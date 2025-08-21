　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／桌球甜心絕命大迴轉害父女1死1傷　鄭先知賠650萬獲判緩刑

▲▼被稱為「桌球甜心」的國手鄭先知，開車肇事造成1死，涉犯過失致死罪嫌，12日到台北地院出庭請求重新鑑定傷者死因。（圖／記者黃哲民攝）

▲被稱為「桌球甜心」的女國手鄭先知（中），開車涉肇事釀1死1傷，先前出庭否認意圖卸責。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

被稱為「桌球甜心」的國手鄭先知，2023年涉開車撞倒共乘機車的楊姓父女，楊男傷重不治，鄭女被起訴過失致死等罪嫌，承認肇事傷人但主張楊男住院1個月過世、與車禍無關，楊家怒鄭女沒悔意、請求重判，經協商近1年，鄭改口認罪並已付650萬元賠償達成和解，台北地院今（21日）判刑6月、得易科罰金，緩刑2年，須支付公庫6萬元，可上訴。

本案發生於2023年8月18日上午11點多，鄭先知開車在北市龍江路貿然大迴轉，攔腰撞倒共乘機車從後而來的楊姓父女，楊女手腳鈍擦傷幸無大礙，楊男因心包膜出血、肝臟撕裂等傷勢住院，治療1個月仍不治，檢方起訴鄭女涉犯過失致死與過失傷害罪嫌。

現年32歲的鄭先知是2017年台北世大運國手，球技與外型出色，被封為地主10大甜心正妹，桌球女團拿下銅牌，2020年東京奧運，鄭女首度入選代表隊，與陳思羽搭檔女子團體雙打，女團在16強擊敗美國隊晉級8強，輸給日本隊而止步，鄭女近年在國外打比賽磨練，世界排名最高為第43，受傷病與本件車禍影響，排名已掉到150名以外。

▲▼鄭先知從2010年代起成為女子桌球國手、長期出戰，球技與外型亮眼，曾獲選2017年台北市大運地主10大甜心正妹。（圖／翻攝臉書粉專《鄭先知》）

▲鄭先知從2010年代起成為女子桌球國手，球技與外型亮眼，曾獲選2017年台北世大運地主10大甜心正妹。（圖／翻攝臉書粉專《鄭先知》）

鄭女承認本件肇事傷人，但主張楊男死因可能與車禍無關，不排除送醫途中做CPR壓胸急救，導致楊男肋骨骨折傷及內臟。楊家認為鄭女企圖嫁禍救護人員、推卸責任，沒悔意也沒誠意，雙方調解破局，楊家請求重判鄭女。

北院先前開庭，鄭女仍聲請重新鑑定楊男死因，她開完庭受訪強調從沒想逃避責任，楊男住院期間，她持續聯繫關懷，但感覺「對方家屬看不到我的努力跟誠意」、很多網友到她的社群帳號開罵，可是楊男並非車禍後隨即死亡，希望司法釐清她應負責任。

辯護律師替鄭女澄清，絕沒編造理由狡辯，楊男生前確實多次因病住進加護病房，鄭女身為現役桌球國手、「過失致死罪」前科對她太沉重，鄭女願以500萬保險理賠外加自付100萬元尋求和解，楊家求償1千多萬元降至700萬元，仍超出鄭女能力。

檢方當庭喊話鄭女與辯護律師，若質疑楊男死因與本件車禍無關，就該提出相關事證，而非將起訴證據聲請重新鑑定一遍。

鄭女與楊家歷經約1年協商，終於出現轉機，本月（8月）7日開庭時，鄭改口全部認罪、請求緩刑，據悉，雙方以650萬元賠償和解，楊家委任律師表示楊家感受到鄭女誠意，同意法官給予緩刑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 1651 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／恐怖家暴！　31歲女血跡斑斑送醫
向太「豪氣買台北4塊地」！　因郭碧婷想蓋動物園
快訊／北市信義熱飆38.8度！　5縣市高溫警示
快訊／桌球甜心撞死人！　判刑出爐
新婚才半年！　渣男闖入性侵前女友
未編志願役加薪、警消提高退撫　王鴻薇：卓榮泰連軍人都騙
快訊／王大陸現身開庭　沉默不語進法院
欠15萬！　18歲男遭活活打死丟深山
綠稱提案「普發現金4.6萬」　侯友宜：新北怎有多餘的錢？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

