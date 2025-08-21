快訊／桌球甜心絕命大迴轉害父女1死1傷　鄭先知賠650萬獲判緩刑

▲被稱為「桌球甜心」的女國手鄭先知（中），開車涉肇事釀1死1傷，先前出庭否認意圖卸責。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

被稱為「桌球甜心」的國手鄭先知，2023年涉開車撞倒共乘機車的楊姓父女，楊男傷重不治，鄭女被起訴過失致死等罪嫌，承認肇事傷人但主張楊男住院1個月過世、與車禍無關，楊家怒鄭女沒悔意、請求重判，經協商近1年，鄭改口認罪並已付650萬元賠償達成和解，台北地院今（21日）判刑6月、得易科罰金，緩刑2年，須支付公庫6萬元，可上訴。

本案發生於2023年8月18日上午11點多，鄭先知開車在北市龍江路貿然大迴轉，攔腰撞倒共乘機車從後而來的楊姓父女，楊女手腳鈍擦傷幸無大礙，楊男因心包膜出血、肝臟撕裂等傷勢住院，治療1個月仍不治，檢方起訴鄭女涉犯過失致死與過失傷害罪嫌。

現年32歲的鄭先知是2017年台北世大運國手，球技與外型出色，被封為地主10大甜心正妹，桌球女團拿下銅牌，2020年東京奧運，鄭女首度入選代表隊，與陳思羽搭檔女子團體雙打，女團在16強擊敗美國隊晉級8強，輸給日本隊而止步，鄭女近年在國外打比賽磨練，世界排名最高為第43，受傷病與本件車禍影響，排名已掉到150名以外。

▲鄭先知從2010年代起成為女子桌球國手，球技與外型亮眼，曾獲選2017年台北世大運地主10大甜心正妹。（圖／翻攝臉書粉專《鄭先知》）

鄭女承認本件肇事傷人，但主張楊男死因可能與車禍無關，不排除送醫途中做CPR壓胸急救，導致楊男肋骨骨折傷及內臟。楊家認為鄭女企圖嫁禍救護人員、推卸責任，沒悔意也沒誠意，雙方調解破局，楊家請求重判鄭女。

北院先前開庭，鄭女仍聲請重新鑑定楊男死因，她開完庭受訪強調從沒想逃避責任，楊男住院期間，她持續聯繫關懷，但感覺「對方家屬看不到我的努力跟誠意」、很多網友到她的社群帳號開罵，可是楊男並非車禍後隨即死亡，希望司法釐清她應負責任。

辯護律師替鄭女澄清，絕沒編造理由狡辯，楊男生前確實多次因病住進加護病房，鄭女身為現役桌球國手、「過失致死罪」前科對她太沉重，鄭女願以500萬保險理賠外加自付100萬元尋求和解，楊家求償1千多萬元降至700萬元，仍超出鄭女能力。

檢方當庭喊話鄭女與辯護律師，若質疑楊男死因與本件車禍無關，就該提出相關事證，而非將起訴證據聲請重新鑑定一遍。

鄭女與楊家歷經約1年協商，終於出現轉機，本月（8月）7日開庭時，鄭改口全部認罪、請求緩刑，據悉，雙方以650萬元賠償和解，楊家委任律師表示楊家感受到鄭女誠意，同意法官給予緩刑。