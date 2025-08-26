川普取消小額包裹免稅！珠寶商「50%營收飛了」　中小企業慘況曝

▲ 洛杉磯港口一艘掛著美國旗幟的貨輪 。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國川普政府即將中止小額包裹免稅優惠政策，台灣、奧地利、法國及澳洲等多國紛紛暫停部分對美郵件服務。分析指出，川普此舉已嚴重衝擊中小企業與電商平台，英國一家珠寶製造商忍痛放棄營收占比達50%的美國市場，而消費者恐怕面臨更高成本。

CNN報導，美國過去允許價值800美元以下商品免關稅進入美國的「最低限額豁免」規定將自29日取消。據美國海關及邊境保衛局（CBP）統計，上個財年共處理逾13.6億件免稅包裹，平均每天處理量多400萬件。

國際郵政巨頭DHL率先宣布8月25日為最後接收對美包裹日期，奧地利郵政、瑞士郵政也相繼跟進；亞洲方面，新加坡郵政與印度郵政部門同樣宣布暫停部分對美運送服務，台灣則自26日起暫停收寄發往美國的商品類郵件。

新關稅制度將依據各國現有稅率水準收取費用，稅率低於16%的國家每件商品需支付80美元處理費，16%至25%稅率國家收費160美元，超過25%稅率國家則高達200美元。

電商產業首當其衝，Amazon Haul、TikTok Shop等折扣平台及Etsy、Shopify等線上市集都將受到衝擊。中國電商巨頭Shein及Temu早在今年5月就已承受打擊，當時川普政府針對中港地區取消免稅優惠，儘管關稅從120%降至54%，仍讓這些低價銷售業者苦不堪言。

中小企業災情慘重，加拿大珠寶品牌Abbott Atelier將暫停營業「尋找解決方案」，8月25日為跨境訂單最後期限。英國珠寶製造商Shed Maid更忍痛宣布，8月29日起停止服務美國客戶，儘管美國市場占其營收50%。業者無奈表示，「這對我們的業務產生巨大影響，不確定該如何應對，希望能盡快恢復對美國客戶的服務。」

部分企業則選擇將額外成本轉嫁消費者，南韓化妝品零售商Olive Young宣布自8月27日起，所有訂單不論金額高低，都將課徵15%關稅，相關費用將在結帳時顯示。