苗栗男亂丟菸蒂害2店面起火燒毀　監視器錄下罪行判拘役50天

新光三越小北店還沒開張就被冒名詐騙　兜售香水、離子夾全是假

剛要找工作就抽中「10萬創業基金」　18歲嫩妹慘被騙走9萬

快訊／花蓮恐怖家暴！狠男持刀砍女友　她全身血跡斑斑送醫

腥夫兩度外遇偷吃！還狂點外送茶「奶大不要胖」　賠房又破財

快訊／桌球甜心絕命大迴轉害父女1死1傷　鄭先知賠650萬獲判緩刑

新北男載2通緝犯遇檢急衝落跑　警掏槍攔截再搜出喪屍煙彈

超扯詐騙！加籍男「電鍋煮出鈔票」　他親眼見證掏110萬秒傻眼

中油貪組長暗示「家裡缺台軟水機」幫改千萬標案　收賄罪判2年

快訊／砸重金閃兵失敗！王大陸2度現身開庭　沉默不語進法院

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

【11歲女孩出手救人】哈姆立克法解救被珍珠噎到的女子

潘俊佳盼「不要叫我嘎嘎」　高捷：沒辦法，本名記不住

【撿打火機惹禍】大貨車突左偏！ 轎車慘遭猛撞瞬間凹陷T^T

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

【戲精女兒出沒】軍人爸收假女兒大哭…媽發現破綻爆笑

苗栗男亂丟菸蒂害2店面起火燒毀　監視器錄下罪行判拘役50天

新光三越小北店還沒開張就被冒名詐騙　兜售香水、離子夾全是假

剛要找工作就抽中「10萬創業基金」　18歲嫩妹慘被騙走9萬

快訊／花蓮恐怖家暴！狠男持刀砍女友　她全身血跡斑斑送醫

腥夫兩度外遇偷吃！還狂點外送茶「奶大不要胖」　賠房又破財

快訊／桌球甜心絕命大迴轉害父女1死1傷　鄭先知賠650萬獲判緩刑

新北男載2通緝犯遇檢急衝落跑　警掏槍攔截再搜出喪屍煙彈

超扯詐騙！加籍男「電鍋煮出鈔票」　他親眼見證掏110萬秒傻眼

中油貪組長暗示「家裡缺台軟水機」幫改千萬標案　收賄罪判2年

快訊／砸重金閃兵失敗！王大陸2度現身開庭　沉默不語進法院

傳李洋任運動部長！羅廷瑋盼帶來新氣象　林沛祥：期待改善體育署沉痾

苗栗男亂丟菸蒂害2店面起火燒毀　監視器錄下罪行判拘役50天

新光三越小北店還沒開張就被冒名詐騙　兜售香水、離子夾全是假

通過總預算卓榮泰續任閣揆？　行政院：行政團隊負責推動國家向前

剛要找工作就抽中「10萬創業基金」　18歲嫩妹慘被騙走9萬

陳喬恩「睡覺真的會瘦」公開菜單！1個月要減到45kg：忍耐不會辜負妳

80歲免評聘看護移工即日起上路！檢附年齡證明即可提出申請

高雄早餐名店驚見「小強上桌開趴」店家認了　衛生局罰6萬

快訊／花蓮恐怖家暴！狠男持刀砍女友　她全身血跡斑斑送醫

李在明即將訪日！承諾「不會推翻」慰安婦協議：日韓應避免對立

「專業演唱會嘉賓」潘瑋柏 被王心凌抓包「穿同件衣服」XD

社會熱門新聞

即／「甜心議員」遭家暴倒地　誠泰少東2罪起訴

大稻埕煙火上演情侶格鬥　女遭扯髮慘摔畫面瘋傳

快訊／宜蘭頭城山區爆棄屍！　7嫌落網了

63人旅遊團險被丟包峴港！導遊嗆找海關押人

渣男趁前女友服安眠藥熟睡闖屋指侵

淫魔教主少龍「修煉7仙女」性侵！女護法幫開藥　下場慘曝

中壢大江購物中心驚見梅花鹿　網喊神獸

桃機爆3起逃竄事件！1人猛打海關臉部

即／被控家暴甜心議員　誠泰少東：她要分5千萬財產

鬆獅蜥裝箱寄到台灣超商！店員見「活體亂竄」傻眼

獨／空姐媳拒繳房貸　婆婆背債631萬崩潰怒告

醫師娘離奇燒死「胃有藥」　高大成再揭2疑點

富二代肢解女會計！　「江子翠分屍案」揭48年始末

賊穿軍服闖飲料店偷走1.8萬　陸軍回應了

更多熱門

相關新聞

爆料林秉樞特權打疫苗　陳菁徽、朱凱翔二審判緩刑

爆料林秉樞特權打疫苗　陳菁徽、朱凱翔二審判緩刑

國民黨立委陳菁徽，因從台北市立聯合醫院主治醫師侯君穎手中，取得曾爆打民進黨前立委高嘉瑜的前男友林秉樞疫苗施打紀錄，再轉給媒體人朱凱翔。朱凱翔隨即對外爆料林秉樞特權打疫苗。林秉樞提告，一審將陳菁徽等3人均判刑，案經上訴，高等法院21日二審駁回上訴，但給予陳菁徽、朱凱翔各緩刑2年的自新機會。

男嬰卡床欄悶死　廠商遭控過失致死終獲無罪

男嬰卡床欄悶死　廠商遭控過失致死終獲無罪

客運違規4年破萬件！最常「超速」　肇事毒駕評鑑照拿甲等

客運違規4年破萬件！最常「超速」　肇事毒駕評鑑照拿甲等

高雄港工安意外！男遭堆高機猛撞慘死

高雄港工安意外！男遭堆高機猛撞慘死

新北警誤擊民眾判無罪　死者姑嗆殺法官被起訴

新北警誤擊民眾判無罪　死者姑嗆殺法官被起訴

關鍵字：

桌球甜心世大運東京奧運過失致死肇事緩刑

讀者迴響

熱門新聞

明晚鬼門開22禁忌　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

即／「甜心議員」遭家暴倒地　誠泰少東2罪起訴

孕婦媽硬塞「水果禮盒」　台大醫回家打開大驚失色

大稻埕煙火上演情侶格鬥　女遭扯髮慘摔畫面瘋傳

快訊／宜蘭頭城山區爆棄屍！　7嫌落網了

玲玲颱風今可能生成路徑曝　午後雨最大

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

63人旅遊團險被丟包峴港！導遊嗆找海關押人

渣男趁前女友服安眠藥熟睡闖屋指侵

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」

川普公開反對風電、太陽能：讓電價創新高

快訊／玲玲颱風生成！直撲日本九州　最新路徑曝

館長被禁開抖音帳號　她一句話總結

虞書欣爆霸凌！當眾羞辱「蜘蛛精」　受害女星發聲

更多

最夯影音

更多

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面