗施打紀錄，再轉給媒體人朱凱翔。朱凱翔隨即對外爆料林秉樞特權打疫苗。林秉樞提告，一審將陳菁徽等3人均判刑，案經上訴，高等法院21日二審駁回上訴，但給予陳菁徽、朱凱翔各緩刑2年的自新機會。可上訴。

林秉樞因2021年底，以男友身分對高嘉瑜施暴，最後遭媒體爆出，當晚隨即遭到檢警單位逮捕到案。而後媒體不斷挖出林秉樞的荒唐事蹟，讓他聲名大噪，施暴案件最後讓他被以8罪名定罪，其中傷害罪判刑8月，不得易科罰金，至於其他各項罪名，合計宣告2年2月的刑期，得易科罰金78萬元。檢辯雙方未上訴而定讞，林秉樞入獄服刑。

但林秉樞入獄後，又傳出他在獄中體重暴增到134公斤，還因為身體不適到所方醫療中心就診，最後甚至傳出命危，以葉克膜救治。最後台北看守所同意讓他於今年3月間起，保外就醫。

而林秉樞相關案件爆發後，2021年12月間，侯君穎利用醫師權限進入衛生福利部之「全國預防性接種資訊系統」，查詢林秉樞的施打疫苗紀錄，翻拍後並提供給陳菁徽。陳菁徽也將施打疫苗紀錄照片傳送至其與朱凱翔等人在內的露營同好友人LINE群組內，並標註朱凱翔。朱凱翔也在幾天後，在臉書「不演了新聞台」爆料林秉樞特權打疫苗，公布疫苗施打相關紀錄。林秉樞在獄中委託父親提告，檢警追查後，查出本案緣由，因此依照違反《個人資料保護法》對陳菁徽等3人提起公訴。

一審將陳菁徽、朱凱翔均判刑5月，得易科罰金。另外將侯君穎判刑判刑3月、得易科罰金，並宣告她緩刑2年。侯女未上訴，陳菁徽、朱凱翔僅針對量刑部分上訴第二審。而高等法院二審審理期間，朱凱翔與林秉樞達成和解，全案於21日宣判，高院駁回上訴，維持各5月的刑度，但也宣告2人都獲得緩刑2年的自新機會。

法律人權恐怖情人高嘉瑜林秉樞陳菁徽高等法院二審個資法緩刑

