政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台美關稅20%生效　江啟臣舉工具機為例憂：中小企業的存活關鍵

▲▼江啟臣 國民黨台中區域立委 立法院副院長 罷免。（圖／記者屠惠剛攝）

▲江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

美國總統川普宣布針對台灣出口商品課徵20%關稅，已於7日中午12點正式生效，引發產業界高度關注與憂慮。立法院副院長江啟臣今（8日）表示，20%的關稅只是表面，其實是中小企業的存活關鍵，更是台灣製造業競爭力的「轉折點」。

江啟臣提到，近日接到不少傳產業者來訊，都擔憂7日美國「對等關稅」正式生效的衝擊，產業界告訴他，「這不是表面上的20%，而可能是壓垮中小企業的最後一根稻草。」以工具機為例，臺灣輸美原本就有4.4%的關稅，現在還要再加上對等關稅20%，總稅負實為24.4%。而對手日、韓和美國簽有自由貿易協定，所以原本是0關稅，被課對等關稅後為15%。

因此，江啟臣說，臺灣與日韓出口美國的關稅差距，不是5%，而是9.4%，這已是生存與淘汰的距離。現在已有業者收到進口商要求「分攤20%的費用」，導致臺廠接單競爭力遭拉開。

江啟臣憂心指出，目前政府還沒給出完整的資訊與配套，政策透明度極低、不確定性太高，企業只能自行摸索應對。上週他已發函行政院，提出六項建議，涵括談判、金融、租稅、拓銷、升級到人力培育，全方位協助產業應變已刻不容緩，別等到產業倒一片才說要補救，真的會太遲。
 

08/07 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

對等關稅台美關稅江啟臣工具機中小企業

